Stef Kari pristao na 20.000.000$ manju platu: Šta Voriorsi dobijaju zauzvrat?

Voriorsi su najboljem šuteru svih vremena proteklih sedmica predstavili nekoliko verzija novog ugovora, bilo je čak spekulacija i o tome da mu je organizacija dala blanko ček da sam upiše iznos koji je, naravno, u skladu sa mogućnostima, a na kraju su se dve strane našle na dvogodišnjoj saradnji vrednoj 116.000.000 dolara.

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To je daleko ispod maksimuma koji je Kari mogao da uzme, što je oko 136.700.000 dolara. On nije želeo da uzme sav novac, kako bi svom timu ostavio manevarski prostor za eventualni pokušaj da se još jednom napadne prsten pre odlaska u penziju.

Kari je trenutno u izlaznoj godini ugovora po kojem će zaraditi gotovo 63.000.000 dolara i jedini je igrač na platnom spisku u kompletnoj NBA ligi sa godišnjim primanjima iznad 60.000.000 dolara. Na samoj granici su Nikola Jokić (59.033.114 dolara), Janis Adetokunbo (58.456.566 dolara), zatim Entoni Dejvis i Džejson Tejtum sa sličnim primanjima.

Teoretski, to znači da će Karijeva plata pasti na nekih 55.700.000 dolara, međutim i on je apsolutno svestan da je to bio jedini način da organizacija još jednom proba da sa njim napadne prsten. Voriorsi su njegovim pristankom dobili još 10.000.000 dolara dodatnog prostora u seleri kepu za naredno leto, što ekipi dozvoljava da bude ozbiljniji konkurent na tržištu slobodnih igrača ili u slučaju eventualnih trejdova tokom naredne godine.