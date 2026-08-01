LUDI TIKET (-), subota, 1.428.240 dinara: Jedan gol izbio milionče iz džepa

Vreme čitanja: 1min | sub. 01.08.26. | 08:13

Austrijanci prespavali drugo poluvreme

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Tiket: GUBITAN
Vreme: 31.07.26 09:50:55
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Arhus Fremad
Aalborg
1:2 (0:1)
kmb
I1-2&II1-2
2.8
Admira
Rapid II
0:1 (0:1)
kmb
I1-2&II1-2
2.7
Austria W.II
BW Linz
0:3 (0:1)
kmb
I1-2&II1-2
2.75
Kapfenberg
Liefering
0:4 (0:2)
kmb
I1-2&II1-2
2.8
AB Kobenhavn
Fredericia
1:1 (1:0)
kmb
I1-2&II1-2
2.8
Valerenga
Ham Kam
0:3 (0:1)
kmb
I1-2&II1-2
2.9
Wil
Xamax
1:2 (1:1)
kmb
I1-2&II1-2
2.85
Kriens
Winterthur
2:0 (1:0)
kmb
I1-2&II1-2
2.85
Bodo
Lillestrom
4:0 (2:0)
kmb
I1-2&II1-2
3.1
Uplata: 100,00 RSD
Ukupni koeficijent: 11902.00
Potencijalni dobitan: 1.428.240,06 RSD

Zaista – horor. Tako lepo sastavljen tiket, tako lepa zarada u najavi i sve padne zbog jednog jedinog gola. Čak nije bilo bitno ni u čijoj će mreži završiti.

Naš kladilac iz Inđije je verovatno imao besanu noć. Na uplaćenih 100 dinara čekao je isplatu od 1.428.240 dinara. I sve je išlo kao podmazano. Osim utakmice druge lige Austrije između Admire i Rapida B. Opklada je bila, kao i sve na tiketu, da će da padnu gol ili dva u oba poluvremena. I u prvih 45 minuta je sve bilo kako treba, gospodin Daris Đezić je doneo vođstvo Rapidu i – kraj. Rezultat je ostao 0:1. Iako je u drugom poluvremenu bilo po pet šuteva na gol na obe strane, mreže se više nisu tresle.

Za taj jedan gol naš igrač iz Inđije je ostao bez skoro milion i po dinara, ali zbog benefita NAPLATI PROMAŠAJ stiglo mu je 10.000 dinara kao utešna nagrada. Da može da proba ponovo...

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LUDI TIKET
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