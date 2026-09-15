Skandal u Južnoj Americi: Golmanu prećeno da će mu ubiti porodicu ako ne primi tri gola

Klub se još uvek nije oglasio zaopštenjem, ali je zato Sindikat profesionalnih fudbalera Bolivije pozvao na hitnu istragu o navodnim pretnjama koje je Ferel dobio pre utakmice na stadionu "Vilja Inhenio" u El Altu.

"Ono što se dogodilo igraču Gvabire ne sme ostati neistraženo. Mora se postaviti jasan presedan u bolivijskom fudbalu", rekao je generalni sekretar Sindikata David Paniagua.

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

Ako već Gvabira ćuti i ne oglašava se, iz Olvejz Redija su i te kako rešili da prokomentaršu neverovatna dešavanja uprkos tome što su ubedljivo pobedili. Mnogi bi ćutali i gledali svoja posla. U drugpolasiranom klubu u prvenstvu Bolivije smatraju da je validnost rezultata utakmice dovedena u pitanje.

"Fudbal ne sme biti ukaljan. Zatražićemo od Kancelarije javnog tužioca da sprovede istragu kako bi se sačuvao integritet sporta", kažu iz OIvejz Redija.

Nije ovo prvi put da fudbal u Boliviji bude uprljan. Još 2023. godine FS je odlučio da poništi kompletnu sezonu u elitnom rangu jer su otkriveni brojni snimci gde se igrači i treneri ucenjivani. Ipak, ovo što se desilo Manuelu Ferelu je možda nešto najsurovije što se desilo nekom fudbaleru u Boliviji u poslednjih ko zna koliko godina. Pitanje je koliko će biti u stanju da nastavi da radi ono što voli.