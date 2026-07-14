Janakopulos rešio da zadrži Huanča u Panatinaikosu, daje mu privilegiju retkih

Odlazak Džedija Osmana u solunski PAOK nije bio po meri vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa, iz tog razloga ne čudi što u novom javljanju uživo na Instagramu poručio da će uraditi sve kako bi zadržao Huanča Ernangomesa.

Nije tajna da je španski reprezentativac jedan od miljenika temperamentnog vlasnika Zelenih, a kako je u poslednjem obraćanju pratiocima rekao, nema nameru da ga pusti da ode.

”Ko bi pustio Huanča da ode”, pitao je Janakopulos.