Damir Skomina: Regionalna liga je iluzija, gotova priča

Sudio je Damir Skomina Superkup Evrope 2012, finale Lige Evrope 2017. i finale Lige šampiona 2019. godine. U međuvremenu je slovenački arbitar bio angažovan na Evropskom prvenstvu 2012, pa 2016, kao i na Mundijalu 2018. Prvi je sudija koji je poništio gol u Ligi šampiona koristeći VAR, a bio je sa pištaljkom i kada je Bajern Minhen demolirao Barselonu sa 8:2.

Poenta pomenute dvodnevne konferencije je da se unapredi fudbal u regionu. Da se ostvare kontakti među ljudima iz klubova, trenera i fudbalskih radnika bilo koje vrste kako bi svima bilo bolje. Kada se o tome priča, uvek je tema i formiranje zajedničke lige između klubova bivše Jugoslavije. Dugo su mnogi u tome videli spas za region, međutim, ovaj put govornici su sagledali stvari bez romantizovanja prošlosti i vrlo objektivno izneli neke činjenice. Zaključak je da regionalna liga, makar u skorije vreme, nije rešenje i da bi se trebalo okrenuti drugim rešenjima koja bi doprinela napretku. Slaže se sa tim nekadašnji sudija.

"Realno, toliko je mnogo vremena prošlo od kada se liga razdvojila i mislim da je to završena priča. Lige su već uveliko formirane i zamislite kakva bi bila srpska liga bez Crvene zvezde, Partizana, Vojvodine. Ili hrvatska bez Dinama, Hajduka i Rijeke, slovenačka bez Maribora, Olimpije i Celja... Izgubio bi se smisao svega, tako da mislim da je to iluzija". S druge starne, veruje Damir Skomina da skupovi kao što je Adria Football Forum mogu dosta da pomognu.

"Prostora za napredak uvek ima, tako da je ovakvo druženje jako dobra stvar jer ima ljudi iz svih fudbalskih struktura. Došli su i direktori i treneri, agenti, analitičari i lepo je kada svi razmenjuju iskustva. Nekada smo bili zajednička država, pričamo više-manje isti jezik, tako da su ovakvi događaji pozitivna stvar. Posebno za mlađe koji imaju šta da čuju i nauče".

Slovenac je tokom izglaganja delio pozornicu sa Markom Nikolićem koji ne krije da se protivi korišćenju video-tehnologije u fudbalu, a upravo je Damir Skomina arbitar koji je prvi ikada u Ligi šampiona poništio gol koristeći VAR. Bilo je to 13. februara 2019. u Amsterdamu, tokom utakmice Ajaks - Real Madrid, kada se zatresla mreža gostujućeg tima.

"Nije mi to bilo ništa čudno, jer sam još 2016. godine sedeo u VAR sobi na utakmici Svetskog prvenstva za klubove. Tada je počelo, a u međuvremenu sam imao još mnogo utakmica gde je korišćen VAR, samo eto, tada se desilo da je prvi put bila takva situacija na meču Lige šampiona. Sve ima svoj put, nije da sam se pojavio na utakmici i pitao se šta sad. Bio sam dobro pripremljen za takve situacije". Veruje nekadašnji arbitar da je VAR potreban fudbalu, jer se fudbal odavno pretvorio u skupocen biznis.

"Nikada se neće namestiti da je baš sve idealno, ali generalno mislim da je VAR jako dobar za fudbal, jer fudbal već dugo nije samo sport, nego je i veliki biznis u kojem se okreće ogroman novac. Živimo u 2026. godini i nema potrebe da se sav teren prebaci na leđa samo jedne sudijske odluke. Jer fudbal nije košarka u kojoj dva tima postignu 150-200 poena ili rukomet u kom ima 50 golova po utakmici. U fudbalu se ogroman broj utakmica završava nerešeno ili sa jednim golom razlike i zato svaka sudijska odluka može biti krucijalna. Tako da, govoreći iz prakse, smatram da je VAR jako bitan", objasnio je Skomina. (©AFP) Iako je video-tehnologija tu da pomogne i dalje mnogo toga zavisi od samog sudije na terenu. A da bi sve bilo na najvišem nivou, neophodna je maksimalna priprema pre utakmice.

"Isto je kao kod trenera ili sportskog direktora. Moraš unapred da znaš gde dolaziš i šta te čeka. Ekipe često imaju takozvane tihe lidere, to nisu uvek oni najglasniji, ali oni vuku svlačionicu i sve polazi od njih i trenera. Ključ uspeha za sudiju je da u pripremi prepozna ko je ta figura na terenu i da sa njim uspostavi kontakt na samom početku. Idealno je ako to može da bude pozitivan odnos, ali često moraš već na početku da uspostaviš autoritet. Ako to uspeš, posle je sve mnogo lakše sa ostalima". Otkrio je slovenački arbitar i da je tokom karijere od šestorice pomoćnika s kojima je redovno sarađivao sa petoricom imao sjajn odnos, dok sa jednim nikako nije uspeo da se poveže. To ga je i koštalo poziva na Svetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine.

"Nakon Evropskog prvenstva 2012. moji dugogodišnji pomoćnici su postali prestari za novi ciklus. Po inerciji sam dobio mlađeg asistenta i to je bio jedini čovek u karijeri sa kojim jednostavno nisam imao klik. Bila je to saradnja na silu. A, ekipa je jaka onoliko koliko je jak njen najslabiji član". Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket Prisetio se i velikih grešaka kolege u baražu kvalifikacija za Mundija, između Ukrajine i Francuske.

"Ukrajinci su u prvom meču slavili sa 2:0 i revanš u Parizu je od prvog minuta bio pravo bojno polje. Nekako sam uspeo da smirim tenzije, a onda je Benzema dao gol za 1:0. Moj pomoćnik, pod neviđenim pritiskom punog stadiona, diže zastavicu i pokazuje mi ofsajd. U to vrmee nije bilo VAR-a... Odmah sam po reakciji ljudi sa klupe Francuske shvatio da je pogrešio i poništio regularan gol. Par minuta kasnije, Benzema ponovo daje gol, ali ovaj put je bio ofsajd. A, moj pomoćnik sada ne diže ništa i gol je priznat. Desile su se dve kardinalne greške u nekoliko minuta, na sreću jedna na štetu Francuske, druga na štetu Ukrajine, pa smo zadržali neki balans i nismo direktno izbacili nekoga, kao što se desilo švedskom sudiji Hansonu kada je Tjeri Anri igrao rukom protiv Irske. Ali, ceh smo platili mi. Da smo funkcionisali kao pravi tim, do toga ne bi došlo. Zbog toga nismo išli na Svetsko prvenstvo u Brazil. Tu sam shvatio koliko je važno imati ljude kojima veruješ 100 odsto".

Među najpoznatijim utakmicama koje je sudio Damir Skomina je Bajernovo demoliranje Barselone sa 8:2 u četvrtfinalu Lige šampiona 2020.

"Bilo je to u vreme korone, tako da je stadion bio prazan, što je veliki minus. Pogotovo za navijače Bajerna jer nisu mogli na pravi način da uživaju u utakmici i velikoj pobedi svog kluba. Kada se sastanu dve tako vrhunske ekipe retko bude toliko ubedljiv rezultat. Meni se u sećanje najviše urezalo kako je Tomas Miler, u 90. minutu, kada je već bilo 8:2 i sve rešeno, trčao i bodrio saigrače da ga prate. Igrala se tada samo jedna utakmica, nije bilo revanša, ali to je taj nemački mentalitet. Ponašao se kao da je 2:2 i da želi gol za pobedu, a ne deveti u mreži Barselone". "KO JE LUD DA NAPUSTI STALAN POSAO ZBOG SUĐENJA" Kada se priča o regionalnim arbitrima, Damir Skomina je i dalje primer uspeha. Još jedan Slovenac je visoko kotiran, Slavko Vinčić, a pored njega od aktivnih sudija u koje UEFA ima poverenje su Srđan Jovanović, Irfan Peljto…

"Trebalo bi pružiti šansu sudijama sa ovih prostora, pokazali smo da možemo da sudimo na visokom nivou". Govorio je poznati arbitar i o statusu sudija u regionu.

"U Španiji sudija ima godišnju platu od 300.000 do 350.000 evra bruto. Tamo si profesionalac, ostaviš svoj posao i maksimalno si posvećen. A kod nas na Balkanu? Da napustiš stalan posao zbog ugovora od 50.000 evra koji ti niko ne garantuje da će trajati sledeće sezone? Pa ko je lud to da uradi? Zato naši arbitri moraju da vode računa o poslu van fudbala. Osim toga, kod nas je nepoverenje bolesno veliko. Šta god da se desi, uvek su krive sudije. Nikada nisam čuo da je neko rekao da je pobedio zahvaljujući sudiji, nego samo da je izgubio".