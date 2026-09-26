Nova-stara Hrvatska: Sve je isto, samo nema Dalića

Premijera Bilića u drugom mandatu na klupi Hrvatske je ove subote (20.45) u Pragu, na stadionu Slavije protiv Češke. Domaćin je razočarao na Mundijalu, bio je najgora evropska selekcija na Svetskom prvenstvu, pa i Česi imaju novog kormilara, Španca Santija Deniju koji je postao prvi stranac na klupi ove selekcije.

20.45: (3,45) Češka (3,50) Hrvatska (2,10) MR

Nije bilo smene generacija u taboru Hrvatske, skoro isti tim koji je igrao na Mundijalu proteklog leta. Neuništivi Luka Modrić i Ivan Perišić su i dalje tu, kao i Mateo Kovačić, veteran iz Osasune koji je sjajan ove sezone u Primeri, Ante Budimir. Veliki broj kreativnih igrača ima Bilić u vezi, od Luke i Petra Sučića, Martina Baturine, Marka Pašalića…

Bilić neće mnogo menjati tim koji je bio pod Dalićem, piše portal Germanijak. Livaković će među stativama, štoperski tandem ostaju Gvardiol i mladi Vušković, veteran Perišić biće zadužen za levu stranu terena, a Stanišić iz Bajerna za desnu. U vezi su Luka Modrić i Mateo Kovačić nezamenljivi, iako as Milana ima lakšu povredu, ali neuništivi kapiten opet će predvoditi Vatrene u Zlatnom gradu.

Martin Baturina je imao prehladu prethodnih dana i mogao bi da počne s klupe, dok se u sredini terena očekuju Petar i Luka Sučić, a u konkurenciji su i Marko Pašalić i Nikola Vlašić. Za devetku je velika konkurencija, ali je Budimir najbliži toj poziciji, a šansu traže i Matanović, Musa i Beljo. Najbliži mestu polušpica je Franjo Ivanović iz Lansa (pozajmica iz Benfike).

U Češkoj apatija. Kriza koja je kulminirala posle kraha "preko bare“ proteklog leta. I novi selektor Denija je uzeo “vruć krompir”. Posle prvobitnog spiska, dobio je čak sedam otkaza, tu je i nezadovoljstvo najboljih klubova, Slavije i Sparte.

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Denija je pokušao da ubedi napadača Bajer Leverkuzena Patrika Šika da se vrati u nacionalnu selekciju, ali od toga nema ništa. Španca su odbili i Tomaš Holeš, Petr Ševčič i Vladimir Darida.

“Lične odluke treba da se poštuju. Iz moje španske perspektive teško je razumeti to. Kod nas te moraju naterati da napustiš reprezentaciju, sa 35 ili 40 godina i dalje ima igrača koji žele da igraju. Modrić je primer za sve. Naravno, ne samo za hrvatski fudbal, nego i za evropski i svetski. On je primer profesionalca, kvaliteta i strasti prema fudbalu“, rekao je Denija i dodao:

“Ovo je prilika za igrače da kažu: 'Evo me, želim da igram za reprezentaciju, želim da i dalje budemo deo ekipe i da donesem radost svojoj zemlji'.“

20.45: (3,15) Engleska (3,50) Španija (2,25) MR

Legendarni golman Petr Čeh kaže da počinje nova era češkog fudbala.

“Ovo je prekretnica u češkom fudbalu. Prvi put ikada imamo stranog trenera. Naravno, svi imamo očekivanja. Želimo da vidimo da li će se odraziti činjenica da dolazi trener iz druge kulture, koji ima drugačiji pogled na vođenje tima, pripremu ili način igre. Svi znamo da je prošao kroz španske omladinske reprezentacije. Denija je rekao da će pokušati da igra na način da ekipa što više pobeđuje. Očekujem da će morati da se prilagodi nekim stvarima. I sam ću biti iznenađen, nekoliko igrača nedostaje, neki su otišli. To je nova era u svemu. Radoznao sam. Češki navijači su pomalo pesimistični posle Svetskog prvenstva, tako da mislim da svi na to gledaju pomalo kao da se ništa neće desiti protiv tako jakih protivnika. To može biti prednost za tim. Može da iznenadi i postepeno stekne samopouzdanje. Kada postignete nekoliko rezultata sa najboljim timovima, odmah je sve bolje. Verujem da se to može desiti. Ali biće teško“, istakao je Čeh, prenosi portal sport.cz.

Pre godinu dana isti timovi su igrali meč u Pragu i nije bilo golova. Vatreni nikada nisu poraženi od Češke u istoriji. Na šest utakmica, dve pobede i četiri remija.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 1. KOLO

Subota

GRUPA 3

20.45: (3,15) Engleska (3,50) Španija (2,25) MR

20.45: (3,45) Češka (3,50) Hrvatska (2,10) MR

***kvote su podložne promenama

Petak

GRUPA 1

Italija - Belgija 0:2 (0:1)

/Godts 20, Lukebakio 69/

Turska - Francuska 0:1 (0:0)

/Embape 54/

Četvrtak

GRUPA 2

Srbija - Grčka 1:2 (1:0)

/Živković 4 - Colis 74, Duvikas 90+5/

Holandija - Nemačka 1:1 (0:1)

/Gakpo 90+2 - Nmeča 32/

GRUPA 4

Norveška - Danska 3:2 (2:1)

/Bob 14, Haland 18, 74 - Damsgor 25, Hojlund 60/

Portugalija - Vels 1:0 (1:0)

/Žoao Feliks 22/