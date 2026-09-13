Porođajne muke bez Alvareza, pa kanonada u završnici: Grimaldo i Dejvid prvencima pogurali Atletiko

Stradao je Atletiko Madrid pre nedelju dana u Baskiji i umalo da se ponovo iz severnog dela Španije vrati sa kiselim osmehom.

Proveo se kao bos po trnju na San Mamesu, spakovao mu je Atletik Bilbao tri komada. Real Sosijedad ga nije ozbiljno ugrozio, ali bez Hulijana Alvareza bilo je porođajnih muka. Znali su u madridskom klubu koliko gube bez njega, zato su i zacrtali da ga ne puste, a i zbog pristupa Barselone. Napadač koji donosi golove im je potreban, Argentinac to jeste, a ove večeri je Dijego Simeone možda dobio još jednog aduta u vidu Džonatana Dejvida. Dao je prvenac na novoj Anoeti i podebljao pobedu – 3:0 (0:0).