Siti se razleteo u finišu prelaznog roka: Ponuđen Makalister, Enco i dalje želja, Gakpo za jača krila
Vreme čitanja: 3min | pet. 28.08.26. | 10:59
Enco Mareska želi da se značajno pojača u poslednjem trenutku, očekuju se dva transfera
Sa prodajama je verovatno gotovo za ovo leto, sad je vreme da se zaokruže kupovine i da se zatvori prelazni rok sa stilom. Enco Mareska je za sam kraj transfer pijace poželeo dva pojačanja, po jedno na krilu i u veznom redu, a očekuje se da bi trošak samo od ta dva posla mogao da bude oko 200.000.000 evra, ako ne i više.
Da li će Siti sve - ne nužno toliku sumu - dati Liverpulu ili će biti podeljeno na relaciji Stamford Bridž - Enfild, to ostaje da bude razjašnjeno u poslednjim danima prelaznog roka jer, kako su javili pouzdani transfer insajderi u noći između četvrtka i petka, Sitijeve mete su Enco Fernandez, Kodi Gakpo i - Aleksis Makalister.
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Nedelja, 15.00: (1,90) Čelsi (4,00) Brajton (4,00)
Najnovija informacija je da je Aleksis Makalister ponuđen Sitiju preko njegovih agenata. Jasno je da je Enco Fernandez i dalje prva Mareskina želja, a saigrač iz redova finaliste Mundijala predstavljen je kao ‘Plan B’. Ova vest dolazi kao ozbiljno iznenađenje, naročito pošto je ugledni Atletik pisao da Liverpulova namera nije da proda pouzdanog vezistu. Međutim, nedugo pošto je igrač ponuđen Sitiju, u spostavljen je kontakt kako bi se ozbiljno razmotrila takva opcija, naročito ako Čelsi definitivno ne bude pristao na obeštećenje ispod 140.000.000 evra.
Makalister ima još dve godine ugovora sa Redsima, a dosad nije bilo nikakvih razgovora o mogućnosti nastavka saradnje. Štaviše, on se proteklih sedmica nalazio na listi želja nekoliko klubova, ali su sa Enfilda dosad stizale nezvanične informacije da on ostaje.
Sada će novi trener Andoni Iraola morati da donese veliku odluku, jer je Makalister važan deo tima, a do kraja prelaznog roka ostala su još četiri dana.
I Liverpul i Siti nalaze se u periodu tranzicije, pošto su između dve sezone promenili trenere i klubovi su ušli u procese velikog sređivanja sastava. Kada je u pitanju Liverpul, već se oseć potencijalni problem jer Dominik Soboslaj i Rajan Gravenberh još nisu izgradili pouzdano partnerstvo na sredini, pa bi Makalisterov odlazak dodatno zakomplikovao stvari.
E sad, Enco Mareska insistira na dovođenju Fernandeza i tu nema ništa sporno. Čak je i Čelsi spreman da ga proda, ali samo ako cena bude 140.000.000 evra. Siti je već probao i odbijen je za 120.000.000 evra, iako pojedini britanski mediji navode da još nije bilo nikakvog zvaničnog kontakta dva kluba.
Ćabi Alonso je posle Čelsijevog trijumfa nad Lutonom u Liga kupu govorio kratko o svom Argentincu, rekavši da se radi o “primerenom profesionalcu” koji ispunjava svoje dužnosti na treningu i van terena. Međutim, nije hteo previše o tome da li će Fernandez biti u konkurenciji za meč protiv Brajtona u nedelju i odluka će biti doneta verovatno u poslednjem trenutku.
Što se Kodija Gakpa tiče, on gotovo sigurno napušta Enfild i samo se čeka trenutak realizacije transfera. Bio je u igri za Totenhem, ali je londonski klub izabrao Savinja iz Sitija. Gakpova prodaja trebalo bi da finansira deo sve izvesnijeg blokbastera u kojem će Bredli Barkola preći iz Pari Sen Žermena za verovatno 140.000.000 evra.
Svakako, čeka nas usijani finiš prelaznog roka! Siti je već potrošio 274.000.000 evra za kupovinu Eliota Andersona – otišlo 135.000.000 evra Notingemu – te Ajuba Buadija, Matisa Deturbea, Žeremija Mongu... Ali je pripremljen teren za dve bombe u finišu prelaznog roka, jer je od prodaja inkasirano 340.000.000 evra.
Očekujemo da Siti aktivira još dve bombe!