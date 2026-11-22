Akron još ima poverenja u Blagojevića
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Vreme čitanja: 1min | ned. 22.11.26. | 17:38
Generalni direktor Kljušev još drži bok srpskom treneru
Treći uzastopni poraz pretrpeo je Akron, a ovog vikenda je izgubio od Fakela, poslednjeg tima na tabeli Premijer lige Rusije.
Mediji u najvećoj zemlji sveta već su počeli da broje Srđanu Blagojeviću poslednje dane na klupi Akrona, ali iz vrha kluba stigao je demanti da će srpskom treneru biti uručen otkaz.
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Štaviše, Blagojević je dobio podršku od uprave. Barem na još neko vreme, kako se može protumačiti izjava Konstantina Kljuševa, generalnog direktora kluba iz Toljatija.
„Nastavljamo da verujemo u naš rad, računajući i na saradnju koju imamo sa stručnim štabom. Ako u nekom momentu budemo videli da je prostor za dalju saradnju potrošen, onda ćemo se rastati uz rukovanje“, poručio je Kljušev.
Još tri kola ostala su u Rusiji do kraja jesenjeg dela prvenstva, a Akron je u opasnoj zoni. U sledećem kolu ga čeka meč protiv CSKA, pa gostovanje Rubinu i susret kod kuće protiv Orenburga.