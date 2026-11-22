Navaro: Ne možemo mi da biramo tim na osnovu potreba reprezentacije - Srbija nije prioritet
Vreme čitanja: 2min | ned. 22.11.26. | 16:15
"Ko plaća igrače? Prioritet su Crvena zvezda i utakmica u utorak"
Zanimljivo je bilo na konferenciji za medije Ibona Navara nakon trijumfa Crvene zvezde nad Cibonom u ABA ligi. Upitan ko će od srpskih igrača iz njegovog sastava biti na raspolaganju selektoru Dušanu Alimpijeviću za predstojeći FIBA prozor (utakmice protiv Litvanije i Italije), španski stručnjak kazao je da prioritet mora da ima klub, a ne nacionalni tim.
"A šta želite da uradim? Da ostavim sve srpske igrače po strani kako bi igrali protiv Litvanije? Možemo da pitamo i igrače kako razmišljaju, da li i kada žele da igraju. Nije lako... Ko plaća igrače? Prioritet je Crvena zvezda i utakmica u utorak. Posle neka selektor odluči koliko ko će i koliko igrati. Ne možemo mi da biramo tim na osnovu potreba reprezentacije", poručio je Navaro i vrlo verovatno ozbiljno uzburkao duhove u ovdašnjoj košarkaškoj avliji.
Izabrane vesti
Dodao je odmah kako je izvesno da će Dejan Davidovac, koji se nalazi na Alimpijevićevom spisku, imati značajnu minutažu protiv Virtusa, pošto Semi Odželej još nije potpuno spreman.
"Da, Deki će igrati dosta... Napravićemo analizu, ali ponavljam: nacionalni tim nije prioritet za nas".
Podsećanja radi, uz Davidovca, na reprezentativnom spisku od igrača Crvene zvezde još su Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić i Vojin Medarević.
Što se samog meča sa Cibonom tiče, Navaro je kazao:
"Čestitam ekipi na pobedi. Posebno na pristupu utakmici, bez odmora i treninga. Način na koji smo ušli u utakmicu, sa kakvom energijom - to je bilo odličano. U drugoj četvrtini imali smo uspone i padove, prestali da štitimo obruč i delimo loptu u napadu. U trećem periodu smo obnovili energiju i veoma sam zadovoljan načinom na koji smo završili meč".
Objasnio je i zbog čega Ebuka Izundu nije više igrao...
"Dobio je udarac malo iznad opasnog mesta. Planirao sam da igra devet ili deset minuta, međutim video sam Džonatana u dobrom ritmu, pa nije bilo potrebe da ga vraćamo".
Motlijev dabl-dabl partija (21 poen i 14 skokova) zaslužuje sve pohvale...
"Nije stvar samo u brojkama, već u tome što se dobro oseća na terenu. Već osam do deset dana radi individualno i mislim da je bio odličan", zaključio je Navaro.
ABA LIGA - 9. kolo
Petak:
FMP Železnik - Igokea 69:71
/Kovačević, Nil 16 - Stefanović 22/
Krka - Borac Mozzart 91:73
/Božić 19 - Spir 22/
Bosna - Ilirija 73:67
/Peri 22 - Todorović 23/
Subota
Cedevita Olimpija - Slovan Bratislava 77:61
/Kauan 20 - Bukenan 14/
Spartak Subotica - Beč 87:61
/Pipkins 19 - Trajs 21/
Nedelja
Mega - Studentski centar 85:93
/Bačko 20 - Dejvis 20/
Crvena zvezda - Cibona 115:88
/Moneke 24 - Mazalin 20/
16.30: (1,35) Kluž (16,0) Zadar (3,70)
17.00: (1,10) Budućnost (23,0) Široki (8,00)