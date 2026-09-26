Ćavi u Beogradu sa opcijom manje

Gertrujda nije igrao u četvrtak u remiju sa Nemačkom (1:1) i već se vratio u klub, ali on i nije neko bez koga holandska reprezentacija ne može. Ipak, s obzirom na novi sistem takmičenja u Ligi nacija i čak četiri vezane utakmice, sigurno je da bi njegovo prisustvo u rerepzentaciji dobro došlo Ćaviju kao potencijalna opcija u defanzivnoj liniji.

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U prvom kolu, sa kapitenom Virdžilom van Dajkom, štoperski par činio je Totenhemov Jan Paul van Heke. Od klasičnih centralnih defanzivaca tu je i njegov saigrač Miki van de Ven, te po potrebi Nejtan Ake, Jorel Hato i Jurijen Timber.

I bez Lutsharela Gertrujde, koji nastupa za PSV na pozajmici iz RB Lajpciga, Holandija deluje kao moćan tim, koji u Beograd dolazi kao favorit i glavni kandidat uz Nemačku za prolaz iz naše grupe u četvrtfinale A divizije Lige nacija.

Pritom, ni tradicija u mečevima sa Lalama ne ide nam u prilog...