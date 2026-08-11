GOTOVO: Podrhtava Bosfor, Vlahović dogovorio transfer u Bešiktaš!

Nedelja, 20.30: (1,35) Bešiktaš (5,30) Ejupspor (8,00)

Prema svim dosadašnjim informacijama, Dušan Vlahović će na ime trogodišnje saradnje zaraditi čak 30.000.000 evra, odnosno deset miliona godišnje, a očekuje ga i bonus za potpis u iznosu od 10.000.000 evropskih novčanica. Pominjalo se prvobitno da bi ugovor mogao da bude na četiri sezone, pa da će ta četvrta godina biti "+1" stavka, ali o tome će verovatno više biti reči dok budu isplivale sveže informacije. Kako se pominje, fiksni deo plate biće oko 8.000.000 evra, dok su ostalo lako dostižni bonusi.

Posrednik u ovom poslu bio je jedan od najmoćnijih italijanskih agenata Federiko Pastorelo. On je trenutno zadužen i za transfer Romelua Lukakua u Fenerbahče i važi za čoveka koji može da završi i najteže poslove.

Ključnu ulogu u dovođenju Vlahovića u Istanbul ima trener Bešiktaša Vinćenco Italijano. Srbin je najbolju sezonu karijere odigrao upravo pod Italijanom u Fjorentini, kada je u polusezoni takmičarske 2021/22 spakovao 20 golova na 24 nastupa! Posle toga je na zimu 2022. prešao u Juventus za 85.400.000 evra, ali nikada nije uspeo da izvuče maksimum koji se očekivao u Torinu. Svi se nadaju da bi Italijano mogao da oživi Vlahovićevu karijeru i omogući mu da pre svega vrati samopouzdanje koje je imao u dresu Viole.

Zbog svega, Vlahović je imao najteže leto dosadašnje karijere. Napustio je Juventus kao slobodan igrač posle neuspelih pregovora oko produžetka saradnje, pominjalo se da se za njega interesuju Barselona, klubovi iz Saudijske Arabije i Bešiktaš, a istanbulski gigant je bio najuporniji i uspeo je da se izbori za ispunjenje velike želje šefa stručnog štaba.

Bešiktaš je jako aktivan ovog leta, a pre Vlahovića je već doveo Orkuna Kokdžua iz Benfike za 30.000.000 evra, pa još i Leandra Trosara za 18.000.000 evra, pa levi bek Monaka Kasum Uatara za još osam miliona. Stigao je i nemački golman Aleksander Nibel za 6.250.000 evra i tokom ovog leta je na pojačanja potrošeno 67.000.000 evra!

Vlahović je karijeru počeo u mlađim kategorijama OFK Beograda, posle čega je 2014. prešao u Partizan iz kojeg je leta 2018. otišao u Fjorentinu za 3.200.000 evra. Tamo je igrao najbolji fudbal karijere, posle čega je usledio prelazak u Juventus. I eto, opet ga čeka klub sa crno-belom opremom.

Bešiktaš sezonu počinje u nedelju od 20.30, kada mu u goste stiže Ejupspor.