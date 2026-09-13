Matić je čista klasa, a Vasilije Adžić čovek koji je slomio Juventus!

Ta akcija je predstavljala početak možda i najboljeg poluvremena u dosadašnjem toku Serije A. Žegrova je prvi put prednost protivnika anulirao u 82. minutu, nakon poklona Arijaneta Murića , sedam minuta kasnije je Kiron Bouvi vratio prednost domaćinu, ali je Žegrova i za to imao odgovor u drugom minutu nadoknade. Ipak, ekipa Lučana Spaletija je u četvrtom minutu nadoknade ogolila sve svoje probleme, potpuno se raspala u kontranapadu protivnika, ostala sa dvojicom igrača u kaznenom prostoru, dok se ostali nisu vratili, pa je Vasiliju Adžiću bilo izuzetno lako da neometan postavi konačan rezultat meča. Crnogorski napadač se nije radovao golu, s obzirom na to da je pod ugovorom sa crno-belima, ali zato jesu njegovi saigrači i domaća publika u Ređo Emiliji.

Ništa što se dešavalo u prvom poluvremenu nije moglo da nasluti ovakav drugi deo. Bilo je dinamike, ali bez pogodaka. Obe ekipe su imale svoje svetle momente, ali nisu bile dovoljno konkretne. Stara dana je furiozno otvorila meč i već u drugom minutu preko Nika Gonzaleza pogodila prečku, ali je ekipa Lučana Spaletija u nastavku pokvarila utisak neshvatljivo velikim brojem grešaka, od kojih je najkrupniju napravio Teun Kopmejners kada je neometan sa 11 metara šutirao pravo u golmana Murića. Sasuolo je odgovorio izuzetno hrabrom i organizovanom igrom. Raspoloženi Espozito i Dojg stvorili su nekoliko opasnih situacija pred golom gostiju, dok je Berardi u par navrata primorao Vikarija na oprez. Na pauzu se otišlo bez golova, ali uz utisak da je domaćin potpuno ravnopravno parirao nedovoljno konkretnom gigantu iz Torina. U drugom poluvremenu ne samo da je bio ravnopravan, već je pokazao i da može da stigne do velikog trijumfa.

Drugo poluvreme pretvorilo se u pravi fudbalski triler i potpunu ludnicu u završnici, iz koje je Sasuolo izašao kao pobednik spektakularnim slavljem. Nakon rane razmene opasnih udaraca Alajbegovića i Berardija, domaćin je poveo u 65. minutu kada je Seba Espozito materijalizovao genijalno dodavanje Matića. Pravi spektakl viđen je u poslednjih desetak minuta. Edon Žegrova je u 82. minutu kaznio lošu reakciju Murića i izjednačio na 1:1, da bi u 89. minutu rezerve donele novu prednost Sasuolu. Bakola je prevario Bremera i asistirao Bouiju za 2:1. Ni tu nije bio kraj drami, pošto je Žegrova već u prvom minutu nadoknade izveo sjajan duplo pas sa Kolo Muanijem i ponovo poravnao rezultat. Ipak, dok je Juventus u poslednjim sekundama srljao po potpuni preokret, sevnula je kontra domaćih u 90+4. Lorijente je dodao do Adžića, ovaj je imao sve vreme ovog sveta da matira Vikarija za neverovatno slavlje ekipe Alberta Akvilanija u meču za prepričavanje.