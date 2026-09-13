Za ovo mu arbitri nisu krivi: Sporting prokockao pobedu u sudijskoj nadoknadi sa igračem više

Izvuče se Benfika, ali ne i Sporting. Iako je delovalo da će oba lisabonska velikana na identičan način doći do pobeda u nedelju uveče u šestom kolu Primeire – golovima sa penala u finišu svojih utakmica. Konkretno Sporting, poveo je protiv Famalikaa pogotkom Luisa Suareza u 81. minutu, šest minuta kasnije ostao sa igračem više, posle direktnog crvenog kartona koji je dobio Romeo Benej , ali je u sudijskoj nadoknadi Gonzalo Inasio nesprrtno reagovao u petercu, poslao loptu u sopstvenu mrežu i postao tragičar Sportinga – 1:1.

Za ovaj kiks, Lavovi ne mogu da krive sudiju Luisa Godinja , iako su imali ozbiljnih razloga da na njega budu kivni u prvom poluvremenu. Zaista ostaje nejasno kako start Pineira nad Maksijem iz sedmog minuta po njemu nije bio za najstrožu kaznu. Štaviše, gosti su u 25. minutu postigli pogodak preko mladog Flavija Gonsalveša , ali je stigla intervencija iz VAR sobe da je loptu dotakao rukom.

Sve je dakle išlo ka tome da se podigne velika bura u portugalskoj javnosti posle ovog meča, u kojem su se odbranama isticala obojica golmana – Lazar Carević na jednoj, te Rui Silva na drugoj strani. U prvom poluvremenu i jedan i drugi zaustavili su po jedan čist zicer.

I onda, Joanidis je oboren u kaznenom prosrtoru, ovog puta Godinjo se oglasio, a Luis Suarez pogodio na petoj uzastopnoj utakmici ove sezone (imao je Carević i tu loptu na ruci)! Ipak, Sporting nije ostvaro petu uzastopnu pobedu, jer je u 90+1. minutu Inasio loše reagovao nakon udarca glavom Umara Abubakara i Sporting ostaje na minus četiri u odnosu na Porto, a minus dva u odnosu na Benfiku, uoči njihovog međusobnog okršaja u derbiju idućeg kola.

PRIMEIRA, 6. KOLO

Subota

Nasional - Alverka 1:3 (0:3)

/Djalo 81 - Čisumba 34, Sankare 36, 42/

Kasa Pija - Porto 1:4 (1:1)

/Arauho 43 pen - Silva 45+3, Kivior 60, Sainz 66, Himenez 90+1 pen/

Akademiko - Vitorija Gimarais 2:1 (0:0)

/Gohi 53, Buldini 90+3 - Nogeira 67/

Nedelja

Benfika - Žil Visente 3:1 (1:1)

/Pavlidis 29, 88 pen, Prestijani 90+3 - Ernandez 7/

Aruka - Santa Klara 1:2 (0:2)

/Pasiensija 22, Tavares 36 - Barbero 47/

Famalikao - Sporting Lisabon 1:1 (0:0)

/Inasio 90+1 ag - Suarez 81 pen/

Ponedeljak

19.45 (2.70) Rio Ave (3.35) Estrela Amadora (2.60)

21.15 (2.40) Moreirense (3.25) Maritimo (3.05)

21.45 (1.43) Braga (4.60) Estoril (7.25)

***Kvote su podložne promenama