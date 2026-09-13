Šerif – gazda gradskih derbija i u Solunu! Žile u formi

Rane posle evropskog debakla još nisu isčezle na Tumbi, ali najavili su crno-beli da bi mogli da budu ozbiljni konkureti Olimpijakosu i AEK-u u borbi za šampionsku titulu. Posebno, što Atinjani grcaju na početku takmičarske godine.

Mnogo razloga za zadovoljstvo ima i selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunoviću. Klasu je pokazao Andrija Živković, pošto je završio kontru započetu krvavim presingom Šerifa Endijaja.

Sve se u prvom poluvremenu vrtelo oko bivšeg člana Crvene zvezde. Bila je to klasična demonstracija moći sengalskog špica u sudaru sa odbranom Arisa.

Šerif Endijaje je u 30. minutu naterao Šutala da ga faulira, i potom rutinski realizovao penal. Ali nije tu stao Senegalac. Do kraja prvog poluvremena, Endijaje je posle sprinta oteo loptu iz nogu Fabijanu, potom odigrao pas unapred. I dobrano kumovao pogotku Andrije Živkovića.

Odličan je bio i Ognjen Ugrešić u tandemu sa Zafeirisom.