Neuspeh na terenu = minus u kasi: Mnogo manje od Uefe, a koliko manje od prodaja?

Treće po snazi kontinentalno takmičenje, Liga konferencije, u kojoj će sada igrati Zvezda, sa tim ne može da se meri. Dovoljno govori to što je Krisal Palas, kao prošlosezonski osvajač, prema navodima ostrvskih medija prihodovao 17.300.000 evra.

Liga Evrope je u osnovi donosila znatno manje, mada je tu bilo više šansi da se kroz pobede napuni budžet. I prošle sezone je javno izašao podatak da je Crvena zvezda u Evropi zaradila 19.000.000 evra.

Liga šampiona je zato bila san, iako smo svi znali da kvalitetom nismo za nju, štaviše, da smo sve dalji od bogataša na vrhu lanca ishrane. Ali samo za učešće u Ligi šampiona svaki klub je dobijao minalno 18.620.000 evra, plus neke bonuse na osnovu koeficijenta. Kada bismo na to dodavali milione od rezultata, TV prava, pa i skupljih ulaznica ukupna zarada uvek bi premašivala 30.000.000 evra, išla čak do 40.000.000.

Konkretno, Zvezda će za učešće dobiti 3.170.000 evra, plus još 812.000 jer će na osnovu koeficijenta dobiti 29 “deonica”, a svaka vredi 28.000 (u Ligi šampiona 275.000, u Ligi Evrope 75.000). Svaka pobeda će se nagrađivati sa 400.000, a remi sa 133.000 evra. Dalje, na osnovu plasmana…

Baraž: 200.000 evra

Osmina finala: 800.000

Četvrtfinale: 1.300.000

Polufinale: 2.500.000

Finale: 4.000.000

Trofej: 3.000.000

E sad, to je ona izvesna strana medalje, na koju može unapred da se računa. Jednako važan je onaj deo koji ne može baš precizno da odredi, a tiče se cene igrača, a baš tu je Zvezda punila možda i najveći deo budžeta proteklih sezona. Tako je u sezoni 2023/2024 (Mijatović, Eraković, Nedeljković, Azarovi…) na prodajama igrača prihodovala 30.450.000 evra (prema podacima Transfermarkta), godinu kasnije 46.200.000 (Điga, Bukari, Hvan, Mimović, Stamenić…), a lani 49.350.000 (Milosavljević, Maksimović, Jovanović, Endijaje…).

I ovog leta Zvezda je već zaradila solidan novac na transferima – 26.250.000 evra. Uneli su ga Tiknizjan, Milson, Aleksa Damjanović, Seol, Ovusu, Duarte... Ali najveći poslovi tek je trebalo da se završe. Nije tajna da je u Ljutice Bogdana plan bio da se do kraja prelaznog roka na prodajama Vasilija Kostova i Džeja Enema prihoduje zbirno oko 25.000.000 evra. Posle debakla u Plzenju ta suma deluje nerealno.

Ima li Zvezda “lastiš” da može da čeka do zime? Veliko pitanje, u stvari, čini se da bi čak moglo da bude kontraproduktivno. Albert Rijera je upravi već saopštio da su mu potreba trojica golmana i 23 fudbalera. Pored Mateusa, Sava Radanovića i Ivana Guteše u Zvezdinoj svlačionici sada ih je 29, ako tu računamo i povređenog Adema Avdića.

Svakako, bar su petorica prekobrojna pa će biti posebno zanimljivo videti koga će Zvezda “otpisati”. Nešto će zavisiti od Rijerine odluke. Nešto i od tržišne vrednosti. A ona u Ligi konferencije svakako nije ista kao u Ligi šampiona.