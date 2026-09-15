Za kraj ludog leta u Pireju: Stiže zamena za El Kabija od 10.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 16:40
Ukupan trošak Olimpijakosa mogao bi da bude 80.000.000 evra
Iako je iza grčkog velikana najskuplji prelazni rok u istoriji kluba, tokom kojeg su potrošili gotovo 70.000.000 evra i doveli čak 17 igrača, izgleda da je u kasi Olimpijakosa ostalo novca za još jednu kupovinu. I, po najavama iz Turske, nimalo sitnu.
Naime, iako su Pirejci nakon predstavljanja Liona Bejlija tvrdili da su zaokružili letnji prelazni rok, turski mediji pišu da je vicešampion Grčke zainteresovan za 28-godišnjeg centarfora Samsunspora Marijusa Muandilmandžija. Reprezentativac Čada bi došao kao zamena za povređenog Ajuba El Kabija, koji bi mogao da bude van terena do marta sledeće godine.
Izabrane vesti
I od starta ove sezone jasno je da crveno-beli imaju problema sa realizacijom, pošto su u četiri prvenstvene utakmice postigli svega tri pogotka. To se, naravno, odrazilo i na rezultate ekipe sa Karaiskakisa, koja je posle poraza od OFI-ja (1:0) prethodnog vikenda skliznula na šestu poziciju na tabeli. Zbog toga su čelnici Olimpijakosa, verovatno u dogovoru sa novim trenerom Imanolom Alguasilom, rešili da krenu po golgetera koji je prošle sezone postigao 10 golova i upisao četiri asistencije za klub sa severa Turske, a za njegov dolazak u predgrađe Atine izdvoje 10.000.000 evra.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****
Napadač visok 190 centimetara od svog dolaska u Samsunspor pre tri leta postigao je 44 gola i upisao 13 asistencija. Ove sezone je nastupio na dve utakmice kao starter i postigao jedan gol. I baš zbog navedenih činjenica, turski superligaš nije voljan da ga pusti u smiraj letnjeg prelaznog roka.
No, Pirejci umeju da budu veoma ubedljivi… Ali ukoliko žele da letnju pijacu finiširaju sa stilom moraće u narednih par sati da pošalju ponudu koja će zadovoljiti aspiracije čelnika Samsunspora i utanače sve detalje, budući da se prelazni rok u Grčkoj zatvara večeras u ponoć.
Podsetimo, zbog akumuliranog nezadovoljstva, pre nedelju dana Olimpijakos je smenio sportskog direktora Darka Kovačevića, a par dana potom i trenera Hozea Luisa Mendilibara.
Od starta prelaznog roka, kolektiv koji nije uspeo da se kroz stazu „pratilaca“ plasira u Ligu šampiona doveo je ukupno 17 novih igrača, sa namerom da većina njih ima bitnu ulogu u novoj sezoni. Pored Bejlija, crveno-beli su ovog leta izdvojili rekordni novac za grčke pojmove za angažovanje kolumbijskog napadača Gustava Puerta. Na Karaiskakis su stigli još iz Notingem Foresta Gustavo Sa, Stefan Ortega, Žota Silva i David Karmo, zatim ozbiljna i proverena imena poput Rema Frojlera iz Bolonje, Konstantinosa Fortunisa, Pabla Mafea... Meksikanac Armando Gonzales.
Videćemo, ukoliko dođe do realizacije transfera, gde će svoje mesto u ovoj hijerarhiji pronaći Muandilmandži. Ali ono što je evidentno, Olimpijakos je spreman da uradi sve u svojoj moći, uzgred i potroši ozbiljan novac, kako bi izbegao da mu se ponovi neuspeh iz prethodne sezone.