Lider sa MVP aurom

Dakle, ova generacija uspela je da slavi u uvodnoj rundi Evrolige posle gotovo dve decenije, što nije mala stvar ne samo za samopouzdanje svih u taboru crno-belih, već je na ovaj način poslata poruka čitavoj Evropi da je Parni valjak tu i spreman da se bori sa svima.

Jeste prvo kolo, najraniji mogući deo takmičarske godine, ali posle sinoćnjeg meča u Beogradskoj areni i te kako postoje razlozi za optimizam i umerenu euforiju kod pristalica Partizana, kao i samog stručnog štaba. Aktuelnom i unapred otpisanom sastavu crno-belih pošlo je za rukom da uradi ono što mnoge pređašnje ekipe Partizana sa daleko zvučnijim, pa verovatno i skupljim imenima na rosteru nikako nisu mogli da urade. Parni valjak zabeležio je pobedu na startu Evrolige prvi put još od 2007. godine i slavlja nad Barselonom.

Gledali smo mnogo puta simultanke čiji je Karlik glavni protagonista, ali ono sinoć bilo je za košarkaške udžbenike. Situacije u kojima je preuzimao odgovornost, odbijao nalete rivala, a na kraju sve zaokružio vrsnim dabl-dablom sa 20 poena, 10 asistencija i četiri skoka svojstvene su samo liderima i velikim igračima, kakav je nesumnjivo Karlik Džons .

Silno motivisan na početku sezone je Karlik Džons . Svi znaju koliko on znači za igru Partizan Mozzart Beta, kakav je njegov uticaj, a može se reći da je protiv Olimpije demonstrirao silu i definitivno opravdao epitet elitnog evroligaškog igrača, pa sigurno i jednog od najboljih na svojoj poziciji u čitavom takmičenju. Organizator igre bio je vrlo dobar u prvom poluvremenu i već tada neuhvatljiv za odbranu Manekena, a u nastavku je dodao gas i pokazao da je potpuno druga dimenzija u odnosu na defanzivu Olimpije.

Srce i dušu ovog tima predstavlja Džons, pa je jasno zbog čega mnogi smatraju da bi prošla sezona bila u potpunosti drugačija, da se Amerikanac nije povredio. Uostalom, video se instant uspon u igri crno-belih praktično onog momenta čim se Džons vratio na parket. Ipak, fascinantno je da onda kada se učini da je plej Partizana dosegao svoj zenit, usledi neka nova njegova monstruozna partija kojom samo pomeri granice svojih mogućnosti, a navijače natera da mu se klanjaju i horski skandiraju "MVP, MVP, MVP". Upravo je to bio slučaj protiv tima iz Milana.

Njegova aura je nešto što poput iskre sposobne da zapali čitavu Beogradsku arenu. Sada već popularno spuštanje slušalice, pokazivanje njegovog "osmeha na ruci" samo su jedan od poziva na flert sa publikom, a u isto vreme pokazatelj da je protivnik u nokdaunu iz kojeg će se teško izvući. Ono što još više daje na značaju Karlikovoj auri jeste što on nije egoista, neko ko igra isključivo za sebe, a bilo je takvih u Partizanu, već momak koji druge čini boljim, što saigrači i te kako cene i prepoznaju.

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Pričao je upravo o ovome Kajl Olman, kada je istakao da je Džons bio izvanredan, kao i to da su ostali momci odradili svoj posao i pomogli mu da dođe do punog sjaja, što je apsolutno tačno. Isto stanovište imao je Luka Vildoza. Argentinac je Karlika nazvao igračinom, a tokom TV prenosa mogao je da se uoči osmeh na njegovom licu nakon što je Džons promešao odbranu rivala i potom pogodio trojku, kojom su crno-beli otišli na sigurna tri poseda prednosti.

Ovo sada deluje kao početak iz snova za tim kojem se u evroligaškom maratonu ne daju prevelike šanse. Međutim, ekipa prepuna boraca, igrača doslovnos spremnih da poginu jedan za drugog (to je već sada vidljivo) i sa liderom kakav je Karlik Džons uputila je jasnu poruku svima da je Partizan tu, spreman i motivisan da se bori za domete koji ne mogu ni da se naslute, ali ukoliko ovako nastave svi u crno-belom, jasno je da su oni veliki.