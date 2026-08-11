Marakana ispunila prvi uslov za eliminaciju Hapoela

Za početak, navijaču su uradili svoj deo posla. U velikom broju su došli na stadion Rajko Mitić da podrže fudbalere Crvene zvezde u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe.

Crveno-belima je neophodno da nadoknade 0:1 iz prve utakmice kako bi išli na megdan boljem iz okršaja danskog Orhusa i azerbejdžanskog Sabaha. Pozivali su iz Ljutice Bogdana prethodnih dana svoje pristalice da pruže podršku ekipi Dejana Stankovića, i sam trener Crvene zvezde je isticao značaj navijača i dobro poznatu atmosferu Marakane koja je mnogo puta dosad uspevala da veže noge protivnicima. Ne uvek, ali veruju svi u crveno-beloj javnosti da će današnjih oko 40.000 gledalaca biti dodatan vetar u leđa igračim da eliminišu goste iz Izraela.