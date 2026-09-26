LUDI TIKET (-), subota, 1.493.987 dinara: Žižićev “minus” odneo fantastičan dobitak

Ipak, tu je Mozzartov bonus NAPLATI PROMAŠAJ, koji je našem sjajnom igraču doneo dobitak od 50.000 dinara.

Ukupna kvota na ovom tiketu od 12 parova bila je 2.213,31, a Mozzartov igrač je uplatio 500 dinara. Zaokružio je čak 11 igrača, među kojima su i plus na Karlika Džonsa (14,5) protiv Armanija, odnosno minus Nikola Melija (6,5) protiv Virtusa, ali i još devet sjajnih pogodaka.

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MOZZART RELAX

U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.