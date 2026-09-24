Smanjio se broj afričkih reprezentativaca u Mozzart Bet Superligi

Ovog četvrtka bismo na terenu trebalo da vidimo samo jednog fudbalera iz srpskog šampionata, štopera Zvezde Derika Lukasena. Biće 31-godišnji defanzivac jedini igrač u Gani iz naše lige, pošto Osman Bukari (opravdano, zbog loše forme) nije zaslužio poziv selektora Karlosa Keiroša.

Lukasena odmah na startu, čeka derbi C grupe, ali verovatno i najzanimljiviji duel čitavih kvalifikacija – susret sa Obalom Slonovače. Opširnije o toj utakmici možete pročitati OVDE.

21.00: (1,60) Obala Slonovače (3,70) Gana (6,25) - MR

Jedina selekcija sa dvojicom fudbalera iz naše lige biće Gambija. Selektor Džoni Mekinstri je pozvao Mahmudua Badža, iako je on u jednom momentu bio potpuno skrajnut u Zvezdi, ali i beka Radnika iz Surdulice Tidžana Sonju.

Badžo je od dolaska Alberta Rijere odigrao sedam mečeva za crveno-bele, što je očigledno bilo dovoljno da bude deo reprezentacije. Sonja je pak jedan do najkonstatnijih igrača Radnika otkad je došao letos iz bugarske Beroe, tako da njegov poziv nije iznenađenje iako je zasad samo jednom igrao za Gambiju.

Prvi rival Gambije će biti Somalija (petak, 18), a njena nesreća je što je ona takođe u pomenutoj C grupi, u kojoj su ipak Obala Slonovače i Gana favoriti za prva dva mesta.

Sonjin saigrač iz Surdulice, Ajuba Kostija, takođe će na teren u petak. Predstavljaće Liberiju protiv Ruande, a u toj K grupi su još Mali i Zelenortska Ostrva. Dalje, gledaćemo i Železničarovog vezistu Mamana Saba u dresu Nigera protiv Lesota (subota, 17), kao i štopera Čukaričkog Ismaela Maigu u Burkini Faso protiv Benina (subota, 21).

Pomenimo i to da je Zvezdin napadač Bemba Dijeng na Mundijalu igrao za reprezentaciju Senegala, ali sada ga nema na spisku verovatno zato što je dugo bio bez kluba i još uvek nije dostigao takmičarsku formu. Takođe, IMT-ov Žoze Tijendrebeogo je prethodnih godina igrao za Burkinu Faso, ali sada nije dobio poziv u nacionalni tim.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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REPREZENTATIVCI IZ MOZZART BET SUPERLIGE

Gana

Derik Lukasen (Crvena zvezda)

Gambija

Mahmadu Badžo (Crvena zvezda)

Tidžan Sonja (Radnik)

Liberija

Ajuba Kosija (Radnik)

Burkina Faso

Ismael Maiga (Čukarički)

Niger

Mamane Sabo (Železničar)

Angola

Simao Pedro (Železničar)

KVALIFIKACIJE ZA KUP AFRIČKIH NACIJA – 1. KOLO

Četvrtak

15.00: (2,40) Namibija (3,00) Kongo (3,00)

18.00: (1,28) DR Kongo (4,90) Ekvatorijalna Gvineja (10,5) - MR

18.00: (1,62) Libija (3,45) Bocvana (5,70)

18.00: (1,80) Mauritanija (3,30) Centralna Afrika (4,50) - MR

21.00: (1,35) Kamerun (4,40) Komorska Ostrva (9,00)

21.00: (1,60) Obala Slonovače (3,70) Gana (6,25) - MR

21.00: (2,50) Sijera Leone (2,95) Zimbabve (2,90)

21.00: (1,45) Tunis (4,00) Uganda (7,00) - MR

Petak

15.00: Mozambik - Senegal

15.00: (2,40) Tanzanija (2,70) Gvineja Bisao (3,40)

17.00: (1,55) Niger (3,50) Lesoto (6,75)

18.00: (1,15) Gambija (7,00) Somalija (15,0)

18.00: (1,67) Malavi (3,45) Južni Sudan (5,20)

18.00: (1,20) Nigerija (5,80) Madagaskar (13,0)

18.00: (1,80) Ruanda (3,35) Liberija (4,40)

18.00: (1,80) Sudan (3,30) Etiopija (4,50)

18.00: (1,58) Togo (3,45) Burundi (6,25)

21.00: (1,23) Alžir (5,50) Zambija (12,0)

21.00: (1,50) Burkina Faso (3,60) Benin (7,25)

21.00: (1,38) Egipat (4,20) Angola (8,50)

21.00: (2,00) Mali (3,05) Zelenortska Ostrva (3,90)

21.00: (1,18) Maroko (6,50) Gabon (13,0)

Subota

15.00: (1,40) Kenija (4,20) Eritreja (7,75)

15.00: (1,85) Južna Afrika (3,30) Gvineja (4,20)

***Kvote su podložne promenama