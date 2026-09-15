Skandal u Južnoj Americi: Golmanu prećeno da će mu ubiti porodicu ako ne primi tri gola
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 17:47
Nesvakidašnja situacija u Boliviji, golman Gvabire Manuel Ferel preko telefona dobio jezive poruke
Neki ljudi zaista nemaju granicu kad je u pitanju lična ambicija. Toliko su spremni da idu daleko da im ni pretnje smrću nisu strane. U to se najbolje uverio golman bolivijske Gvabire Manuel Ferel. Taj dečko je centralna ntema dana u Boliviji, a razlog je skandalozan.
Njegova ekipa je doživela ubedljiv poraz od Olvejz Redija (0:6), a trener Guabire Leonardo Eguez u javnost je izneo šokantne detalje.
"Ne možemo sprovesti ozbiljnu analizu kad su u pitanju pretnje smrću. Dešava se nešto sumnjivo i to treba istražiti. Sport je ukaljan. Moj golman je dobio pretnje da ću ubiti njega, suprugu i majku, ako ne plati određenu sumu novca ili ne primi barem tri gola na utakmici", rekao je Eguez.
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Klub se još uvek nije oglasio zaopštenjem, ali je zato Sindikat profesionalnih fudbalera Bolivije pozvao na hitnu istragu o navodnim pretnjama koje je Ferel dobio pre utakmice na stadionu "Vilja Inhenio" u El Altu.
"Ono što se dogodilo igraču Gvabire ne sme ostati neistraženo. Mora se postaviti jasan presedan u bolivijskom fudbalu", rekao je generalni sekretar Sindikata David Paniagua.
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Ako već Gvabira ćuti i ne oglašava se, iz Olvejz Redija su i te kako rešili da prokomentaršu neverovatna dešavanja uprkos tome što su ubedljivo pobedili. Mnogi bi ćutali i gledali svoja posla. U drugpolasiranom klubu u prvenstvu Bolivije smatraju da je validnost rezultata utakmice dovedena u pitanje.
"Fudbal ne sme biti ukaljan. Zatražićemo od Kancelarije javnog tužioca da sprovede istragu kako bi se sačuvao integritet sporta", kažu iz OIvejz Redija.
Nije ovo prvi put da fudbal u Boliviji bude uprljan. Još 2023. godine FS je odlučio da poništi kompletnu sezonu u elitnom rangu jer su otkriveni brojni snimci gde se igrači i treneri ucenjivani. Ipak, ovo što se desilo Manuelu Ferelu je možda nešto najsurovije što se desilo nekom fudbaleru u Boliviji u poslednjih ko zna koliko godina. Pitanje je koliko će biti u stanju da nastavi da radi ono što voli.