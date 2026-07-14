Borac želi da se vrati pevajući iz Bugarske

Obzirom da je minule sezone osvojena titula u domaćem prvenstvu, Banjalučani će ponovo imati priliku da se dočepaju Evrope. Izabranici Vinka Marinovića kreću od prvog pretkola Lige šampiona, a prošle nedelje su kod kuće remizirali sa Levskim iz Sofije (1:1). Pokušaće šampion BiH da u Bugarskoj napravi dobar rezultat u revanšu od 19.30, te da se kući vrati pevajući.

U prvom duelu Borac je tokom prvog poluvremena bio bolji rival, ali je u drugom poluvremenu gost dominirao, ali i došao do vrednog pogotka, koji im ipak donosi blagu prednost pred revanš.

19.30: (1,27) Univerzitatea Krajova (6,25) Makslajn Vitebsk (9,50) - 4:1

Međutim, u taboru crveno-plavih veruju da mogu da budu uspešni i da ostvare plasman u drugo kolo kvalifikacija.

"Prva utakmica je završena nerešenim rezultatom, tako da rezultat je ostao otvoren i sigurno je da smo u toj prvoj utakmici videli dve kvalitetne ekipe. Svaka ekipa imala je određene periode igre, meč je završen nerešeno, ali mogao je otići u jednom i u drugom pravcu. Analizirali smo utakmicu i radili smo na onim stvarima koje su nam potrebne za ovu revanš, tako da sada očekujem zahtevnu utakmicu, ali i verujem da će ekipa biti na nivou koji je potreban da bi se plasirali u naredni krug. Što se tiče Levskog i pre samog izvlačenja znali smo da se radi o kvalitetnoj ekipi, to smo i videli u prvoj utakmici. Međutim, i mi imamo kvalitet i verujemo da uz dobru igru možemo da ostvarimo prolaz u naredno kolo", rekao je Vinko Marinović, trener Banjalučana.

Prokomentarisao je iskusni stručnjak i snagu večerašnjeg rivala.

"Tehnički su jako dobri igrači, koji imaju kvalitet, pogotovo u tim situacijama jedan na jedan. I ne samo to, mislim da i kompletna ekipa Levskog zaista ima dobar kvalitet. Moramo da igramo timski, ne smemo da ostavljamo prostora da ti igrači dođu do izražaja, sigurno je da nas čeka jako teška utakmica. Radili smo čitave sedmice na stvarima koje nisu bile dobre, ali i na onima posebnim detaljima za ovu utakmicu. Ukoliko ne budemo igrali timski, teško ćemo doći do prolaza", zaključio je Marinović.

Pobednik iz ovog dvomeča ukrstiće u narednoj rundi koplja sa boljim iz okršaja beloruskog ML Vitebska i rumunske Univerzitatee iz Krajove. Prvi meč, odigran na neutralnom terenu u Mađarskoj, završen je ubedljivim trijumfom gostiju (1:4).

Poraženi tim će se preseliti u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Konferencije, gde ga čeka poražena ekipa iz dvomeča moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. U prvoj utakmici, igranoj u Moldaviji, nije bilo pobednika (1:1).

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LIGA ŠAMPIONA, KVALIFIKACIJE (1. KOLO)

Utorak

17.00: (1,53) KuPS (4,30) Vardar (6,00) - prvi meč (2:0)

18.00: (1,60) Iberija 1999 (3,80) Flora (5,20) - 3:2

18.00: (1,72) Inter Eskaldes (3,70) Linkoln Red Imps (4,40) - 1:3

19.00: (1,70) Đer (3,60) Vikingur (4,60) - 0:1

19.00: (1,80) Riga (3,60) Ararat (4,60) - 0:2

19.30: (5,70) TNS (4,00) Sabah (1,60) - 0:2

19.30: (1,38) Levski (4,50) Borac B. (9,50) - 1:1

20.00: (2,40) Drita (3,30) Kaunas (3,00) - 1:1

21.00: (1,35) Šamrok (4,90) Florijana (9,50) - 0:2

21.00: (1,15) Larn (7,00) Tre Fjori (15,0) - 1:1

Sreda

19.30: (1,27) Univerzitatea Krajova (6,25) Makslajn Vitebsk (9,50) - 4:1

20.15: (2,75) Atert Bisen (3,30) Ki Klaksvik (2,40) - 1:2

21.00: (4,80) Sutjeska (3,50) Kairat (1,70) - 1:2

21.00: (1,77) Egnatija (3,40) Petroklub (4,50) - 1:1

*** kvote su podložne promenama