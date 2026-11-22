Štaviše, Blagojević je dobio podršku od uprave. Barem na još neko vreme, kako se može protumačiti izjava Konstantina Kljuševa, generalnog direktora kluba iz Toljatija.

„Nastavljamo da verujemo u naš rad, računajući i na saradnju koju imamo sa stručnim štabom. Ako u nekom momentu budemo videli da je prostor za dalju saradnju potrošen, onda ćemo se rastati uz rukovanje“, poručio je Kljušev.

Još tri kola ostala su u Rusiji do kraja jesenjeg dela prvenstva, a Akron je u opasnoj zoni. U sledećem kolu ga čeka meč protiv CSKA, pa gostovanje Rubinu i susret kod kuće protiv Orenburga.