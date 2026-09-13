Matić je čista klasa, a Vasilije Adžić čovek koji je slomio Juventus!
Vreme čitanja: 10min | ned. 13.09.26. | 22:43
Veliko slavlje Sasuola nad Starom damom u fantastičnom drugom poluvremenu na Mapei stadionu – 3:2
Pozne igračke godine se u današnjem modernom fudbalu, kada tehički kvaliteti padaju u senku, smatraju posebnim darom, jer vrlo često predstavljaju detalj koji pravi ključnu razliku na terenu. Nemanja Matić je večeras protiv Juventusa u Ređo Emiliji prezentovao fudbalsku klasu. Bio je domonantan faktor u veznom redu dva tima i asistent u najlepšoj akciji na utakmici, koja je predstavljala uvod u slom Juventusa na Mapei stadionu. Staru damu je dva puta u život vraćao Edon Žegrova, ali joj je na kraju presudio Vasilije Adžić, igrač kojeg je gigant iz Torina pozajmio večerašnjem rivalu u ovoj sezoni - 3:2 (0:0).
Sa kakvim je samopouzdanjem srpski vezista odigrao ovaj meč, pokazalo je sve što je prethodilo golu Sebastijana Espozita u 65. minutu. Matić je prišao kapitenu Berardiju i na oko 40 metara udaljenosti od protivničkog gola razmenio četiri lagana dodavanja, a onda krenuo u završnicu. Spoljnom je odigrao pas za Kritijana Torstvedta, da bi nakon toga gurnuo loptu u prostor Espozitu, kojem nije bilo teško da matira Vikarija.
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Ta akcija je predstavljala početak možda i najboljeg poluvremena u dosadašnjem toku Serije A. Žegrova je prvi put prednost protivnika anulirao u 82. minutu, nakon poklona Arijaneta Murića, sedam minuta kasnije je Kiron Bouvi vratio prednost domaćinu, ali je Žegrova i za to imao odgovor u drugom minutu nadoknade. Ipak, ekipa Lučana Spaletija je u četvrtom minutu nadoknade ogolila sve svoje probleme, potpuno se raspala u kontranapadu protivnika, ostala sa dvojicom igrača u kaznenom prostoru, dok se ostali nisu vratili, pa je Vasiliju Adžiću bilo izuzetno lako da neometan postavi konačan rezultat meča. Crnogorski napadač se nije radovao golu, s obzirom na to da je pod ugovorom sa crno-belima, ali zato jesu njegovi saigrači i domaća publika u Ređo Emiliji.
Ništa što se dešavalo u prvom poluvremenu nije moglo da nasluti ovakav drugi deo. Bilo je dinamike, ali bez pogodaka. Obe ekipe su imale svoje svetle momente, ali nisu bile dovoljno konkretne. Stara dana je furiozno otvorila meč i već u drugom minutu preko Nika Gonzaleza pogodila prečku, ali je ekipa Lučana Spaletija u nastavku pokvarila utisak neshvatljivo velikim brojem grešaka, od kojih je najkrupniju napravio Teun Kopmejners kada je neometan sa 11 metara šutirao pravo u golmana Murića. Sasuolo je odgovorio izuzetno hrabrom i organizovanom igrom. Raspoloženi Espozito i Dojg stvorili su nekoliko opasnih situacija pred golom gostiju, dok je Berardi u par navrata primorao Vikarija na oprez. Na pauzu se otišlo bez golova, ali uz utisak da je domaćin potpuno ravnopravno parirao nedovoljno konkretnom gigantu iz Torina. U drugom poluvremenu ne samo da je bio ravnopravan, već je pokazao i da može da stigne do velikog trijumfa.
Drugo poluvreme pretvorilo se u pravi fudbalski triler i potpunu ludnicu u završnici, iz koje je Sasuolo izašao kao pobednik spektakularnim slavljem. Nakon rane razmene opasnih udaraca Alajbegovića i Berardija, domaćin je poveo u 65. minutu kada je Seba Espozito materijalizovao genijalno dodavanje Matića. Pravi spektakl viđen je u poslednjih desetak minuta. Edon Žegrova je u 82. minutu kaznio lošu reakciju Murića i izjednačio na 1:1, da bi u 89. minutu rezerve donele novu prednost Sasuolu. Bakola je prevario Bremera i asistirao Bouiju za 2:1. Ni tu nije bio kraj drami, pošto je Žegrova već u prvom minutu nadoknade izveo sjajan duplo pas sa Kolo Muanijem i ponovo poravnao rezultat. Ipak, dok je Juventus u poslednjim sekundama srljao po potpuni preokret, sevnula je kontra domaćih u 90+4. Lorijente je dodao do Adžića, ovaj je imao sve vreme ovog sveta da matira Vikarija za neverovatno slavlje ekipe Alberta Akvilanija u meču za prepričavanje.
SERIJA A – 4. KOLO
Petak
Venecija - Fjorentina 2:4 (1:2)
/Adams 22, Eno 86 - Mastantuono 29, 30, 84, Pelegrino 66/
Subota
Đenova - Frozinone 1:1 (0:1)
/Vaskez 50 - Kvernadze 14/
Lacio - Milan 2:2 (2:0)
/Kančeleri 10, Noslin 39 - Moreira 65, 67/
Atalanta - Kaljari 1:2 (1:1)
/Skamaka 41 - Mendi 19, Maldini 61p/
Nedelja
Leče - Monca 3:2 (3:1)
/Kulubali 3, 21, Gabrijel 10 - Mangas 20, Sebaljos 89/
Napoli - Bolonja 1:0 (0:0)
/Lobotka 66/
Sasuolo - Juventus 3:2 (0:0)
/Espozito 65, Bouvi 89, Adžić 90+4 - Žegrova 82, 90+1/
Ponedeljak
18.30: (1,23) Komo (6,00) Parma (14,0) - MR
18.30: (6,25) Torino (4,10) Roma (1,55) - MR
20.45: (1,22) Inter (6,50) Udineze (12,0) - MR
***Kvote su podložne promenama