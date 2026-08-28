Petak u Seriji A: Adio, Leao! Ramos i Sise – Skala je vaša

Aston Vila i Galatasaraj su pristali da plate 50 miliona evra Milanu, uključujući i bonuse, ali je prilično velika razlika u plati koju su ponudili Leau. Turci su stavili na sto 12 miliona evra po sezoni, a Englezi 7.500.000, praktično sumu koju Leao zarađuje u Milanu.

Portugalac je razapet između faraonske ponude Galatasaraja i realizacije želje da se oproba u Premijer ligi. Leao je ceo prelazni rok čekao ponudu sa Ostrva i sada, kada je stigla, nalazi se u rascepu, jer je istanbulski tim bio mnogo izdašniji nego što se pretpostavljalo.

20.45: (1,45) Milan (4,40) Venecija (7,25)

U svakom slučaju, u odsustvu Leaa, srca navijača Milana već su osvojili novi protagonisti, mladi Sise i Gonsalo Ramos. I pored toga što nije postigao gol protiv Torina, bivši igrač PSŽ-a je ostavio dobar utisak i pokazao da može da bude koristan ne samo u ulozi golgetera. Naravno, od njega se očekuje već večeras da postigne prvenac u Milanu.

U prethodne tri godine Ramos je osvojio pregršt trofeja, uključujući i dve Lige šampiona, ali ne kao protagonista, već epizodista. U dresu Milana ne samo da ima glavnu ulogu već je Amorim konstruisao tim oko njega, što dodatno povećava odgovornost portugalskog napadača.

Iščekuje se sa velikim nestrpljenjem i nastup Sisea, koji je debitovao sa golom protiv Torina. S obzirom na to da su golovi kao trešnje, jedan vuče drugog, priželjkuje se i prvi gol Milanovog tinejdžera na San Siru posle onog na Olimpijskom stadionu Grande Torino.

Milan - Venecija, 1-1&GG, kvota 4,20

Inače, Amorim razmišlja da pošalje na teren isti tim koji je počeo meč protiv Torina. Modrić, Rabio i Pulišić još nisu u potpunosti spremni, budući da su zbog učešća na Mundijalu i povreda (Pulišić) u blagom zakašnjenju sa fizičkom kondicijom i zato je moguće da ih vidimo i večeras na klupi na početku meča.

Jedna od dilema Amorima je i izbor centralnog defanzivca između Hile i Pavlovića, De Vinter je u prednosti, ali Gabija nije bez šansi da se nađe među starterima.

Amorim je na konferenciji za novinare pred meč sa Venecijom podvukao, malo kroz šalu, a malo kroz ironiju, da preferira da Milan ne smatraju timom koji je kadar da osvoji skudeto. Istovremeno, novi trener Milana je najavio da bi do kraja prelaznog roka moglo da bude prijatnih iznenađenja kada su u pitanju pojačanja za Rosonere. Nije tajna da Amorim želi još jednog ofanzivnog pleja koji bi igrao sa Pulišićem ili Siseom iza leđa Ramosa, omogućavajući Rabiou da igra u veznoj liniji zajedno sa Modrićem.