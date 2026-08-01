LUDI TIKET (-), subota, 1.428.240 dinara: Jedan gol izbio milionče iz džepa

Zaista – horor. Tako lepo sastavljen tiket, tako lepa zarada u najavi i sve padne zbog jednog jedinog gola. Čak nije bilo bitno ni u čijoj će mreži završiti.

Naš kladilac iz Inđije je verovatno imao besanu noć. Na uplaćenih 100 dinara čekao je isplatu od 1.428.240 dinara. I sve je išlo kao podmazano. Osim utakmice druge lige Austrije između Admire i Rapida B. Opklada je bila, kao i sve na tiketu, da će da padnu gol ili dva u oba poluvremena. I u prvih 45 minuta je sve bilo kako treba, gospodin Daris Đezić je doneo vođstvo Rapidu i – kraj. Rezultat je ostao 0:1. Iako je u drugom poluvremenu bilo po pet šuteva na gol na obe strane, mreže se više nisu tresle.

Za taj jedan gol naš igrač iz Inđije je ostao bez skoro milion i po dinara, ali zbog benefita NAPLATI PROMAŠAJ stiglo mu je 10.000 dinara kao utešna nagrada. Da može da proba ponovo...