Ako imaš jednog od najboljih trenera, napadača i generalno igrača u ligi logično je da pucaš visoko

Zato, pozvali smo sportskog direktora Smedereva Miloša Trifunovića, da nam on direktno ispriča šta se to tačno valja na desnoj obali Dunava. Utisak je da navijači kluba koji je početkom ovog veka pet uzastopnih sezona predstavljao Srbiju u takmičenjima UEFA imaju čemu da se raduju.

“Generalno, veoma smo zadovoljni urađenim u ovom prelaznom roku. Svesni smo da nas čeka jedno od najtežih prvenstava u istoriji Prve lige. Doveli smo nekoliko fudbalera sa ozbiljnim superligaškim iskustvom, tu pre svega mislim na Nikolu Mirkovića, Irfana Hadžića i Mihaila Oreščanina, koji iza sebe imaju po četiri-pet kvalitetnih superligaških sezona. Mislim da će njihovo iskustvo mnogo da nam pomogne. Strahinja Luković je došao na pozajmicu iz OFK Beograda, Stefan Petkoski Cimbaljević iz Radničkog iz Kragujevca. Sa Železničara iz Pančeva imamo odličnu saradnju, četvoricu igrača koja su na pozajmici i oni će sigurno biti velika pojačanja. Takođe, veoma je važno što smo produžili ugovore sa Nikolom Kodžićem i Milošem Vranjaninom, oni su nam izuzetno bitni igrači”, kazao je Trifunović na početku razgovora.

Jedno od većih iznenađenja bilo je dovođenje nekadašnjeg golmana Spartaka, Rada, Novog Pazara i Čukaričkog još pre zvaničnog početka prelaznog roka. Najviše zbog činjenice da je 35-godišnji čuvar mreže samo nekoliko meseci pre toga potpisao za uzbekistansku Sogdijanu, gde je redovno branio. Imao je sigurno dobar ugovor, ali...

“Mirković je momak iz Smedereva, voli ovaj grad i klub. Zato, nije bilo teško da se dogovorimo. Predočio sam mu ideju, šta želimo da postignemo i njemu se to dopalo. Imao je ponude nekoliko klubova iz Superlige i inostranstva, ali na našu veliku radost odabrao je da dođe u Smederevo”.

Još glasnije je odjeknuo u javnosti dolazak Luke Milunovića, nekadašnjeg krilnog napadača Crvene zvezde. On je u sezoni 2011/2012 osvojio Kup Srbije sa crveno-belima, da bi potom 2014. postao i šampion. Kasnije je u Grčkoj igrao za Aris i Platanjas, u Mađarskoj za Debrecin, oprobao se i u Aziji...

“Luku poznajem dugo. Svi znamo kakvu strašnu karijeru je imao, igrao je za Crvenu zvezdu, dugo je bio i u inostranstvu. Isto smo se lako dogovorili, pustili smo ga dva-tri dana da razmisli. Video je kakav nam je plan i zato je prihvatio ponudu”.

Trifunović je tokom igračke karijere bio centarfor, zato logično je da od njega očekujemo da veću pažnju posveti napadačkoj liniji. U njenom centru u predstojećoj sezoni trebalo bi da bude doskorašnji golgeter Mladosti.

“Hadžić je bio odličan u Lučanima prošle sezone, postigao je neke bitne golove za opstanak. Smatram da je jedan od najboljih napadača koji će igrati ove sezone u Prvoj ligi. To smo mu i rekli. Objasnili smo mu da ćemo graditi igru oko njega, da će imati priliku da postigne veliki broj golova. Prepozao je to i uveren sam da će biti veliko pojačanje”.

Miloš Trifunović (©Starsport)

Nisu u Smederevu tražili samo iskusna pojačanja. Mislili su i na budućnost. Tako, na bekovskoj poziciji su doveli dvojicu 20-godišnjaka, mladog reprezentativca Makedonije Marka Stojilevskog i Nigerijca Ezekila Rubena.

“Stojilevski je prošao kompletnu školu Vardara, nastupao je u mlađim kategorijama reprezentacije Makedonije. Iza sebe ima dve izuzetno zapažene sezone u Breri Strumici, za koju je odigrao više od 60 utakmica. Zapao nam je za oko. Potpisao je sa nama ugovor na dve godine, tako da možemo da kažemo i da je zalog za budućnost”, objasnio je Trifunović, a zatim se osvrnuo i na novajliju iz Subotice:

“Ezekil nije dobio puno prostora u Spartaku, ali prepoznali smo potencijal kod njega. Smatramo da bi mogao da ga ispolji kod nas, zato smo se dogovorili sa Subotičanima i doveli ga”.

Važan šraf biće još jedan bivši igrač Crvene zvezde, Srđan Spiridonović.

“Spiridonović je prošle sezone kasno došao, nije bio spreman i trebalo mu je vremena da uđe u formu. Drago mi je što je sa nama odradio čitave pripreme, bio je naš najbolji igrač na njima. Izuzetno je motivisan i mislim da je u ovom trenutku među tri najbolja igrača u čitavoj ligi”.

Nažalost, Smederevci nisu uspeli da zadrže brazilskog ofanzivca Sesinja, koji je tokom prolećne polusezone pokazao kvalitet i postigao četiri gola. Njegov odlazak u Aziju je pozitivna stvar za Oklopnike, jer pokazuje igračima da sa stadiona kraj Stare železare pokazuje da mogu da naprave dobar inostrani transfer.

“Sesinja je na mala vrata došao u naš klub. Brzo je pokazao kvalitet i tokom proleća je postigao nekoliko golova. Pričali smo sa njegovim agentom, to mu je otvorilo vrata Ujedinjenih Arapskih Emirata. Drago nam je što je od nas otišao u jedan ozbiljan klub”.

Bitan faktor u narednoj sezoni definitivno će biti novi šef stručnog štaba Nenad Mijailović. Ovaj 37-godišnjak iz Vršca već ima pozamašno iskustvo, pošto je samostalno vodio OFK Vršac, Kolubaru, Železničar iz Pančeva, Mladost GAT, Dubočicu i tokom proleća Mladost.

“Sa trenerom Mijailovićem se dugo poznajem, ali nismo dosad imali priliku da sarađujemo. Eto, otvorila se prilika i drago mi je zbog toga. Siguran sam da je jedan od najboljih trenera u ligi, da bi bez problema mogao da vodi nekoliko superligaških klubova. Dokazao je to i prošle sezone, stigao je u Lučane u trenutku kada je verovatno malo ko verovao u opstanak i na kraju je uspeo da sačuva Mladosti superligaški status. Poznaje veoma dobro ovu ligu. Nadam se da ćemo u Smederevu imati dugu i uspešnu saradnju, da ćemo uspeti da ostvarimo zajedničke ambicije”.

Trifunović otkriva da prelazni rok u Smederevu još nije okončan. U planu je još pojačanja.

“Pred nama je izuzetno duga i naporna sezona. Svaka utakmica će biti bitna, samim tim i veoma teška, tako da smatramo da nam je potreban još širi kadar. Razgovaramo sa još trojicom superligaških igrača, ali ne bih da otkrivam njihova imena pošto transferi još nisu završeni. Mogu samo da kažem da još nismo završili sa prelaznim rokom”.

Izneo je 41-godišnjak i svoje prognoze za novu sezonu Mozzart Bet Prve lige.

“Četiri ekipe koje su ispale iz Superlige su favoriti. Svi oni su zadržali gro tima iz Superlige, tako da će pogotovo na današnji dan imati prednost zbog tog iskustva. Sad, kako će se stvari odvijati tokom sezone videćemo. Smatram da je favorit iz senke i Loznica, dok Voždovac jeste značajno podmladio tim, ali ima ozbiljan, uigran sistem, tako da ga nikako ne bih otpisao”, rekao je Trifunović, ali zanimljivo nije želeo da svrsta Smederevo u taj krug:

“Nas ne bih nazvao favoritom iz senke. Rekao bih samo da tokom sezone imamo obavezu da rastemo, kao klub, kao tim, od treninga do treninga. Pa, videćemo u maju dokle ćemo da dođemo tim pristupom”.

Kada pričamo o rastu Smedereva, morali smo da pitamo i za stadion. Još pre godinu dana je najavljena rekonstrukcija objekta na kojem su svojevremeno gostovali Minhen 1860, Ipsvič i Slavija Prag.

“Rekonstrukcija stadiona je u planu. Obavili smo u poslednjih šest meseci nekoliko sastanaka na tu temu, ali zasad ne mogu ništa konkretno da vam kažem. Samo to da postoji plan. Zahvalan sam veoma gradskoj upravi, bez čije podrške sigurno ne bismo mogli da ispunimo naše planove i ciljeve”.

Osvajač nacionalnog kupa u sezoni 2002/2003 u poslednjih pet sezona je član drugog ranga. Stvari definitivno idu nabolje, sezonu 2024/2025 je završio na 12. poziciji, a prošlu na sedmoj. Što je najbitnije, Smederevci su podigli omladinsku školu, tako da sad ponovo postoji baza iz koje mogu da se crpe prvotimci.

“Drago mi je da su sa nama i četiri igrača iz naše omladinske škole – braća Adamović, Veljko Radojević i Uroš Filipović. To su momci pred kojima je svetla budućnost. Takođe, oni su dokaz da naša omladinska škola dobro radi i svi od direktora Dušana Rašovića, preko Saše Kocića i Predraga Sikimića zaslužuju pohvale za svoj rad. Nadamo se da ćemo u narednom periodu imati još više lokalne dece u prvom timu”.

Smederevo prvu takmičarsku utakmicu u novoj sezoni igra ove subote od 17.30 časova, protiv Borca 1926 iz Čačka pred domaćom publikom.

“Čeka nas veoma teška utakmica. Poštujemo puno Borac kao klub. To je ozbiljna ekipa, sa iskusnim stručnim štabom. Tokom leta su doveli nekoliko dobrih fudbalera. Mi smo maksimalno motivisani da počnemo dobro, da otvorimo sezonu sa tri boda”, poručio je Trifunović u razgovoru za Mozzart Sport.

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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 1. KOLO

Petak

Loznica - Proleter 023 0:0

Subota

17.30: (2.25) Smederevo 1924 (3.10) Borac 1926 Čačak (3.20)

20.00: (1.72) Jedinstvo Ub (3.45) Metalac (4.80)

20.00: (1.35) Spartak Subotica (4.50) Bor 1919 (8.50)

20.00: (1.22) TSC Bačka Topola (5.50) OFK Vršac (13.0)

20.00: (1.38) Voždovac (4.30) GFK Dubočica (8.00)

Nedelja

19.00: Napredak Kruševac - Grafičar

***Kvote su podložne promenama