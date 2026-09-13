Ajkula širi čeljusti i guta skepsu: Feranovih šest golova na pet utakmica, PSŽ prvi put pobedio u ligi
Vreme čitanja: 3min | ned. 13.09.26. | 22:52
Ko bi rekao da će Pari Sen Žermen čekati do 13. septembra na prvenstvenu pobedu
Kada je letos stigao iz Barselone, praćen sumnjičavim pogledima pariske javnosti i pričama da je suvišan u paklenoj ofanzivnoj liniji, Feran Tores je ćutao i radio, danas je on čovek od koga zavisi igra Luisa Enrikea. Pogodak španskog napadača u ranoj fazi meča bio je dovoljan da Pari Sen Žermen preživi neugodno gostovanje Brestu i upiše minimalnu, ali zlata vrednu, prvu pobedu u sezoni u Ligi 1 (1:0), nakon što je prethodno remizirao sa Renom i Lilom i izgubio od Monaka.
Čovek koji je pre samo nekoliko dana Slovanu iz Bratislave spakovao het-trik u Ligi šampiona, a pre toga dva puta matirao Ren, nastavio je svoj teror na startu sezone. Tores sada na svom saldu ima čak šest golova na pet utakmica u svim takmičenjima, čime je lansirao jasnu poruku kritičarima da skepsi više nema mesta u Gradu svetlosti.
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Utakmica na stadionu Fransis Le Ble praktično nije ni počela, a gosti iz prestonice su već slavili. Igrao se peti minut kada je PSŽ izveo prepoznatljivu, munjevitu tranziciju po levoj strani. Lopta je išla brzo iz prve, odbrana Bresta je zakasnila da zatvori prostor na povratnoj lopti, što je Feran Tores iskoristio na najbolji mogući način. Ispratio je akciju do kraja, našao se na pravom mestu, iskoristio asistenciju Usmana Dembelea i rutinskim udarcem matirao nemoćnog golmana domaćih za rano vođstvo od 1:0.
Nakon primljenog gola, Brest se nije povukao. Domaćin je svesno preuzeo rizik, pokušavajući visokim presingom da poremeti izgradnju napada Parižana. Najbolju šansu za izjednačenje Brest je imao preko Kamorija Dumbije početkom drugog poluvremena, kada je Gvinejac pogodio stativu. Samo par minuta kasnije zatresla se mreža Safonova, ali je zbog faula u napadu poništen gol Bredlija Lokoa.
U nastavku drugog poluvremena, ritam meča je opao. Luis Enrike je svesno spustio gas, Pari Sen Žermen je kontrolisao posed lopte i dugim razmenama pasova u sredini terena trošio energiju i vreme domaćinu. Brest je pretio uglavnom preko prekida i centaršuteva sa krilnih pozicija, ali je pariska odbrana delovala sigurno i uspešno neutralisala svaki visoki nalet ispred Safonova..
Posle četiri kola, tri tima imaju po 10 bodova - Lil, Monako i Ren, Pariz i Lion su na po osam, Strazbur ima sedam, a Pari Sen Žermen je na deobi od sedmog do devetog mesta na tabeli sa po pet bodova.
FRANCUSKA 1 – 4. KOLO
Petak
Ren - Marselj 1:0 (0:0)
/Tomason 52/
Subota
Strazbur - Monako 1:1 (0:0)
/Sane 52 ag - Bruner 72/
Pariz - Lion 0:0
Okser - Nica 1:0 (0:0)
/Arčer 74/
Lorijen - Tuluz 2:2 (2:0)
/Balde 37, Mbamba 39 - Tengstet 48, Jorgensen 69/
Avr - Anže 0:0
Nedelja
Lil -Troa 2:0 (0:0)
/Santos 18, Embape 90+3/
Le Man - Lans 2:2
/Buraba 32, Kaloda 44 - 45+2, Ivanović 51/
Brest - Pari Sen Žermen 0:1 (0:0)
/Tores 5/