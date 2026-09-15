Za kraj ludog leta u Pireju: Stiže zamena za El Kabija od 10.000.000 evra

I od starta ove sezone jasno je da crveno-beli imaju problema sa realizacijom, pošto su u četiri prvenstvene utakmice postigli svega tri pogotka. To se, naravno, odrazilo i na rezultate ekipe sa Karaiskakisa, koja je posle poraza od OFI-ja (1:0) prethodnog vikenda skliznula na šestu poziciju na tabeli. Zbog toga su čelnici Olimpijakosa, verovatno u dogovoru sa novim trenerom Imanolom Alguas­ilom, rešili da krenu po golgetera koji je prošle sezone postigao 10 golova i upisao četiri asistencije za klub sa severa Turske, a za njegov dolazak u predgrađe Atine izdvoje 10.000.000 evra.

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Napadač visok 190 centimetara od svog dolaska u Samsunspor pre tri leta postigao je 44 gola i upisao 13 asistencija. Ove sezone je nastupio na dve utakmice kao starter i postigao jedan gol. I baš zbog navedenih činjenica, turski superligaš nije voljan da ga pusti u smiraj letnjeg prelaznog roka.

No, Pirejci umeju da budu veoma ubedljivi… Ali ukoliko žele da letnju pijacu finiširaju sa stilom moraće u narednih par sati da pošalju ponudu koja će zadovoljiti aspiracije čelnika Samsunspora i utanače sve detalje, budući da se prelazni rok u Grčkoj zatvara večeras u ponoć.

Podsetimo, zbog akumuliranog nezadovoljstva, pre nedelju dana Olimpijakos je smenio sportskog direktora Darka Kovačevića, a par dana potom i trenera Hozea Luisa Mendilibara.

Od starta prelaznog roka, kolektiv koji nije uspeo da se kroz stazu „pratilaca“ plasira u Ligu šampiona doveo je ukupno 17 novih igrača, sa namerom da većina njih ima bitnu ulogu u novoj sezoni. Pored Bejlija, crveno-beli su ovog leta izdvojili rekordni novac za grčke pojmove za angažovanje kolumbijskog napadača Gustava Puerta. Na Karaiskakis su stigli još iz Notingem Foresta Gustavo Sa, Stefan Ortega, Žota Silva i David Karmo, zatim ozbiljna i proverena imena poput Rema Frojlera iz Bolonje, Konstantinosa Fortunisa, Pabla Mafea... Meksikanac Armando Gonzales.

Videćemo, ukoliko dođe do realizacije transfera, gde će svoje mesto u ovoj hijerarhiji pronaći Muandilmandži. Ali ono što je evidentno, Olimpijakos je spreman da uradi sve u svojoj moći, uzgred i potroši ozbiljan novac, kako bi izbegao da mu se ponovi neuspeh iz prethodne sezone.