Na Old Trafordu u neverici: Čudo od deteta zatražilo ispisnicu iz Junajteda, vreba pola Evrope
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 17:58
Džej Džej Gabrijel predočio ljudima u klubu da želi poništenje njegove registracije. U niskom startu su Siti, Arsenal, Bajern, Real Madrid...
Ima jedno dete, moglo bi da bude čudo neviđeno, treba paziti na njega. I pazili su u Mančester junajtedu. Prethodno sezone sa Džej Džej Gabrijelom se prvo sastao Ruben Amorim i pričali su o njegovom razvojnom putu, potom i ser Aleks Ferguson, a kruna je bio poziv Majkla Kerika. Za početak da trenira sa prvom timom, pa tokom leta da bude deo ekipe na predsezone, da bi u duelu sa Atletiko Madridom debitovalo.
Delovalo je da sve ide svojim tokom, baš onako kako treba, ali sa Ostrva je danas lansirana vest: Džej Džej Gabrijel (15) je zatražio ispisnicu iz Mančester junajteda!
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Momak koji se Crvenim đavolima pridružio kada mu je bilo 11 godina, prethodnih dana je predočio ljudima u klubu da želi poništenje njegove registracije, saznaje Skaj sports. Nisu bili spremni za tako nešto na Old Trafordu, nisu se tome nadali, ostali su u neverici.
Jer, sve je išlo ka tome da ove i(li) naredne sezone počne da dobija minutažu u prvom timu. Hvalio ga je Majkl Kerik, imao je dobro mišljenje o tinejdžeru i trebalo je sutra da se nađe u protokolu za utakmicu sa Brajtonom u Liga gupu. Ali, sada od toga nema ništa, gledaće u Karingtonu kako i da li mogu da ispegleju sve i zadrže talentovanog engleskog napadača.
Džej Džej Gabrijel je pre nekoliko dana u Ligi šampiona za mlade spakovao het-trik Sabahu, ima i dva gola u Premijer ligi 2, a prethodne seezone je za tim do 18 godina upisao 20 pogodaka. Ta informacija dobija na težini kada se uzme u obzir da je bio tri do četiri godine mlađi od igrača protiv kojih je igrao…
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I zbog svega toga je tražena roba, verovatno je od nekoga i dobio signal, pa je zatražio da mu registracija bude poništena, što nije lako – moraju da se oko toga usaglase on, staratelj i Mančester junajted. Neće engleski velikan tek tako hteti da ga prepusti nekome, naročito ne Mančester Sitiju. Pominjao se kao jedan od zainteresovanih klubova, a takođe su ga merkali i Arsenal, Bajern i Real Madrid.
Uspeli li u svom naumu, bude li izdejstvovao ispisnicu i napustio klub bez da je potpisao prvi profesionalni ugovor, pola Evrope biće u niskom startu.