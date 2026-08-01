NAJAVA DANA (subota, 1. avgust): Kreću Austijanci, a tu je i Superkup Portugalije, kao i PLS

TIROL – ŠTURM, 17.00

(Fudbal, Austrija 1)

Šturm je prokockao krunu, tako da u novu sezonu kreće s ambicijom da je zasluži u novoj sezoni. Tirol je po sastavu dosta slabiji, pa će gostovanje tima iz Graca za njih biti jako težak ispit. Ne zaboravite da je Šturm gubio poslednja dva meča para, te da će s tim u vezi imati potrebu da bude što ubedljiviji protiv Tirola.

PORTO – TORENSE, 21.15

(Fudbal, Superkup Portugalije)

Porto je poslednji put osvojio Superkup Portugalije još 2024. godine, kada je u uzbudljivom finalu bio bolji od Sportinga. Sve u svemu, protiv drugoligaškog Torensea, oni ne bi smeli da imaju nikakav problem. U svakom slučaju, ovaj meč će pratiti svi zbog potencijalno dosta postignutih golova.

TUN – JANG BOJS, 20.30

(Fudbal, Švajcarska 1)

Oba tima su imala jako efikasno prvo poluvreme. Tun je savladao Lucern sa 1:3, dok su Jang Bojsi pobedili Sion sa 4:2. Dakle, golovi su pljuštali kao kiša...Umeli su nekada mečevi para da budu napeti, tačno je i jako efikasni, uz česte 4+ prolaze, ali nikada kao u maju, kada je Jang Bojs slavio sa 3:8.

BAZEL – LOZANA, 18.00

(Fudbal, Švajcarska 1)

Bazel je favorit na domaćem terenu. Iako su prošlu sezonu završili loše, započeli su novu sezonu pobedom. S druge strane, Lozana ima loš niz u gostima, vezavši četiri poraza na strani krajem prošle sezone. Očekuje se dominacija domaćina zbog slabog ofanzivnog učinka gostiju na gostovanjima i defanzivnog pristupa koji su pokazali u prvom kolu.

CSKA MOSKVA – KRILA SOVJETOV, 15.15

(Fudbal, Rusija 1)

CSKA je u prvom kolu savladao Baltiku, dok su Krila Sovjetov osvojila bod na meču sa Dinamom iz Moskve. Dokazali su na ovom susretu da umeju da čuvaju svoj gol, ali i da budu stabilni na sredini terena, bez obzira na zaista očajne partije koje su pokazivali u pripremnom periodu. U Kupu Rusije u aprilu CSKA je bio bolji sa 2:5, da bi u prvenstvu istog meseca meč para okončan sa 1:1.

SMEDEREVO – BORAC 1926, 17.30

(Fudbal, Mozzart Bet PLS)

Čačani su na pripremma poraženi od Radničkog iz Kragujevca, a uspeli su da savladaju beogradski Grafičar. Smederevo je u isto vreme gubilo od Javora, a dobilo je Mladost Donju Goricu iz Crne Gore. Sve u svemu, ovaj par je od početka ove kalendarske godine odigrao dva meča. Prvi je dobio Borac, dok je drugi okončan nerešenim rezultatom. Dakle, umeju njihovi mečevi da budu napeti.

TSC – VRŠAC, 20.00

(Fudbal, Mozzart Bet PLS)

TSC želi ekspresno da se vrati među superligaške ekipe, a za to će mu trebati bodovi koji moraju pedantno da se skuplaju. Niko ne kaže da će im sa Vršcem ići lako, jer je reč o ekipi koja prima malo golova i koja je već dugo na okupu, što samo po sebi znači da je reč o uigranom sastavu.

START – VIKING, 18.00

(Fudbal, Norveška 1)

Viking želi pobedu koja bi ih potencijalno vratila na prvo mesto na tabeli, gde trenutno zaostaju samo jedan bod za timom Bode Glimtom, ali imaju i utakmicu manje. Prethodni duel ova dva tima u maju doneo je goleadu u kojoj je Viking slavio sa ubedljivih 6:3.

LINGBI – ARHUS, 18.00

(Fudbal, Danska 1)

Kopenhagen je u prvom kolu savladao Lingbi sa 3:2 dok je Arhus odigrao nerešeno sa Brendbijem. Sve u svemu, Arhus je imao napornu sedmicu, koju okončava ovim mečom nakon što je na penale iz kvalifikacija za Ligu šampiona izbacio Leh Poznanj. Dakle, gosti će na teren izaći poprilično zamoreni.