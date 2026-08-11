Ako prođe Hapoel, Zvezdu čeka razgoropađeni Veljko Simić; upisao se i Severina (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | uto. 11.08.26. | 19:55
Srpski internacionalac igra fudbal svog života, a Sabah je deklasirao Orhus sa 4:0 i prošao u plej-of za Ligu šampiona
Započeo je karijeru u Crvenoj zvezdi Veljko Simić, pa se pet godina kasnije vratio u matični klub i u naredne tri sezone odigrao 62 utakmice, postigao 15 golova, učestvovao u osvajanju tri uzastopne titule prvaka Srbije, ali igrajući fudbal svog života krilni napadač naći će se crveno-belima kao poslednja prepreka na putu ka Ligi šampiona, ukoliko puleni Dejana Stankovića večeras eliminišu Hapoel Ber Ševu.
Na krilima nekadašnjeg fudbalera Bazela, Zemuna, Vojvodine, Ominije, Sabah iz Azerbejdžana savladao je na domaćem terenu ekipu Orhusa sa 4:0, nadoknadio minus iz Danske iz prve utakmice (1:2) i plasirao se u plej-of za elitno evropsko takmičenje. Danci će verovatno u Ligu konferencije, pošto će imati ulogu totalnog autsajdera u okršaju sa Benfikom u plej-ofu za Ligu Evrope, ali kako su igrali ovog popodneva, i to im je premija.
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Večeras – gol i asistencija (ne znamo da li će mu se zvanično pisati, jer je Mikels iz dva pokušaja postigao treći gol, ali suštinski to jeste), a ukupno pet pogodaka na šest kvalifikacionih utakmica ovog leta. Simić je bio pokretačka snaga domaćina od početka utakmice, kreirao je šanse saigračima, menjao strane, a onda u 59. minutu otključao bravu Orhusa, nakon što je promešao odbranu rivala. Činilo se u jednom momentu da je otišao previše unazad, izgubio početnu zicer poziciju, ali se sjajno snašao i iz okreta pogodio suprotan ugao.
U tom momentu raspalo se i ono malo nade za danskog predstavnika, čiji su fudbaleri grešili tamo gde ne smeju – u sopstevnoj trećini terena, a to je Sabah obilato koristio i za 20 minuta postigao tri gola. Drugi je bio delo Solveta, glavom na centaršut Isajeva iz prekida, a onda je posle serije promašaja pogodio i Mikels na dodavanje Simića.
Na kraju, upisao se i Ksander Severina. Bivši fudbaler Partizana koji je ušao u igru u 58. minutu, u svom stilu – sve sam – probio je po desnoj strani i pogodio bliži ugao u 89. minutu za konačan rezultat.
Konstantno su fudbaleri azerbejdžanskog predstavnika eksloatisali levu stranu odbrane Orhusa – potencijalno upozorenje za Zvezdu, ali pre se to može pripisati očajnom branjenju Danaca po toj strani terena.
Mikels je zapretio već u devetom minutu iz voleja, pa su on i Simić izveli dobru akciju po levoj strani u 31. minutu, onda je imao lukav pokušaj i Zedadka u bliži ugao, ali je Orhus mogao da ohladi oko šest hiljada domaćih navijača u završnici prvog poluvremena, kada je izveo opasan kontranapad i dva puta je u istoj akciji morao da interveniše Pokatilov – poslae pokušaja Karstensena, pa Bogerea.
Kad nisu tada, gostujući fudbaleri ispustili su šansu da bilo šta naprave, jer su u nastavku bili potpuno podređeni, Sabah ih je samleo i stigao u predvorje evropske elite. Ako ga tamo sačeka Zvezda, neće biti favorit za plasman u Ligu šampiona...
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)
Utorak
Kairat - Levski 0:1 (0:1) - prvi meč 0:1
/Reinaldo 13/
Bode Glimt - Union Sen Žiloaz U TOKU - prvi meč 3:3
Sabah - Orhus 4:0 (0:0) - prvi meč 1:2
/Simić 59, Solvet 67, Mikels 79. Severina 89/
19.00: (7,25) Kaunas Žalgiris (4,40) Dinamo Zagreb (1,40) - 0:5
19.30: (2,70) NEC (3,35) Olimpijakos (2,60) - 0:0
20.00: (1,28) Crvena zvezda (6,50) Hapoel Ber Ševa (10,0) - 0:1
20.15: (1,90) Slovan Bratislava (3,50) Mjelbi (4,10) - 2:1
20.15: (1,48) Celje (4,40) Ararat (6,75) - 1:2
20.30: (3,70) Šturm (3,80) Fenerbahče (1,85) - 0:2
21.00: (1,45) Lion (4,60) Sparta Prag (6,85) - 1:2
*** kvote su podložne promenama