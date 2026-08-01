Inter se ponovo aktivirao oko Džonsa i približio sumi koju Liverpul traži
Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 03:06
Da li će još jedan Englez završiti u dresu Nerazura
Kada je krajem juna udario o drugu rampu sa Enfilda za Kurtisa Džonsa, Interovi emisari su se taktički povukli i činilo se tada da je sa tom pričom završeno. Međutim, šampion Italije ponovo je krenuo u ofanzivu i sada pred čelnike Redsa izašao sa dosta ozbiljnijom ponudom.
Tačnije, Inter je sada spreman da ponudi 35.000.000 evra, što je za deset miliona više od onoga što je prošli put bilo na stolu, ali i dalje za pet miliona ispod onoga što Liverpul traži. No, sada postoji ozbiljnija osnova oko koje mogu da se grade pregovori u preostalih mesec dana prelaznog roka.
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Posrednici u razgovorima dva kluba kažu da bi suma od 35.000.000 evra trebalo da bude dovoljna da zadovolji vodeće ljude Liverpula, s obzirom da je Džonsu ostala još jedna godina ugovora. Iako se još ne zna da li će prihvatiti ovu ponudu, čini se da se mladom vezisti bliži kraj u klubu u kojem je odrastao i napravio prve profesionalne korake.
Džons ne uspeva da se pozicionira kao redovan starter za Redse što ga je često iritiralo tokom prošlosti, pogotovo kod Arnea Slota. I pored njegovog odlaska, Džons je nastavio sa amplitudama u igrama i ponašanju, a nedavno je snimljen u verbalnoj raspravi sa Dominikom Soboslajem oko kapitenske trake, posle pobede nad Reksamom u Njujorku. Navodno je Džons bio ljut na Mađara što nije kapitensku traku dao njemu kada je ovaj bio zamenjen u drugom delu meča.
Novi trener Redsa Andoni Iraola je na ovu sliku reagovao pričom o tome koliko je Džonsu kao lokalnom momku važna kapitenska traka Liverpula, međutim to nije sprečilo čelnike Intera da se ponovo aktiviraju.
Da li će još jedan Englez posle Džona Stonsa ovog leta na stadion Đuzepe Meaca? Verovatno, a sve to samo potvrđuje tezu da je Kristijan Kivu ozbiljno spreman za remont veznog reda i pre svega njegovo podmlađivanje. Podsetimo, Nerazuri su ovog leta vratili Aleksandra Stankovića za koga je Brižu plaćeno 23.000.000 evra. Stanković će učiti od Hakana Čalhanoglua, dok bi Džons trebalo da odmeni Henrika Mhitarjana.
Pored Stankovića, Inter je definitivno otkupio Manuela Akanđija od Mančester Sitija za 15.000.000 evra, dok je izdvojeno i 3.000.000 evra za golmana Lacija Ivana Provedela. Džon Stons stigao je kao slobodan igrač iz Sitija.