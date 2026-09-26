LUDI TIKET (-), subota, 1.493.987 dinara: Žižićev “minus” odneo fantastičan dobitak
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Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 08:02
Mozzartov igrač pogodio 11 parova na poenima igrača, ali ga samo jedan nije ispoštovao
Evo na delu jednog evroligaškog majstora za igru na poene igrača, ali mu je nedostajalo malo sreće za fantastičan dobitak 1.493.987 dinara. Malo sreće, a zapravo, bolja efikasnost hrvatskog centra Anta Žižića za Bešiktaš u meču protiv Valensije.
Mozzartov igrač, koji je tiket uplatio preko Mozzart Beta, verovao je da će Žižić prebaciti granicu od 7,5 poena na ovom meču. Međutim, njegov učinak je bio skroman - svega četiri poena za nešto manje od 16 minuta na pareketu.
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Ipak, tu je Mozzartov bonus NAPLATI PROMAŠAJ, koji je našem sjajnom igraču doneo dobitak od 50.000 dinara.
Ukupna kvota na ovom tiketu od 12 parova bila je 2.213,31, a Mozzartov igrač je uplatio 500 dinara. Zaokružio je čak 11 igrača, među kojima su i plus na Karlika Džonsa (14,5) protiv Armanija, odnosno minus Nikola Melija (6,5) protiv Virtusa, ali i još devet sjajnih pogodaka.
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