Porođajne muke bez Alvareza, pa kanonada u završnici: Grimaldo i Dejvid prvencima pogurali Atletiko
Vreme čitanja: 7min | ned. 13.09.26. | 23:17
Kada je sve bilo gotovo, upisao se i Đulijano Simeone…
Stradao je Atletiko Madrid pre nedelju dana u Baskiji i umalo da se ponovo iz severnog dela Španije vrati sa kiselim osmehom.
Proveo se kao bos po trnju na San Mamesu, spakovao mu je Atletik Bilbao tri komada. Real Sosijedad ga nije ozbiljno ugrozio, ali bez Hulijana Alvareza bilo je porođajnih muka. Znali su u madridskom klubu koliko gube bez njega, zato su i zacrtali da ga ne puste, a i zbog pristupa Barselone. Napadač koji donosi golove im je potreban, Argentinac to jeste, a ove večeri je Dijego Simeone možda dobio još jednog aduta u vidu Džonatana Dejvida. Dao je prvenac na novoj Anoeti i podebljao pobedu – 3:0 (0:0).
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Na prvi pogled – rutinski. Ali, kada se malo zagrebe, nije bilo tako. Ni izbliza. Morao je Atletio Madrid dobrano da se pomuči, morao je da uđe u rudnik i da kopa. I to ozbiljno. Samo bod je imao u šaci do završnice, a onda je usledila kanonada, sve se otvorilo Atletiku na samom kraju…
Počelo je od penala koji je skrivio Džob Očijeng. Igrao je rukom u kaznenom prostoru šest minuta pre isteka osnovnog dela i ulaska u nadoknadu. Nije se lopte latio niko od ofanzivaca, uzeo ju je Alehando Grimaldo i izveo je jedanaesterac kao da ništa jednostavnije ne postoji na svetu. Bio je hladan kao špricer i bio mu je to prvi gol od dolaska na Metropolitano.
Iskupio se Alehandro Grimaldo i za munjevitu akciju koju je prethodno upropastio očajnim dodavanjem, skinuo je ogroman teret sa pleća Atletika u Baskiji. Primoran je bio Real Sosijedad da krene napred, da izađe visoko i kumovao je pogotku Džonatana Dejvida. Gosti su razvili kontranapad, levi spoljni prosledio je loptu do novopridošlice iz Juventusa – zalamanje u sredinu, pa otvaranje stopala.
Džonatan Dejvid dobio je na Enfildu minute na kašičicu, danas pola sata i probio je led.
Osmesi na njegovom licu, na licima saigrača, laknulo je i Dijegu Simeoneu, a u nadoknadi je dugogodišnji trener Atletiko Madrida gleda i kako mu sin trese mrežu. Poprečna lopta je poslata, Đulijano Simeone je došao do nje na sredini i bio poput brzog voza. Pojeo je prostor pred sobom, izbio pred Aleksa Remira i provukao mu je loptu kroz noge.
PRIMERA – 5. KOLO
Petak
Sevilja - Valensija 1:0 (0:0)
/Iglesijas 84/
Subota
Rasing Santander - Alaves 2:1 (1:1)
/Zabiri 38, 53 - Koski 18/
Osasuna - Espanjol 0:2 (0:2)
/Fernandes 3, 17/
Atletik Bilbao - Elče 1:1 (0:0)
/I. Vilijams 79 - Buonanote 50pen/
Real Madrid - Rajo Valjekano 4:1 (3:0)
/Embape 14, 90+1, Kareras 17, Belingem 35 - Kameljo 51/
Nedelja
Selta - Malaga 1:1 (1:0)
/Đutgla 41 - Nino 83/
Levante - Barselona 2:4 (0:2)
/Romero 79. Bruge 88 - Espart 5, Jamal 19, 48 pen, Adejemi 90+3/
Hetafe - Deportivo La Korunja 1:1 (0:0)
/Terats 66 - Obamejan 78/
Real Sosijedad - Atletiko Madrid 0:3 (0:0)
/Grimaldo 84pen, Dejvid 90, Simeone 90+5/
Ponedeljak
21.00: (1,95) Viljareal (3,60) Betis (3,80) MR
***kvote su podložne promenama