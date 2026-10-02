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POLUVREME: Bajern - Partizan Mozzart Bet
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pet. 02.10.26. | 19:33
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EVROLIGA, 3. KOLO
Bajern - Partizan Mozzart Bet
/27:22, 20:24/
Dvorana: SAP Garden
Sudije: Mehdi Difala, Džozef Bisang, Vasilis Picilkas
Bajern: Vajli, Noris, Vašington, Gifaj, Vojtman, Jensen, Džesap, Lučić, Obst, Jokubaitis, Timan, Boldvin
Partizan: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si
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