Rezzime jučerašnjeg dana (petak): Malo razloga za radost

ZAOKRUŽENO

DINAMO ZAGREB – SLAVEN (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 2:0

Dinamo je rutinski počeo odbranu šampionske titule u Hrvatskoj. Modri su u prvom kolu bez većih problema nadigrali Slaven Belupo. Stiče se utisak da je Dinamo odigrao onoliko koliko mu je bilo potrebno da upiše tri boda na startu, a dvostruki strelac za ekipu iz Zagreba bio je Dion Drena Beljo.

LASK – GAK GRAC (tip 1, kvota 1,65) – rezultat 3:0

Odličan start za LASK u šampionatu Austrije. Domaćin je rutinski odigrao protiv Graca i došao do prva tri boda u novoj sezoni. Već posle 45 minuta bilo je sigurnih 2:0 u režiji Samuela Adenirana, pa se pitanje pobednika moglo naslutiti.

SPARTA PRAG – ZLIN (tip 1, kvota 1,20) – rezultat 3:1

Brno je iznenadilo Spartu u prvom kolu, pa je tako jednom od dva najveća češka kluba pobeda bila preko potrebna u drugoj rundi. Ceh je platio Zlin koji je rutinski nadigran, doduše u drugom poluvremenu, ali se sada u Sparti makar malo mirnije spava.

BODE GLIMT – LILESTREM (tip 1, kvota 1,28) – rezultat 4:0

Lilestrem predstavlja najveće iznenađenje norveškog šampionata, ali jednostavno nije mogao protiv Boda. Domaćin je lider tamošnje lige i želi ove godine da povrati krunu, te ne dozvoli kiks od prošle sezone kada je Viking stigao do krune. Upravo je ovo razlog zbog čega Bode u svakom meču igra maksimalno, što je bio slučaj i protiv Lilestrema. Ispratio je rivala kući s četiri pogotka u mreži, a vrlo lako moglo je da bude i više.

PRECRTANO

VOLERENGA – HAM KAM (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 0:3

Evo iznenađenja! Domaćin je slovio za favorita, ali nije imao šanse, jer je već u 15. minutu crveni karton pokazan Henriku Bjordalu. Gosti su probili odbranu rivala u samom finišu prvog poluvremena, dok je trijumf potvrđen u nastavku utakmice.

PUŠKAŠ - KIŠVARDA (tip 1, kvota 1,73) - rezultat 0:2

Baš kao i kod Volerenge i ovde je crveni karton presudio. Ipak, treba reći da su gosti zatresli mrežu tokom prvih 45 minuta, a onda je polovinom drugog poluvremena usledio crveni karton za Puškaš i to pri faulu za penal. Kišvarda je iskoristila najstrožu kaznu i rešila pitanje pobednika.

BIRMINGEM - BARSELONA (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 2:2

Dobro, ništa ovo nije spektakularno, ali je igrače očigledno povukla razlika u težini kada se spomenu ova dva tima. Može i velika Barselona da remizira na pripremama i nije to znak da se u redovima katalonskog tima upale crvene lampice, bez obzira što je to učinjeni protiv engleske ekipe koja ne igra ni u Premijer ligi. Sigurno je da će se Barsa namestiti kada počne sezona.

DANDALK - SLIGO (tip 1, kvota 1,58) - rezultat 1:1

Dandalk izgleda očajno. Jedan od najpopularnijih kluba već duže vreme ne zna za trijumf, a veliki kiks predstavlja remi protiv Sliga. Gosti su došli s epitetom najlošije ekipe u ligi, ali su na gostovanju Dandalku uzeli bodove.

DANDI JUNAJTED - RENDŽERS (tip 2, kvota 1,67) - rezultat 1:1

Kiks, kiks, kiks... Ali ne naših igrača, već Rendežersa. Očekivalo se mnogo više od Policajaca na otvaranju škotskog šampionata, a Rendžers je odigrao samo nerešeno na gostovanju s Dandi Junajtedom. Džabe gostima to što su imali 21 pokušaj ka golu rivala, jer su na kraju morali da čupaju bod. Domaćin je poveo u prvom poluvremenu, dok je konačan rezultat u 58. minutu postavio Teo Asgard. Vanja Dragojević bio je na klupi, ali nije upisao prve minute u dresu slavnog tima.

KLUB BRIŽ - SENT ŽILOAZ (tip 1, kvota 2,20) - rezultat 1:1 (4:5)

Biće podosta Superkup mečeva u prvoj polovini avgusta, deliće se trofeji širom Evrope, ali niko ovu utakmicu ne igra tako rano kao Belgijanci. Zato fudbalere Sen Žiloaza možemo da proglasimo osvajačima prvog trofeja u evropskom fudbalu u sezoni 2026/27. Aktuelni vicešampion Belgije i osvajač Kupa iz prethodne sezone savladao je šampiona države Klub Briž u utakmici Superkupa Belgije posle boljeg izvođenja penala. Rezultat je bio 1:1 posle 90 minuta fudbala, a onda je Sen Žiloaz trijumfovao 5:4 na penale

Opširnije OVDE