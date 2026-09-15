Đurđević nije elitni talenat, ali je elitni radnik: Setite se kako su grešili Eraković i Joško Gvardiol

Nekad manje, nekad više, ali je redovno na terenu. To znači da ga struka doživljava kao fudbalera koji može da joj pomogne. Kod Aleksandra Stanojevića je doveden kao bonus, igrao je malo i kod Sava Miloševića, Srđan Blagojević ga je obožavao, evo i sad kod Saše Ilića čas je bek, čas štoper...

I sve to vreme navijači nisu sigurni da nudi stabilnost poslednjoj liniji Parnog valjka, pa mu broje propuste u kvalifikacijama za Ligu konferencije (prošle i ove sezone), kikseve u večitim derbijima, kao i na još nekim utakmicama.

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Opet, sve je do pogleda na stvarnost, jer u očima Marka Savića, aktuelnog šefa stručnog štaba Vojvodine, koji Đurđevića poznaje iz vremena kad su sarađivali u Voždovcu, Vukašin je vrlo zahvalan defanzivac.

„Izuzetno ga cenim i kao ličnost i kao igrača. Kad biste znali njegov put, njegove životne okolnosti i kako je došao dovde, vi biste ga cenili više nego ja, a ja ga baš cenim. Odličan je igrač. Pravio je kikseve u Partizanu, ali izbrojte koliko su ih napravili Stefan Mitrović, Stefan Milić, Nikola Simić ili bilo koji drugi fudbaler Partizana. Greške se dešavaju. Naš najstabilniji igrač je Dragan Rosić, defanzivno, pa je i on pravio greške koje su sastavni deo fudbala“, opominje Savić u podkastu „2x45“ emitovanom na Jutjub kanalu Mozzart TV.

I kad je zvanično pomagao Nikoli Puači na krovu (samo zato što tada nije imao odgovarajuću licencu) i kad je samostalno vodio tim, Marko Savić je koristio Đurđevića kao beka u odbrani u kojoj je na suprotnoj strani terena igrao Nikola Zečević, sada adut pančevačkog Železničara.

„Đurđević je dobar mlad igrač, pouzdan, može da igra na bilo kom mestu u odbrani, što je zahvalno za trenera, jer može da ga koristi i desno i levo, a i kao štopera. Imao je kikseve... Sećate li se kiksa Strahinje Erakovića protiv Partizana, za gol crno-belih u večitom derbiju? Koga ne mrzi, neka pogleda koliko je Joško Gvardiol koštao Dinamo. Izbacio ga je iz Lige šampiona, jednom i mladi tim Dinama, pa koliko je direktnih grešaka pravio u seniorima, da se uhvatite za glavu kakve su bile. Tada su Zagrepčani stali iza Gvardiola. Ovim ne poredim Joška i Vukašina, nego hoću da kažem da je izuzetan karakter, pouzdan igrač, trenutno je u krizi, a da li bi trebalo sva odgovornost da se svali na 22-godišnjaka? U redu ako to neko tako misli. Ako neko misli da je samo on jedini krivac, u redu. Siguran sam da nije i da je dobar igrač.“

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Navijači ponekad ne vide širu sliku, a na nju Savić ukazuje posle opaske da publika gleda kako je Mirko Ivanić maltene slobodno centrirao pored Đurđevića u nedavnom večitom derbiju.

„Dobro, ali ima tamo neko ko je trebalo da 'uzme' nekog igrača. Da ne dužim, trenirao sam ga, znam ga dobro, mislim da će napraviti pravu karijeru. Borac je Vukašin, sa 18 godina je izgledao zrelije od mene, takvi su mu stavovi. On nije elitni talenat, nikad nije ni bio, ali je elitni radnik. Vojnik! Prava ličnost. Čast i privilegija mi je što sam ga upoznao i trenirao, a i sad imamo kontakt“, dodao je trener Vojvodine.