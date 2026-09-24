Srbiju napada čudo od deteta i kandidat za igrača meseca Premijer lige

Još nekoliko sati ostalo je do sudara Srbije i Grčke na stadionu Rajko Mitić. Pisali smo već o izuzetno talentovanoj generaciji grčkog fudbala čija pojava nije slučajnost, a njen izvesno najveći biser, Haralampos Kostulas u nekom trenutku bi trebalo da napadne Orlove.

Reč je o najskupljem izlaznom transferu Grčkog, pa i balkanskog fudbala, momku kojeg je prošlog leta Brajton fiksno platio Olimpijakosu 35.000.000 evra (potencijalno još 2.000.000 evra leži u bonusima) i koji je ovog septembra konačno počeo da pokazuje u kakvog golgetera može da izraste.