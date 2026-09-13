Šerif – gazda gradskih derbija i u Solunu! Žile u formi
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Vreme čitanja: 1min | ned. 13.09.26. | 21:53
Odlična partija i Ognjena Ugrešića za pobedu protiv Arisa – 2:0
Upisao se u istoriju srpskog večitog derbija Šerif Endijaje, postao prvi kreator het-trika još od 1968. godine. Na kraju mandata u Ljutice Bogdana „spakovao“ je osam golova protiv Partizana, a izgleda da je dobre navike zadržao i u Grčkoj.
Šerif solunskog derbija je – Endijaje. Nekadašnji napadač Crvene zvezde zgromio je odbranu Arisa za trijumf i drugo mesto na tabeli – 2:0.
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Rane posle evropskog debakla još nisu isčezle na Tumbi, ali najavili su crno-beli da bi mogli da budu ozbiljni konkureti Olimpijakosu i AEK-u u borbi za šampionsku titulu. Posebno, što Atinjani grcaju na početku takmičarske godine.
Mnogo razloga za zadovoljstvo ima i selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunoviću. Klasu je pokazao Andrija Živković, pošto je završio kontru započetu krvavim presingom Šerifa Endijaja.
Sve se u prvom poluvremenu vrtelo oko bivšeg člana Crvene zvezde. Bila je to klasična demonstracija moći sengalskog špica u sudaru sa odbranom Arisa.
Šerif Endijaje je u 30. minutu naterao Šutala da ga faulira, i potom rutinski realizovao penal. Ali nije tu stao Senegalac. Do kraja prvog poluvremena, Endijaje je posle sprinta oteo loptu iz nogu Fabijanu, potom odigrao pas unapred. I dobrano kumovao pogotku Andrije Živkovića.
Odličan je bio i Ognjen Ugrešić u tandemu sa Zafeirisom.