A, sad na protivnika kojeg nismo pobedili pola veka

Sa utakmice odigrane osam godina kasnije još nam odzvanja u ušima zvuk prečke koju je s penala umalo polomio Predrag Mijatović. A, onda je Edgar Davids svojim prvom golom za reprezentaciju u karijeri izbacio Plave sa Mundijala u Francuskoj (1:2).

Dve godine kasnije na Evropskom prvenstvu koje su zajedno organizovale Holandija i Belgija verovali smo da je kucnuo čas za osvetu. A, u stvari dogodila se jedna od najvećih katastrofa u novijoj istoriji našeg fudbala: Narandžasti su u četvrtfinalu razneli Jugoslaviju sa 6:1. Od tog poraza se još nismo oporavili, jer je to poslednji put da je naša reprezentacija izašla iz grupe na nekom velikom takmičenju. Kao da su se i naredne generacije isprepadale od tog debakla, pa računaju da je manja blamaža ispasti u grupi...

Ni tu nije kraj. Na Svetsko prvenstvo 2006. godine tim Ilije Petkovića otišao je sa velikim nadama, posle samo jednog primljenog gola u kvalifikacijama. Prvi rival u Nemačkoj bila je Holandija i Arjan Roben je golom (0:1) potpisao početak rasula koji će uslediti u srpsko-crnogorskoj reprezentaciji.

Od tada, srećom, više nismo imali posla sa Holanđanima. Tačno 20 godina kasnije od tog Robenovog hica, Lale dolaze na Marakanu u utakmici 2. kola Lige nacija. Srbija pod velikim pritiskom posle poraza od Grčke kod kuće (1:2), pred šokantno malim brojem gledalaca, pokušaće da nađe neki put do iskupljenja.

Možda motiv Orlovima može da bude podatak da imaju šansu da urade nešto što se nije dogodilo pola veka. Toliko je prošlo otkako je naš državni tim, tada još pod imenom SFRJ, pobedio Holandiju. Bila je 1975. godina, prijateljsko odmeravanje snaga na stadionu Partizana i pobeda Plavih 3:0 pred 25.000 gledalaca. Sada ako bude i polovina toga na tribinama, biće dobro.