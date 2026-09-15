Znamo ko ovde voli da krade

A onda se ispostavilo da je sve to bio samo efekat Sterlinga , za koga se s pravom govorilo - u snu se ne snio. Stiv Bolmer je za to vreme, na javi, krao. Nema boljeg izraza, Klipersi su kršili glavna finansijska pravila oko seleri kepa i kroz firmu “Aspiration” isplatili dodatnih 28 miliona dolara Kavaju Lenardu . Njegov ujak Denis bio je, navodno, glavni faktor u tome, a u nemuštoj, kratkoj izjavi povodom utvrđene prevare, Lenard je po starom principu, tvrdio da je i sam prevaren. Da je samo poslušao pogrešnog čoveka.

Ali to je ustvari najveći problem čitavog ovog procesa, koji je u međuvremenu završen drakonskom kaznom koju su dobili Klipersi. Oduzeti su im pikovi, Bolmer je dužan da plati 30 miliona dolara kazne, a mnogi zaposleni u franšizi neće moći da primaju plate jer ih je Liga suspendovala.

Za to vreme Kavaj Lenard se vratio u Toronto i na račun lige isplatio simboličnih 700.000 dolara. Smešan iznos, doslovno 2,5 odsto bespravno zarađenog novca, koji je dobio kršeći pravila.

Adam Silver je lukav igrač. On je namerno Kavaja Lenarda pustio da se skloni u Kanadu i kaznio ga simbolički jer je zapravo jedina potencijalna prepreka da odvali kaznu Klipersima bio upravo Kavaj, koji je mogao da pokrene postupak preko sindikata igrača. Ovako je Silveru put ka Klipersima bio otvoren i nakon ovako grube kazne, verovatno će svako dvaput razmisliti da li se isplati kršiti seleri kep.

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Ali lukav je igrač i Lenard. O tome se, reklo bi se, premalo govori ovih dana. Čitava njegova karijera, od momenta kada je odlučio da napusti San Antonio, bila je prekrivena takvom koprenom. Zbog svog manjka socijalnih veština, Lenard jeste bio simpatičan jednom delu javnosti, ali je kako je vreme prolazilo, sve čvršća bila njegova opozicija među ljubiteljima košarke. Količina utakmica koje je svesno propuštao, nepreuzimanje odgovornosti posle nekih teških plej-of poraza, način na koji je napustio San Antonio bez ikakvog osećaja krivice iako su zajedno sanjali velike snove, način na koji je slomio srca navijačima Toronta - sve su to bili razlozi da se njegov imidž postepeno kvari.

Ono što ga je uvek držalo na površini, ono što ga je ljudima i dalje činilo dragim, bilo je to što je stvarno retko talentovan košarkaš. Fizički moćan. Igrački briljantan. Košarkaš koji je neke svoje veštine doveo blizu savršenstva.

I ako je svaki put zaslužio da mu se progleda kroz one dugačke prste, ovoga puta zaslužio je sve suprotno. Da mediji upru prstom u ovaj slučaj i onako kako je liga kaznila Kliperse, kazne Lenarda. Javnost je, ustvari, jedina u mogućnosti da tako nešto uradi. Ne postoji bord lige, čak ni zakonodavno telo, koje može da propiše tako strogu kaznu, kako to mogu navijači koji u večnost smeštaju i iz nje zauvek izbacuju neke igrače.