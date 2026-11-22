Zanimljivo je bilo na konferenciji za medije Ibona Navara nakon trijumfa Crvene zvezde nad Cibonom u ABA ligi. Upitan ko će od srpskih igrača iz njegovog sastava biti na raspolaganju selektoru Dušanu Alimpijeviću za predstojeći FIBA prozor (utakmice protiv Litvanije i Italije), španski stručnjak kazao je da prioritet mora da ima klub, a ne nacionalni tim.

"A šta želite da uradim? Da ostavim sve srpske igrače po strani kako bi igrali protiv Litvanije? Možemo da pitamo i igrače kako razmišljaju, da li i kada žele da igraju. Nije lako... Ko plaća igrače? Prioritet je Crvena zvezda i utakmica u utorak. Posle neka selektor odluči koliko ko će i koliko igrati. Ne možemo mi da biramo tim na osnovu potreba reprezentacije", poručio je Navaro i vrlo verovatno ozbiljno uzburkao duhove u ovdašnjoj košarkaškoj avliji.