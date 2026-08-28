Petak u Seriji A: Adio, Leao! Ramos i Sise – Skala je vaša
Vreme čitanja: 4min | pet. 28.08.26. | 11:11
Od Filipa Stankovića zavisi učinak Venecije na San Siru
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Rima)
Drugo kolo Serije A se otvara duelom Milan - Venecija. U lombardijskoj prestonici meč sa Lagunarima se dočekuje u senci odlaska Rafe Leaa. Portugalac nije ni pozvan na meč pošto je više nego izvesno da će promeniti sredinu, štaviše, vest o transferu u Aston Vilu ili Galatasaraj može da stigne i pre početka susreta sa Venecijom.
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Aston Vila i Galatasaraj su pristali da plate 50 miliona evra Milanu, uključujući i bonuse, ali je prilično velika razlika u plati koju su ponudili Leau. Turci su stavili na sto 12 miliona evra po sezoni, a Englezi 7.500.000, praktično sumu koju Leao zarađuje u Milanu.
Portugalac je razapet između faraonske ponude Galatasaraja i realizacije želje da se oproba u Premijer ligi. Leao je ceo prelazni rok čekao ponudu sa Ostrva i sada, kada je stigla, nalazi se u rascepu, jer je istanbulski tim bio mnogo izdašniji nego što se pretpostavljalo.
20.45: (1,45) Milan (4,40) Venecija (7,25)
U svakom slučaju, u odsustvu Leaa, srca navijača Milana već su osvojili novi protagonisti, mladi Sise i Gonsalo Ramos. I pored toga što nije postigao gol protiv Torina, bivši igrač PSŽ-a je ostavio dobar utisak i pokazao da može da bude koristan ne samo u ulozi golgetera. Naravno, od njega se očekuje već večeras da postigne prvenac u Milanu.
U prethodne tri godine Ramos je osvojio pregršt trofeja, uključujući i dve Lige šampiona, ali ne kao protagonista, već epizodista. U dresu Milana ne samo da ima glavnu ulogu već je Amorim konstruisao tim oko njega, što dodatno povećava odgovornost portugalskog napadača.
Iščekuje se sa velikim nestrpljenjem i nastup Sisea, koji je debitovao sa golom protiv Torina. S obzirom na to da su golovi kao trešnje, jedan vuče drugog, priželjkuje se i prvi gol Milanovog tinejdžera na San Siru posle onog na Olimpijskom stadionu Grande Torino.
Milan - Venecija, 1-1&GG, kvota 4,20
Inače, Amorim razmišlja da pošalje na teren isti tim koji je počeo meč protiv Torina. Modrić, Rabio i Pulišić još nisu u potpunosti spremni, budući da su zbog učešća na Mundijalu i povreda (Pulišić) u blagom zakašnjenju sa fizičkom kondicijom i zato je moguće da ih vidimo i večeras na klupi na početku meča.
Jedna od dilema Amorima je i izbor centralnog defanzivca između Hile i Pavlovića, De Vinter je u prednosti, ali Gabija nije bez šansi da se nađe među starterima.
Amorim je na konferenciji za novinare pred meč sa Venecijom podvukao, malo kroz šalu, a malo kroz ironiju, da preferira da Milan ne smatraju timom koji je kadar da osvoji skudeto. Istovremeno, novi trener Milana je najavio da bi do kraja prelaznog roka moglo da bude prijatnih iznenađenja kada su u pitanju pojačanja za Rosonere. Nije tajna da Amorim želi još jednog ofanzivnog pleja koji bi igrao sa Pulišićem ili Siseom iza leđa Ramosa, omogućavajući Rabiou da igra u veznoj liniji zajedno sa Modrićem.
Kao i Amorim, i trener Venecije Stropa bi mogao da pošalje isti tim koji je počeo susret sa Lećeom. Tačno je da su Lagunari izgubili od Lećea 0:2 na svom stadionu, ali po prikazanoj igri, kreiranim šansama, povratnik u Seriju A je zaslužio mnogo više, ne samo remi već i pobedu. Eto zašto bi Stropa mogao da potvrdi startnu jedanaestoricu.
Filip Stanković će biti na veoma teškom ispitu na golu gostiju. Venecija je izgubila svih poslednjih pet okršaja sa Milanom i na tim mečevima je uvek primala dva ili više golova, dok na poslednja četiri nije uspela nijednom da zatrese mrežu Rosonera. Dakle, šanse Venecije da izvuče bod na San Siru su u dobroj meri vezane za odbrane Stankovića.
San Siro će biti popunjen do poslednjeg mesta i biće priređena dirljiva scenografija za Franka Barezija, legendu Rosonera koja nije više među nama, i ceo stadion će u jednom momentu biti u znaku broja 6 i kapitena sa velikim K.
MILAN 3-4-2-1: Menjan - Hila, De Vinter (Gabija), Pavlović - Čukvueze, Jašari (Modrić), Musa, Estupinjan - Loftus-Čik, Sise – Ramos.
VENECIJA 3-5-2: Stanković - Šingtien, Bela-Kočap, Franjić - Ino, Kike Perez, Buzio, Bašić, Koreja - Adams, Jeboa.
SERIJA A – 2. KOLO
Petak
20.45: (1,45) Milan (4,40) Venecija (7,25)
Subota
18.30: (1,65) Fjorentina (3,90) Frozinone (5,20)
18.30: (3,10) Monca (3,20) Udineze (2,40)
18.30: (2,30) Sasuolo (3,35) Torino (3,15)
20.45: (1,23) Juventus (6,25) Parma (13,0)
Nedelja
18.30: (2,50) Napoli (3,15) Komo (3,00)
20.45: (7,00) Kaljari (4,40) Inter (1,43)
20.45: (2,05) Lacio (3,10) Đenova (4,05)
Ponedeljak
18.30: (7,25) Leče (4,00) Roma (1,50)
20.45: (1,95) Atalanta (3,50) Bolonja (3,90)
***Kvote su podložne promenama