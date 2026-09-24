Kejn ima interesantnu ideju za budućnost – da igra NFL i MLS istovremeno!?

Kejn je tokom obraćanja domaćim medijima izjavio da je ‘prilično blizu’ finalizaciji novog ugovora sa minhenskim klubom te da ‘neće proći mnogo vremena’ do ozvaničenja posla. Ipak, njegove dugoročne ambicije daleko prevazilaze granice Evropi.

Kako piše Atletik, nekadašnji napadač Totenhema već dugo razmišlja o tome da postane profesionalni golfer, čak je i član privatnog kluba Ventvort u predgrađu Londona. Ali kako je i sam svestan koliko bi bilo teško da postane profesionalac, a kako mu je druga sportska strast američki fudbal, otkrio je da želi još detaljnije da istraži taj svet.

“To je nešto čime ću pokušati ozbiljnije da se pozabavim. Sve zavisi od toga šta će se dešavati u mojoj karijeri u narednih pet ili šest godina, od motivacije i onoga što želim da radim. NFL je mnogo realnija opcija od golfa, da se tako izrazim“, rekao je Kejn.

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Da se razumemo, ideja je daleko od realizacije, jer kako je i sam rekao - još nije bilo nikakvih razgovora o prelasku u NFL, dodavši da to ne bi ni bila opcija ukoliko kroz nekoliko sezona i dalje bude igrao fudbal na najvišem nivou.

“Ako ljudi znaju da sam i dalje na vrhuncu forme u fudbalu, to nije razgovor koji bi se uopšte vodio“, rekao je.

Međutim, on je zatim izneo fascinantan scenario o kojem do sada nije javno govorio – plan da smiraj fudbalske karijere provede u Severnoj Americi i tako spoji dve ljubavi.

“Možda ako u budućnosti budem u MLS ligi ili negde slično, to bi mogla da bude opcija gde bi dva sporta mogla da se povežu zbog rasporeda sezona“, otkrio je Kejn i odmah umirio navijače svog trenutnog kluba: “Ali to mi je trenutno u drugom planu jer osećam da želim da igram ovde što je duže moguće”.

Tranzicija iz evropskog u američki fudbal nije nemoguća misija. Pravi primer je Brendon Obri, sadašnji kiker Dalas Kaubojsa, koji je pre samo nekoliko godina nastupao za Toronto. Kejn veruje da se njegove veštine savršeno uklapaju u zahteve američkog fudbala i pre svega uloge kikera.

“Izvodim penale, a to nosi veoma sličan pritisak i tehniku“, objašnjava najbolji strelac u istoriji engleske reprezentacije. “Ako bih to uradio, što se tiče treninga, bio bih bliže tome nego bilo kom drugom sportu. Ali kao što znam, kod svih vrhunskih sportova, kada gledate na televiziji, ljudi učine da to izgleda lako i mislite da je moguće, ali to nije uvek slučaj“.

Svestan da takav podvig zahteva krvav rad, Kejn je za kraj poručio da ništa ne bi prepustio slučaju.

“Ako bih to uradio, to je nešto što bih shvatio veoma ozbiljno. Posvetio bih tome šest meseci do godinu dana vežbanja pre nego što pokušam“, zaključio je Englez.