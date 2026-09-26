Ćavi u Beogradu sa opcijom manje
Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 08:51
Lutsharel Gertrujda zbog povrede napustio nacionalni tim
Posle Brajana Brobija, još jedan igrač morao je zbog povrede da napusti reprezentaciju Holandije. U pitanju je štoper PSV Ajndhovena, Lutsharel Gertrujda, s tim da u njegovom slučaju Ćavi neće zvati zamenu. Što znači da će Lale u Beograd doći sa opcijom manje u odbrani.
Umesto Brobija, koji je otpao u petak, novi selektor Holandije pozvao je Džošuu Zirkzea, ali je ovaj put odlučio da ne reaguje iako će Holanđani pored dve utakmice sa Srbijom (u nedelju od 18.00 na stadionu Rajko Mitić i 4. oktobra u Ajndhovenu), igrati i protiv Grčke u četvrtak u Solunu.
Izabrane vesti
Gertrujda nije igrao u četvrtak u remiju sa Nemačkom (1:1) i već se vratio u klub, ali on i nije neko bez koga holandska reprezentacija ne može. Ipak, s obzirom na novi sistem takmičenja u Ligi nacija i čak četiri vezane utakmice, sigurno je da bi njegovo prisustvo u rerepzentaciji dobro došlo Ćaviju kao potencijalna opcija u defanzivnoj liniji.
Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket
U prvom kolu, sa kapitenom Virdžilom van Dajkom, štoperski par činio je Totenhemov Jan Paul van Heke. Od klasičnih centralnih defanzivaca tu je i njegov saigrač Miki van de Ven, te po potrebi Nejtan Ake, Jorel Hato i Jurijen Timber.
I bez Lutsharela Gertrujde, koji nastupa za PSV na pozajmici iz RB Lajpciga, Holandija deluje kao moćan tim, koji u Beograd dolazi kao favorit i glavni kandidat uz Nemačku za prolaz iz naše grupe u četvrtfinale A divizije Lige nacija.
Pritom, ni tradicija u mečevima sa Lalama ne ide nam u prilog...
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 1. KOLO
Petak
GRUPA 1
Italija - Belgija 0:2 (0:1)
/Godts 20, Lukebakio 69/
Turska - Francuska 0:1 (0:0)
/Embape 54/
Subota
GRUPA 3
20.45: (2,95) Engleska (3,40) Španija (2,40)
20.45: (3,15) Češka (3,45) Hrvatska (2,25)
Četvrtak
GRUPA 2
Srbija - Grčka 1:2 (1:0)
/Živković 4 - Colis 74, Duvikas 90+5/
Holandija - Nemačka 1:1 (0:1)
/Gakpo 90+2 - Nmeča 32/