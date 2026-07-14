Janakopulos rešio da zadrži Huanča u Panatinaikosu, daje mu privilegiju retkih
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 10:41
Vlasnik atinskog velikana očaran Špancem i želi da mu produži ugovor po svaku cenu
Odlazak Džedija Osmana u solunski PAOK nije bio po meri vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa, iz tog razloga ne čudi što u novom javljanju uživo na Instagramu poručio da će uraditi sve kako bi zadržao Huanča Ernangomesa.
Nije tajna da je španski reprezentativac jedan od miljenika temperamentnog vlasnika Zelenih, a kako je u poslednjem obraćanju pratiocima rekao, nema nameru da ga pusti da ode.
”Ko bi pustio Huanča da ode”, pitao je Janakopulos.
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Kako je dalje otkrio grčki biznismen, on je Huanču već saopštio da će dobiti privilegiju retkih – da sam odredi uslove novog ugovora.
”Već sam mu rekao da želimo da ostane kod nas koliko god on želi i da sam spreman to da potpišem. On može da popuni sve kolone”.
Ernangomes ima još godinu dana ugovora sa Panatinaikosom, po slovu saradnje koju je produžio u januaru 2025. Prošla sezona bila mu je slabija od prethodne i u Evroligi je beležio osam poena uz 6,5 skokova. Ipak, Janakopulos ne namerava da ga pusti iako je bilo spekulacija o mogućem odlasku posle slabog kraja minule sezone u kojoj je PAO ostao bez plasmana na Fajnal for, kao i titule u domaćem prvenstvu.
Španac je ranije isticao da se u Atini oseća kao kod kuće i da je zadovoljan svojom ulogom u Panatinaikosu. To je bilo u vreme trenerskog mandata Ergina Atamana, sada je na čelu tima Željko Obradović, pa ćemo tek videti kakvu će rolu dobiti kod njega.
Podsetimo, PAO je ovog leta već aktivirao nekoliko transfer bombi, pre svega dovođenjem Geršona Jabuselea i Isaka Bonge, čime je konkurencija na krilnim pozicijama značajno postala jača. Tu su još i Dinos Mitoglu, kao i Najdžel Hejs Dejvis na poziciji “tri”.