Inter se ponovo aktivirao oko Džonsa i približio sumi koju Liverpul traži

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Posrednici u razgovorima dva kluba kažu da bi suma od 35.000.000 evra trebalo da bude dovoljna da zadovolji vodeće ljude Liverpula, s obzirom da je Džonsu ostala još jedna godina ugovora. Iako se još ne zna da li će prihvatiti ovu ponudu, čini se da se mladom vezisti bliži kraj u klubu u kojem je odrastao i napravio prve profesionalne korake.

Džons ne uspeva da se pozicionira kao redovan starter za Redse što ga je često iritiralo tokom prošlosti, pogotovo kod Arnea Slota. I pored njegovog odlaska, Džons je nastavio sa amplitudama u igrama i ponašanju, a nedavno je snimljen u verbalnoj raspravi sa Dominikom Soboslajem oko kapitenske trake, posle pobede nad Reksamom u Njujorku. Navodno je Džons bio ljut na Mađara što nije kapitensku traku dao njemu kada je ovaj bio zamenjen u drugom delu meča.

Novi trener Redsa Andoni Iraola je na ovu sliku reagovao pričom o tome koliko je Džonsu kao lokalnom momku važna kapitenska traka Liverpula, međutim to nije sprečilo čelnike Intera da se ponovo aktiviraju.