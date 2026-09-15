Itan Tompson za Mozzart Sport: Osetio sam da je vreme za Partizan; Karlik ogroman faktor

Kada je Partizan Mozzart Bet za vas postao ozbiljna opcija, a ne samo klub koji je pokazao interesovanje?

"Mislim da se moja situacija u Indijani prilično brzo razvila, a onda je i Partizan veoma brzo izašao sa ponudom. Delovalo je kao dobra sredina za mene. Već neko vreme znam za Partizan i pratim njegovu košarku. Video sam koliko navijači utiču na utakmice i mogao sam sebe da zamislim kao deo svega toga. Kada su se javili, odluka je praktično bila veoma laka", rekao je Tompson na početku razgovora za Mozzart Sport.

25. septembar, 20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,30)

Sećate li se otprilike kada ste prvi put čuli da postoji interesovanje Partizana?

"Ne znam tačno kada, ali bilo je otprilike u isto vreme kada sam dobio vest da se moja priča sa Indijanom završava".

Gde ste se u tom trenutku nalazili kada je reč o razmišljanju o sopstvenoj karijeri? Da li ste i dalje prvenstveno želeli da ostanete u NBA ligi ili ste već razmišljali o dolasku u Evropu?

"Poslednjih nekoliko godina bio sam ili na dvosmernim ugovorima ili na jednogodišnjim ugovorima u NBA ligi. Svakog leta činilo se da moram da donosim odluku da li da odem u inostranstvo ili da nastavim da pokušavam u NBA ligi. Osećam da će ovo biti veliki korak za moju karijeru, a to je da igram drugačiji stil košarke, da dodatno učim igru i da dobijem još jednu platformu na kojoj mogu da pokažem šta umem. Zato osećam da je ovo pravi potez u pravom trenutku".

Da li je upravo to na kraju bilo ono što vas je ubedilo da izaberete Partizan?

"Da. Prošle godine sam bio na dvosmernom ugovoru sa Indijanom i osećam da sam imao najbolje moguće iskustvo koje neko može da ima na takvom ugovoru. Sada sam otvoren za to da pokušam da imam najbolju moguću godinu i u Evroligi. Definitivno je i to bio jedan od faktora".

Itan Tompson (©Mozzart Sport)

Kada vam se Partizan obratio, šta su vam rekli o ulozi koju bi trebalo da imate, o klubu, navijačima i svemu ostalom? Koliko vam je sam košarkaški deo priče bio važan u odnosu na priliku da igrate u Evroligi?

"Pre svega, dobio sam telefonski poziv i rečeno mi je da je Partizan zainteresovan. Odmah sam obratio pažnju jer sam prepoznao ime kluba. Znam i da je grad sjajan, pa sam pomislio: 'Ovo je definitivno nešto u čemu mogu sebe da vidim'. Onda sam imao priliku da razgovaram sa trenerom, koji mi je objasnio kakvu ulogu vidi za mene. Naravno, Karlik (Džons) je već bio ovde. Ranije sam igrao sa njim, pa sam ga pozvao. I on mi je govorio samo dobre stvari. Sve je delovalo kao da se slaže u jednu veoma dobru situaciju. I sada sam ovde".

Da li je Karlik bio prva osoba koju ste pozvali kada ste saznali za interesovanje Partizana? Šta ste konkretno želeli da čujete od njega i koj je bilo prvo pitanje koje ste mu postavili?

"Jednostavno sam ga pitao kakvo je njegovo iskustvo. Želeo sam da mi kaže sve, šta je dobro, a šta loše, šta god da postoji. Imao je samo sjajne stvari da kaže o gradu, organizaciji, kao i o treneru. Tako da je sve bilo dobro".

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET

Koliko je činjenica da je Karlik već bio ovde uticala na vašu odluku, nezavisno od onoga što vam je rekao? Koliko vam je bilo važno da u klubu imate poznato lice?

"Mislim da je, kad god odlazite na neko novo mesto, a posebno u drugu zemlju, veoma važno da tamo imate poznato lice, nekoga sa kim već imate izgrađen odnos. To može da bude ogroman faktor prilikom donošenja odluke. Svakako je veliki plus to što ga već poznajem i što ću ponovo imati priliku da igram sa njim".

Pošto ste zajedno igrali za Vindi Siti Bulse, šta ste tada naučili o njemu kao saigraču? I koliko je danas drugačiji igrač u odnosu na period kada ste zajedno bili u Čikagu?

"Pre svega, on je zaista dobar čovek, čovek na mestu. Ne postoji ništa negativno što bih mogao da kažem o njemu kada je reč o njegovom karakteru. Na terenu je lider. Gura druge igrače da budu bolji. Osećam da i ja radim isto i mislim da se dobro dopunjujemo. Definitivno se radujem tome što ćemo ponovo imati priliku da igramo zajedno ove godine".

Ne znam da li ste videli da je Henri Domerkant nedavno govorio za Mozzart Sport o vama, Karliku i odnosu koji imate. Rekao je da je zbog vas dvojice već postao navijač Partizana. Da li ste imali priliku da razgovarate sa njim o odluci da dođete u Evropu, da zaigrate za Partizan i ponovo budete sa Karlikom?

"Ne, nisam još razgovarao sa njim konkretno o tome. Video sam da je pričao sa vama i zaista cenim to što je rekao. On je uvek bio jedan od najboljih prema nama. Naravno, i sam je legenda, tako da mi lično mnogo znači kada neko poput njega izgovori takve reči o nama. Bio nam je dobar trener i definitivno nam je pomogao da napredujemo i razvijamo se na našem putu".