Stef Kari pristao na 20.000.000$ manju platu: Šta Voriorsi dobijaju zauzvrat?
Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 08:35
Voriorsi dali najboljem šuteru svih vremena blanko ček, on upisao iznos znatno ispod maksimuma
Čekalo se gotovo mesec dana da padne odluka, ali sada je zvanično – Stef Kari produžio je ugovor sa Golden Stejtom na još dve godine, do kraja sezone 2028/29.
Kako je prvi javio najpoznatiji košarkaški insajder Šams Čaranija, novi Karijev ugovor ima igračku opciju za poslednju sezonu, a ako je ne bude iskoristio po isteku te saradnje imao bi punu 41 godinu.
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Voriorsi su najboljem šuteru svih vremena proteklih sedmica predstavili nekoliko verzija novog ugovora, bilo je čak spekulacija i o tome da mu je organizacija dala blanko ček da sam upiše iznos koji je, naravno, u skladu sa mogućnostima, a na kraju su se dve strane našle na dvogodišnjoj saradnji vrednoj 116.000.000 dolara.
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To je daleko ispod maksimuma koji je Kari mogao da uzme, što je oko 136.700.000 dolara. On nije želeo da uzme sav novac, kako bi svom timu ostavio manevarski prostor za eventualni pokušaj da se još jednom napadne prsten pre odlaska u penziju.
Kari je trenutno u izlaznoj godini ugovora po kojem će zaraditi gotovo 63.000.000 dolara i jedini je igrač na platnom spisku u kompletnoj NBA ligi sa godišnjim primanjima iznad 60.000.000 dolara. Na samoj granici su Nikola Jokić (59.033.114 dolara), Janis Adetokunbo (58.456.566 dolara), zatim Entoni Dejvis i Džejson Tejtum sa sličnim primanjima.
Teoretski, to znači da će Karijeva plata pasti na nekih 55.700.000 dolara, međutim i on je apsolutno svestan da je to bio jedini način da organizacija još jednom proba da sa njim napadne prsten. Voriorsi su njegovim pristankom dobili još 10.000.000 dolara dodatnog prostora u seleri kepu za naredno leto, što ekipi dozvoljava da bude ozbiljniji konkurent na tržištu slobodnih igrača ili u slučaju eventualnih trejdova tokom naredne godine.
Podsetimo, trenutno su u izlaznim godinama ugovora Džimi Batler sa platom od 56.800.000 dolara, zatim Drejmond Grin sa 27.600.000, dok Kristaps Porzingis ima samo tri miliona garantovanih od ukupno dvadeset. To znači da bi Voriorsi mogli da imaju negde između 38.000.000 i 55.000.000 dolara slobodnog prostora u seleri kepu, a tačan iznos zavisiće od Brendina Podžijemskog i kakav će ugovor potpisati. On bi po sadašnjim projekcijama trebalo da drži oko 17.000.000 dolara prostora u seleri kepu.
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Sam Stef Kari jeste razmišljao skoro mesec dana oko toga kakav ugovor želi da potpiše, ali je u nekoliko javnih obraćanja isticao da ne želi nikakvu dramu oko cele priče, već da samo želi da u miru donese bitnu odluku.
Podsetimo, on je prošle sezone propustio 39 utakmica zbog upornih problema sa povredom desnog kolena, ali je nedavno istakao da se oseća sjajno i da jedva čeka nove pripreme.
Sa novim produžetkom ugovora, Kari će doći do impozantnih 652.000.000 dolara u karijernoj zaradi samo od plate. Tako će postati prvi igrač u istoriji NBA koji je premašio granicu od 600.000.000 dolara.