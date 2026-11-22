U oktobru 2024. objavljeno je da će milijarderska porodica Arno (u koperaciji sa Red Bulom) preuzeti većinski paket akcija kluba; nekoliko meseci kasnije obezbeđena je promocija u francusku elitu prvi put od 1979; proletos opstanak rutinski obezbeđen, a evo u smiraj 2026. na Žan Buenu imaju sva prava da maštaju o plasmanu u Ligu šampiona. Jer malo je ko osim njihovog gradskog rivala i najboljeg evropskog tima više pokazao ove jeseni.

U predstojeća dva kola Pariz ima mečeve sa Brestom i Le Manom, ne naročito teške, posle čega sledi okršaj sa Pari Sen Žermenom (12. decembar). E sad, kako Roseniorov tim igra, nikoga ne bi trebalo da iznenadi ukoliko to bude okršaj za (makar privremeni) 'prevrat' u francuskom fudbalu.

Ono što posebno može da raduje sportski sektor Pariza jeste činjenica da su rekordna letnja ulaganja (blizu 80.000.000 evra utrošeno na nove igrače) u potpunosti urodila plodom. Konkretno danas: Patrik Zabi - gol; Luka Koleošo - gol; Dijego Kopola - gol i asistencija; Pablo Pažis - asistencija. Sve momci što su letos stigli kao skupo plaćena pojačanja.

Zanimljivo da je Lasin Sinajoko, još jedna od akvizicija s letošnje pijace, čitav meč presedeo na klupi. On je, inače, i prvi strelac (9) i prvi asistent (5) tima, a večeras je proglašen za najboljeg igrača meseca oktobra u Ligi 1.

Što se samog meča tiče, Anže ni u jednom segmentu nije mogao da parira i lako je mogao da primi još najmanje dva-tri gola...

Posebne pohvale zaslužuje trener Rosenior. Nije se snašao u Čelsiju, morao je da napravi korak unazad u karijeru, međutim lako bi moglo da se ispostavi da je to ustvari korak unapred.

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FRANCUSKA 1 – 11. KOLO

Petak

Troa – Avr 3:1 (1:1)

/Milj 19, 69, Ripar 90+8pen – Maža 3/

Subota

Nica - PSŽ 2:3 (1:2)

/Amura 8, Abdi 90+5 - Majulu 31p, Due 32, Tores 85/

Strazbur - Brest 0:1 (0:1)

/Edžuma 22/

Monako - Okser 1:1 (0:1)

/Diop 83 - Favr 29/

Lil - Lion 0:1 (0:1)

/Bidstrup 40/

Lans - Tuluz 1:1 (0:1)

/Kjuizans 47 - Rasel-Rou 39/

Nedelja

Pariz - Anže 4:0 (0:0)

/Zabi 47, Koleošo 55, M. Lopez 65, Kopola 72/

17.15: (2,80) Lorijan (3,30) Ren (2,45) MOZZART RELAX

20.45: (1,45) Olimpik Marselj (4,60) Le Man (6,00) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama