Marakana ispunila prvi uslov za eliminaciju Hapoela

Vreme čitanja: 3min | uto. 11.08.26. | 20:03
Odlična poseta na stadionu Rajko Mitić
Za početak, navijaču su uradili svoj deo posla. U velikom broju su došli na stadion Rajko Mitić da podrže fudbalere Crvene zvezde u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe.
Crveno-belima je neophodno da nadoknade 0:1 iz prve utakmice kako bi išli na megdan boljem iz okršaja danskog Orhusa i azerbejdžanskog Sabaha. Pozivali su iz Ljutice Bogdana prethodnih dana svoje pristalice da pruže podršku ekipi Dejana Stankovića, i sam trener Crvene zvezde je isticao značaj navijača i dobro poznatu atmosferu Marakane koja je mnogo puta dosad uspevala da veže noge protivnicima. Ne uvek, ali veruju svi u crveno-beloj javnosti da će današnjih oko 40.000 gledalaca biti dodatan vetar u leđa igračim da eliminišu goste iz Izraela.
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Ulice oko največeg srpskog stadiona nekoliko sati pred početak utakmice bile su zakrčene, a na pola sata pred početak i dalje su na ulazima bile velike gužve.
“Ajmo, ajde, svi u napad” i “Hoćemo pobedu” neka su od skandiranja koja se ore Marakanom pred početak meča, a tribine su obojene u crvene i bele majice, kao što su Delije pozvale da se obuku svi koji dolaze na stadion.
Prvi uslov za eliminaciju Hapoela je ispunjen uprkos vrelom avgustovskom danu. Teži posao je, ipak, na igračima.