Mejnans het-trikom vodio PSV; Fajenord priredio najveću katastrofu u istoriji Cvolea

Ipak, Sparta nije odmah položila oružje. Gosti su sredinom drugog poluvremena imali nekoliko veoma dobrih situacija. Zoneveld je u 54. minutu naterao Kovarža na intervenciju, Mičel van Bergen je ubrzo zatim zapretio sa leve strane, dok je posle prekida PSV u kratkom periodu preživeo još nekoliko opasnih pokušaja gostiju.

Peter Boš je u 60. minutu reagovao trostrukom izmenom i na teren poslao Rubena van Bomela, Rikarda Pepija i Ivana Perišića, a PSV je potom ponovo uspostavio kontrolu. Prelomni trenutak dogodio se u 74. minutu. Mauro Žunior je ubacio loptu, pokušaj Paula Vanera zaustavio je golman Sparte, ali je Mijnans bio na pravom mestu i iz neposredne blizine pogodio za 3:1. Tu je praktično bilo gotovo, ali ne i za Mejnansa. U 88. minutu još jednom je zatresao mrežu, kompletirao het-trik i postavio konačnih 4:1.

Srpski reprezentativac Filip Kostić je utakmicu posmatrao sa klupe, dok je Ivan Perišić ušao u 60. minutu pošto je zamenio dvostrukog asistenta Esmira Bajraktarevića.

PSV-u je trijumf prijao jer je iskoristio i kiks AZ Alkmara protiv Viljema II. Tim iz Ajndhovena stigao je do 16 bodova i preuzeo prvo mesto Eredivizije, uz bolju gol-razliku od AZ-a.

U meču odigranom ranije, Fajenord nije imao mnogo vremena da razmišlja o bolnom evropskom otrežnjenju u Barseloni. Samo nekoliko dana kasnije stigao je odgovor kakav je Đovani van Bronkhorst mogao da poželi, pošto je njegov tim protutnjao kroz Cvole i deklasirao domaći sastav sa čak 7:0 (3:0).

Od prvog minuta bilo je jasno u kom će smeru otići utakmica. Fajenord je potpuno preuzeo kontrolu, a otpor domaćina počeo je da se raspada već u 18. minutu. Načo Feri je šutirao, lopta je zakačila Simona Grejvsa i završila u mreži, pa je pogodak pripisan defanzivcu Cvolea kao autogol. Samo pet minuta kasnije više nije bilo dileme oko strelca. Givairo Rid je pronašao Ferija, a španski napadač efektno petom pogodio za 2:0 i svoj prvi gol u dresu Fajenorda.

Cvole nije imao odgovor na brzinu i lakoću sa kojom je gost dolazio pred njegov gol. Rid je u 40. minutu upisao još jednu asistenciju, ovog puta za Đivaja Zehijela, pa je već na poluvremenu bilo jasno da domaćinu preti težak poraz.

Nastavak nije doneo nikakvu promenu. Feri je već u 49. minutu drugim pogotkom dodatno povećao razliku, a potom je na scenu stupio Anis Hađ Musa. Prvo je u 63. minutu pogodio posle dodavanja Lučana Valentea, da bi šest minuta kasnije 17-godišnji Dživajno Zinhagel, na novu asistenciju Rida, postigao prvenac u profesionalnom fudbalu. Tačku je u 77. minutu stavio Hađ Musa svojim drugim pogotkom za konačnih 7:0.

Fudbaleri sastava iz Roterdama su se popeli na treće mesto Eredivizije, sa dva boda iza prvoplasiranog dvojca PSV - AZ Alkmar, dok je za Cvole ovo bila najteža prvenstvena katastrofa u istoriji kluba.

EREDIVIZIJA – 6. KOLO

Petak

AZ Alkmar - Vilem Drugi 1:1 (1:0)

/Klasi 32 - Hen 81/

Subota

Tvente - ADO Den Hag 2:0 (0:0)

/Veghorst 61, Proper 74/

Go Ahed Igls - Groningen 1:1 (0:1)

/Tengsted 82 - Vilijumson 32/

Fortuna Sitard - Ajaks 1:5 (0:1)

/Deskot 52 - Brant 35, Kerer 62, Klasen 73, Dolberg 79, Bas 90+6/

Kambur - NEC Najmehen 3:0 (1:0)

/Hamače 21, 54, Henstra 90+3/

Nedelja

Ekscelzior - Utreht 1:2 (0:1)

/Sliti 77 - Stepanov 36, De Vit 90+2/

Herenven - Telstar 0:0

Cvole - Fajenord 0:7 (0:3)

/Grejvs 18, Načo 23, 49, Zehijel 40, Hađ Musa 63, 77, Zinhagel 69/

PSV Ajndhoven - Sparta Roterdam 4:1 (2:1)

/Mejnans 23, 74, 88, Sano 39 - Zoneveld 15/