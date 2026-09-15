Agonija Hrvata gotova posle 1.404 dana, na trening nagrnulo 7.500 navijača, a možda dođe i Alaba (VIDEO)

Navijači su se organizovali kada su čuli da će mu danas biti prvi trening, pa je klupsko rukovodstvo menjalo planove – umesto gde ekipa inače radi, preselila se na Folkspark. Trening je održan na stadionu, a na tribine je nagrnulo 7.500 pristalica. Sve kako bi Mariju Vuškoviću bila pružena podrška.

Mario Vušković dobio je odobrenje da trenira sa ekipom, najzad je HSV dočekao da može da radi u grupi i zbog toga su određeni planovi morali da se menjaju. Nije ovo bio običan dan, bio je važan za sve, pogotovo za Hrvata.

Da, jeste prvi put nešto ovako, ali dok je bio suspendovan, na tribinama je stajao transparent na kome je pisalo: „Free Vušković“. Na njemu je bio i broj 44. Njegov dres često su podizali igrači na utakmicama Bundeslige. Danas je nekolicina ljudi sa kojima je sarađivao došla da ga pozdravi, među njima su bili Tim Valter i Filip Topalović.

Nedostajalo je jedno lice, Mariju Vušković verovatno najdraže – njegov brat Luka. Prošle godine ga je Totenhem pozajmio, bio je ponajbolji igrač kluba koji je u prošlom veku osvojio Kup evropskih šampiona. Pozajmica je tokom leta istekla, vratio se u londonski klub, a on ga je prodao Brajtonu za 54.000.000 evra. Zasigurno da bi Luka Vušković rado danas bio tu, međutim, sutra njegov Brajton igra u Liga kupu protiv Mančester junajteda.

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Mario Vušković će u novoj sezoni sedeti u svlačionici na mestu na kome je prošle sedeo brat Luka. Posle tolike pauze, upitno je koliko će mu biti potrebno da uhvati ritam i bude od pomoći saigračima. Ali, kako HSV igra i koliko mu je odbrana porozna, da odmogne nikako ne može. Već je primio 12 golova u Bundesligi, nije dao nijedan i zakucan je za dno. Očekuje ga grčevita borba za opstanak, ako se nešto drastično ne promeni…

Svesni su toga na Folksparku, pa rade na tome da angažuju nekoga od slobodnih igrača. Mete su dve: prva je David Alaba (34), a druga Janik Vestegor (34). Preko potreban im je štoper sa velikim iskustvom.