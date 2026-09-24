Srbiju napada čudo od deteta i kandidat za igrača meseca Premijer lige
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 13:23
Haralampos Kostulas je igrao fantastičan fudbal u septembru
Još nekoliko sati ostalo je do sudara Srbije i Grčke na stadionu Rajko Mitić. Pisali smo već o izuzetno talentovanoj generaciji grčkog fudbala čija pojava nije slučajnost, a njen izvesno najveći biser, Haralampos Kostulas u nekom trenutku bi trebalo da napadne Orlove.
Reč je o najskupljem izlaznom transferu Grčkog, pa i balkanskog fudbala, momku kojeg je prošlog leta Brajton fiksno platio Olimpijakosu 35.000.000 evra (potencijalno još 2.000.000 evra leži u bonusima) i koji je ovog septembra konačno počeo da pokazuje u kakvog golgetera može da izraste.
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Iza Kostulasa je fantastičan septembar, obeležen sa dva gola i dve asistencije u Premijer ligi zbog kojih je ušao u konkurenciju za igrača meseca... Stoji rame uz rame sa igračima poput Aleksandera Isaka i Antoana Semenja, a među kandidatima se još nalaze Kevin Šade, Paskal Gros, Žeremi Žake, Džejden Bogl i Mohamed Beloumi.
Grčki tinejdžer je sa golom i asistencijom obeležio pobedu nad Koventrijem (5:0), a potom nokautirao šampionski tim Arsenala na Ejmeksu (3:0). Još jedan pokazatelj čudesnog skautinga Brajtona i hrabrosti Galebova da ulože ogroman novac u igrače koje će izbrusiti i kroz godinu, dve, na njima višestruko zaraditi. Pritom, Kostulas je između pomenutih ligaških duela zatresao i mrežu Mančester Junajteda u Liga kupu i najavio preokret i prolazak Brajtona u četvrtu rundu. Krajem avgusta bio je strelac i asistent u revanšu plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Tromsea, što znači da je na prvih osam nastupa u sezoni sakupio četiri pogotka i tri asistencije.
Mesto prvog špica trenutno je rezervisano za Vangelisa Pavlidisa, a ostaje da se vidi hoće li Ivan Jovanović napraviti eksperiment i od prvog minuta poslati Kostulasa kao podršku golgeteru Benfike, ili će ga koristiti kao oružje sa klupe.