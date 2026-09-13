Hajduk s visine gleda Dinamo: Zaseo na prvo mesto u Hrvatskoj, više se ne drami zbog Livaje
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 22:17
Gonzalo Garsija ponovo ostavio prvu zvezdu tima i uveo je tek pred kraj, ali je nagrađen aplauzima na predstavljanju…
Nikako splitska publika nije mogla na početku sezone da svari to što Gonzalo Garsija drži Marka Livaju na klupi. Za njih je on božanstvo, ima kultni status. Najblaže rečeno deo navijača nije mirisao urugvajskog stručnjaka, znao je da ga izviždi na predstavljanju na Poljudu, ali se sve promenilo.
Plasman u Ligu konferencije i prva evropska jesen posle 16 godina bili su okidač. Sada na trenera rođenog u Montevideu i na njegove odluke gledaju blagonaklono. Više se ne drami zbog toga što je Marko Livaja na klupi, a razloga za radost ima napretek. Hajduk je dobio Slaven Belupo sa 1:0 i s visine gleda zagrebački Dinamo.
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Osijek je juče deklasirao Modre, pa je Zvonimir Boban počeo da razmišlja o tome da promeni trenera i među kandidatima se nalazi jedno interesatno ime – na spisku je Robert Prosinečki. Sve je na dugačkom štapu, međutim, vrlo malo kredita ostalo je Mariju Kovačeviću…
Drugi put u poslednja tri kola Dinamo je posrnuo, izgubio je prvi put ove sezone u hrvatskom šampionatu i došao je sinoć u poziciju da gleda u leđa Osijeku, a od danas i Hajduku. Zaseo je splitski klub na prvo mesto u domaćem prvenstvu, ušao je u seriju od pet pobeda, a novo slavlje pogodio je Dalison de Almeida. Bili su ga letos doveli na pozajmicu iz Kordobe i nisu zažalili.
Više nego dobru statistiku ima Dalison de Almeida, a još bitnije je kada je doprinosio. Pogađao je protiv Žiline i Rakova u kvalifikacijama za Ligu konferencije, sada je dao gol Slaven Belupu za pobedu, a ima i četiri asistencije – jedna je bila u odlučujućoj utakmici plej-ofa za nastup s jeseni u Evropi. Sve skupa je umešao prste u sedam pogodaka…
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Ixde dobro Hajduku za sada bez Marka Livaje, ponovo je Gonzalo Garsija prvu zvezdu tima ostavio na klupi i uveo ju je pred kraj utakmice na Poljudu. U njegovom odsustvu sve ovo vreme veliki posao odrađuje Mikele Šego, a splitskoj publici brzo je za srce prirastao Marin Šotiček. Nije ni čudo kada se u obzir uzme da od dolaska ima dva data i tri nameštena gola.
Poslednjih meseci Dalmacijom teku med i mleko, ali prava slika dobiće se malo pred reprezentativnu pauzu i posle nje. Jer, u naradnoj utakmici Hajduk ide na noge Rijeki, pa će ugostiti Dinamo, a zatim i Ajaks u Ligi konferencije.