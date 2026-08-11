Ako prođe Hapoel, Zvezdu čeka razgoropađeni Veljko Simić; upisao se i Severina (VIDEO)

Večeras – gol i asistencija (ne znamo da li će mu se zvanično pisati, jer je Mikels iz dva pokušaja postigao treći gol, ali suštinski to jeste), a ukupno pet pogodaka na šest kvalifikacionih utakmica ovog leta. Simić je bio pokretačka snaga domaćina od početka utakmice, kreirao je šanse saigračima, menjao strane, a onda u 59. minutu otključao bravu Orhusa, nakon što je promešao odbranu rivala. Činilo se u jednom momentu da je otišao previše unazad, izgubio početnu zicer poziciju, ali se sjajno snašao i iz okreta pogodio suprotan ugao.

U tom momentu raspalo se i ono malo nade za danskog predstavnika, čiji su fudbaleri grešili tamo gde ne smeju – u sopstevnoj trećini terena, a to je Sabah obilato koristio i za 20 minuta postigao tri gola. Drugi je bio delo Solveta, glavom na centaršut Isajeva iz prekida, a onda je posle serije promašaja pogodio i Mikels na dodavanje Simića.

Na kraju, upisao se i Ksander Severina. Bivši fudbaler Partizana koji je ušao u igru u 58. minutu, u svom stilu – sve sam – probio je po desnoj strani i pogodio bliži ugao u 89. minutu za konačan rezultat.

Konstantno su fudbaleri azerbejdžanskog predstavnika eksloatisali levu stranu odbrane Orhusa – potencijalno upozorenje za Zvezdu, ali pre se to može pripisati očajnom branjenju Danaca po toj strani terena.

Mikels je zapretio već u devetom minutu iz voleja, pa su on i Simić izveli dobru akciju po levoj strani u 31. minutu, onda je imao lukav pokušaj i Zedadka u bliži ugao, ali je Orhus mogao da ohladi oko šest hiljada domaćih navijača u završnici prvog poluvremena, kada je izveo opasan kontranapad i dva puta je u istoj akciji morao da interveniše Pokatilov – poslae pokušaja Karstensena, pa Bogerea.

Kad nisu tada, gostujući fudbaleri ispustili su šansu da bilo šta naprave, jer su u nastavku bili potpuno podređeni, Sabah ih je samleo i stigao u predvorje evropske elite. Ako ga tamo sačeka Zvezda, neće biti favorit za plasman u Ligu šampiona...

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)

Utorak

Kairat - Levski 0:1 (0:1) - prvi meč 0:1

/Reinaldo 13/

Bode Glimt - Union Sen Žiloaz U TOKU - prvi meč 3:3

Sabah - Orhus 4:0 (0:0) - prvi meč 1:2

/Simić 59, Solvet 67, Mikels 79. Severina 89/

19.00: (7,25) Kaunas Žalgiris (4,40) Dinamo Zagreb (1,40) - 0:5

19.30: (2,70) NEC (3,35) Olimpijakos (2,60) - 0:0

20.00: (1,28) Crvena zvezda (6,50) Hapoel Ber Ševa (10,0) - 0:1

20.15: (1,90) Slovan Bratislava (3,50) Mjelbi (4,10) - 2:1

20.15: (1,48) Celje (4,40) Ararat (6,75) - 1:2

20.30: (3,70) Šturm (3,80) Fenerbahče (1,85) - 0:2

21.00: (1,45) Lion (4,60) Sparta Prag (6,85) - 1:2

*** kvote su podložne promenama