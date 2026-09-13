Ajkula širi čeljusti i guta skepsu: Feranovih šest golova na pet utakmica, PSŽ prvi put pobedio u ligi

Utakmica na stadionu Fransis Le Ble praktično nije ni počela, a gosti iz prestonice su već slavili. Igrao se peti minut kada je PSŽ izveo prepoznatljivu, munjevitu tranziciju po levoj strani. Lopta je išla brzo iz prve, odbrana Bresta je zakasnila da zatvori prostor na povratnoj lopti, što je Feran Tores iskoristio na najbolji mogući način. Ispratio je akciju do kraja, našao se na pravom mestu, iskoristio asistenciju Usmana Dembelea i rutinskim udarcem matirao nemoćnog golmana domaćih za rano vođstvo od 1:0.

Nakon primljenog gola, Brest se nije povukao. Domaćin je svesno preuzeo rizik, pokušavajući visokim presingom da poremeti izgradnju napada Parižana. Najbolju šansu za izjednačenje Brest je imao preko Kamorija Dumbije početkom drugog poluvremena, kada je Gvinejac pogodio stativu. Samo par minuta kasnije zatresla se mreža Safonova, ali je zbog faula u napadu poništen gol Bredlija Lokoa.

U nastavku drugog poluvremena, ritam meča je opao. Luis Enrike je svesno spustio gas, Pari Sen Žermen je kontrolisao posed lopte i dugim razmenama pasova u sredini terena trošio energiju i vreme domaćinu. Brest je pretio uglavnom preko prekida i centaršuteva sa krilnih pozicija, ali je pariska odbrana delovala sigurno i uspešno neutralisala svaki visoki nalet ispred Safonova..

Posle četiri kola, tri tima imaju po 10 bodova - Lil, Monako i Ren, Pariz i Lion su na po osam, Strazbur ima sedam, a Pari Sen Žermen je na deobi od sedmog do devetog mesta na tabeli sa po pet bodova.

FRANCUSKA 1 – 4. KOLO

Petak

Ren - Marselj 1:0 (0:0)

/Tomason 52/

Subota

Strazbur - Monako 1:1 (0:0)

/Sane 52 ag - Bruner 72/

Pariz - Lion 0:0

Okser - Nica 1:0 (0:0)

/Arčer 74/

Lorijen - Tuluz 2:2 (2:0)

/Balde 37, Mbamba 39 - Tengstet 48, Jorgensen 69/

Avr - Anže 0:0

Nedelja

Lil -Troa 2:0 (0:0)

/Santos 18, Embape 90+3/

Le Man - Lans 2:2

/Buraba 32, Kaloda 44 - 45+2, Ivanović 51/

Brest - Pari Sen Žermen 0:1 (0:0)

/Tores 5/