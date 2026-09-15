Na Old Trafordu u neverici: Čudo od deteta zatražilo ispisnicu iz Junajteda, vreba pola Evrope

Momak koji se Crvenim đavolima pridružio kada mu je bilo 11 godina, prethodnih dana je predočio ljudima u klubu da želi poništenje njegove registracije, saznaje Skaj sports. Nisu bili spremni za tako nešto na Old Trafordu, nisu se tome nadali, ostali su u neverici.

Jer, sve je išlo ka tome da ove i(li) naredne sezone počne da dobija minutažu u prvom timu. Hvalio ga je Majkl Kerik, imao je dobro mišljenje o tinejdžeru i trebalo je sutra da se nađe u protokolu za utakmicu sa Brajtonom u Liga gupu. Ali, sada od toga nema ništa, gledaće u Karingtonu kako i da li mogu da ispegleju sve i zadrže talentovanog engleskog napadača.

Džej Džej Gabrijel je pre nekoliko dana u Ligi šampiona za mlade spakovao het-trik Sabahu, ima i dva gola u Premijer ligi 2, a prethodne seezone je za tim do 18 godina upisao 20 pogodaka. Ta informacija dobija na težini kada se uzme u obzir da je bio tri do četiri godine mlađi od igrača protiv kojih je igrao…

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I zbog svega toga je tražena roba, verovatno je od nekoga i dobio signal, pa je zatražio da mu registracija bude poništena, što nije lako – moraju da se oko toga usaglase on, staratelj i Mančester junajted. Neće engleski velikan tek tako hteti da ga prepusti nekome, naročito ne Mančester Sitiju. Pominjao se kao jedan od zainteresovanih klubova, a takođe su ga merkali i Arsenal, Bajern i Real Madrid.

Uspeli li u svom naumu, bude li izdejstvovao ispisnicu i napustio klub bez da je potpisao prvi profesionalni ugovor, pola Evrope biće u niskom startu.