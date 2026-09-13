Hajduk s visine gleda Dinamo: Zaseo na prvo mesto u Hrvatskoj, više se ne drami zbog Livaje

Osijek je juče deklasirao Modre, pa je Zvonimir Boban počeo da razmišlja o tome da promeni trenera i među kandidatima se nalazi jedno interesatno ime – na spisku je Robert Prosinečki . Sve je na dugačkom štapu, međutim, vrlo malo kredita ostalo je Mariju Kovačeviću …

Drugi put u poslednja tri kola Dinamo je posrnuo, izgubio je prvi put ove sezone u hrvatskom šampionatu i došao je sinoć u poziciju da gleda u leđa Osijeku, a od danas i Hajduku. Zaseo je splitski klub na prvo mesto u domaćem prvenstvu, ušao je u seriju od pet pobeda, a novo slavlje pogodio je Dalison de Almeida. Bili su ga letos doveli na pozajmicu iz Kordobe i nisu zažalili.

Više nego dobru statistiku ima Dalison de Almeida, a još bitnije je kada je doprinosio. Pogađao je protiv Žiline i Rakova u kvalifikacijama za Ligu konferencije, sada je dao gol Slaven Belupu za pobedu, a ima i četiri asistencije – jedna je bila u odlučujućoj utakmici plej-ofa za nastup s jeseni u Evropi. Sve skupa je umešao prste u sedam pogodaka…

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Ixde dobro Hajduku za sada bez Marka Livaje, ponovo je Gonzalo Garsija prvu zvezdu tima ostavio na klupi i uveo ju je pred kraj utakmice na Poljudu. U njegovom odsustvu sve ovo vreme veliki posao odrađuje Mikele Šego, a splitskoj publici brzo je za srce prirastao Marin Šotiček. Nije ni čudo kada se u obzir uzme da od dolaska ima dva data i tri nameštena gola.

Poslednjih meseci Dalmacijom teku med i mleko, ali prava slika dobiće se malo pred reprezentativnu pauzu i posle nje. Jer, u naradnoj utakmici Hajduk ide na noge Rijeki, pa će ugostiti Dinamo, a zatim i Ajaks u Ligi konferencije.