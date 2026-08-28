Siti se razleteo u finišu prelaznog roka: Ponuđen Makalister, Enco i dalje želja, Gakpo za jača krila

Nedelja, 15.00: (1,90) Čelsi (4,00) Brajton (4,00)

Najnovija informacija je da je Aleksis Makalister ponuđen Sitiju preko njegovih agenata. Jasno je da je Enco Fernandez i dalje prva Mareskina želja, a saigrač iz redova finaliste Mundijala predstavljen je kao ‘Plan B’. Ova vest dolazi kao ozbiljno iznenađenje, naročito pošto je ugledni Atletik pisao da Liverpulova namera nije da proda pouzdanog vezistu. Međutim, nedugo pošto je igrač ponuđen Sitiju, u spostavljen je kontakt kako bi se ozbiljno razmotrila takva opcija, naročito ako Čelsi definitivno ne bude pristao na obeštećenje ispod 140.000.000 evra.

Makalister ima još dve godine ugovora sa Redsima, a dosad nije bilo nikakvih razgovora o mogućnosti nastavka saradnje. Štaviše, on se proteklih sedmica nalazio na listi želja nekoliko klubova, ali su sa Enfilda dosad stizale nezvanične informacije da on ostaje.

Sada će novi trener Andoni Iraola morati da donese veliku odluku, jer je Makalister važan deo tima, a do kraja prelaznog roka ostala su još četiri dana.

I Liverpul i Siti nalaze se u periodu tranzicije, pošto su između dve sezone promenili trenere i klubovi su ušli u procese velikog sređivanja sastava. Kada je u pitanju Liverpul, već se oseć potencijalni problem jer Dominik Soboslaj i Rajan Gravenberh još nisu izgradili pouzdano partnerstvo na sredini, pa bi Makalisterov odlazak dodatno zakomplikovao stvari.

E sad, Enco Mareska insistira na dovođenju Fernandeza i tu nema ništa sporno. Čak je i Čelsi spreman da ga proda, ali samo ako cena bude 140.000.000 evra. Siti je već probao i odbijen je za 120.000.000 evra, iako pojedini britanski mediji navode da još nije bilo nikakvog zvaničnog kontakta dva kluba.