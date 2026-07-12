Za Ugrešića ponuđeno 6.000.000 evra iz majstorske radionice profesora Koste

Daleko je ova suma od onoga što su u Partizanu projektovali na početku leta kada je prodaja Ugrešića u pitanju, ali je svakako ponuda o kojoj se mora razmisliti s obzirom na finansijsku situaciju u klubu.

Udineze već duže vreme prati Ugrešića, sakupio je dovoljno informacija o njemu i veruje da može da bude isplativa investicija. Reč je o klubu koji ima fenomenalan skauting i retko kada greši sa mladim igračima. Pogotovo otkako je pre dve godine na klupu seo srpski trener Kosta Runjaić koji sjajno radi sa mladim fudbalerima.

Poslednji primer Artura Ate je najbolji dokaz. Doveli su ga u leto 2025. iz Meca na pozajmicu i posle jedne sezone ga otkupili za 8.000.000 evra. Nakon dve godine igranja u dresu Zebri i 59 mečeva u svim takmičenjima, Ata je prodat Fiorentini za 25.000.000 evra fiksno, 10.000.000 evra kroz bonuse i 30 odsto od naredne prodaje, što realnu vrednost transfera penje na oko 40.000.000 evra.

Poslednjih godina su slični pogoci bili Lorenco Luka, za kojeg je Napoli platio 26.000.000 evra fiksno, Neuen Perez, koji je otišao u Porto za 17.300.000 evra, Jaka Bijol, koji je prodat Lidsu za 18.000.000 evra, ili Lazar Samardžić, za kojeg je Atalanta platila 21.600.000 evra. Sve u poslednje dve godine, dok su pre toga lepo zaradili na Betu (Everton, 30.000.000), Molini (Atletiko Madrid, 20.000.000), Udogiju (Totenhem, 18.000.000), De Polu (Atletiko, 35.000.000), Musu (Atalanta, 20.500.000). Idealna lansirna rampa za mlade fudbalere…

Ugrešić bi sigurno profitirao od razvoja u Udinezeu i rada sa Runjaićem, ali ostaje da se vidi šta će Partizan da kaže jer se nadao većoj zaradi. Prelazni rok teče, ostalo je još mesec i po dana i što više vremena bude prolazilo, to je i veći rizik da ne stigne prava ponuda.

Udineze je kao alternativu za Atu već doveo Bilbaovog vezistu Unaja Gomeza za sumu od 4.500.000 evra, ali želi još jednog igrača na toj poziciji i izbor je pao na Ugrešića.