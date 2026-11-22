Pariz kao da je PSŽ
Vreme čitanja: 3min | ned. 22.11.26. | 17:16
Anže uništen, Plavci ponovo drugi
Igraju kao da su Pari Sen Žermen, a samo su Pariz! Četa Lijama Roseniora ostvarila je još jedan trijumf, treći u nizu (sedmi u sezoni) i vratila se na drugo mesto Lige 1. Ništa Anže nije mogao na ovom gostovanju. Za 90 i kusur minuta nije stvorio čestitu priliku - ma ni polupriliku - jedva da je u nekoliko navrata 'zavario' u šesnaesterac domaćina, pa je konačnih 4:0 samo logičan epilog onoga što smo gledali.
Ruku na srce, odolevali su gosti celo prvo poluvreme (0:0), no očito je bilo da je mnogo više do nižeg stepena prenosa s kojim je Pariz ušao u meč, nego do valjane i organizovane odbrane protivnika - uzgred budi rečeno, jedne od najslabijih u ligi. Čim su Plavci dodali gas, počele su da se ređaju šanse i golovi. U prvih deset minuta nastavka dva, tako da je sve odlučeno prilično ekspresno...
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U oktobru 2024. objavljeno je da će milijarderska porodica Arno (u koperaciji sa Red Bulom) preuzeti većinski paket akcija kluba; nekoliko meseci kasnije obezbeđena je promocija u francusku elitu prvi put od 1979; proletos opstanak rutinski obezbeđen, a evo u smiraj 2026. na Žan Buenu imaju sva prava da maštaju o plasmanu u Ligu šampiona. Jer malo je ko osim njihovog gradskog rivala i najboljeg evropskog tima više pokazao ove jeseni.
U predstojeća dva kola Pariz ima mečeve sa Brestom i Le Manom, ne naročito teške, posle čega sledi okršaj sa Pari Sen Žermenom (12. decembar). E sad, kako Roseniorov tim igra, nikoga ne bi trebalo da iznenadi ukoliko to bude okršaj za (makar privremeni) 'prevrat' u francuskom fudbalu.
Ono što posebno može da raduje sportski sektor Pariza jeste činjenica da su rekordna letnja ulaganja (blizu 80.000.000 evra utrošeno na nove igrače) u potpunosti urodila plodom. Konkretno danas: Patrik Zabi - gol; Luka Koleošo - gol; Dijego Kopola - gol i asistencija; Pablo Pažis - asistencija. Sve momci što su letos stigli kao skupo plaćena pojačanja.
Zanimljivo da je Lasin Sinajoko, još jedna od akvizicija s letošnje pijace, čitav meč presedeo na klupi. On je, inače, i prvi strelac (9) i prvi asistent (5) tima, a večeras je proglašen za najboljeg igrača meseca oktobra u Ligi 1.
Što se samog meča tiče, Anže ni u jednom segmentu nije mogao da parira i lako je mogao da primi još najmanje dva-tri gola...
Posebne pohvale zaslužuje trener Rosenior. Nije se snašao u Čelsiju, morao je da napravi korak unazad u karijeru, međutim lako bi moglo da se ispostavi da je to ustvari korak unapred.
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FRANCUSKA 1 – 11. KOLO
Petak
Troa – Avr 3:1 (1:1)
/Milj 19, 69, Ripar 90+8pen – Maža 3/
Subota
Nica - PSŽ 2:3 (1:2)
/Amura 8, Abdi 90+5 - Majulu 31p, Due 32, Tores 85/
Strazbur - Brest 0:1 (0:1)
/Edžuma 22/
Monako - Okser 1:1 (0:1)
/Diop 83 - Favr 29/
Lil - Lion 0:1 (0:1)
/Bidstrup 40/
Lans - Tuluz 1:1 (0:1)
/Kjuizans 47 - Rasel-Rou 39/
Nedelja
Pariz - Anže 4:0 (0:0)
/Zabi 47, Koleošo 55, M. Lopez 65, Kopola 72/
17.15: (2,80) Lorijan (3,30) Ren (2,45) MOZZART RELAX
20.45: (1,45) Olimpik Marselj (4,60) Le Man (6,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama