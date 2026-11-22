Uprkos tome Smederevci su imali prednost na poluvremenu. I to veoma lepu. Luka Milunović je u 31. minutu otvorio goleadu, a potom je Srđan Spiridonović u nadoknadi vremena iz penala duplirao na 2:0.

Ipak, u nastavku je Metalac zaigrao mnogo bolje. Pomogli su očigledno i ulasci Jovana Vojinovića, Jovana Kaličanina i Staše Baštića sa klupe na početku drugog poluvremena.

U razmaku od četiri minuta su Milanovčani stigli do izjednačenja, David Starčević je bio strelac u 65, pa potom i Luka Milojević u 69. minutu.

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U finišu utakmice je Metalac uspeo da uradi isto ono što je u Španiji Barselona učinila na duelu sa Viljarealom, da preokrene posle dva gola minusa na poluvremenu. Za to je zaslužan Ognjen Luković, koji je postigao pobedonosni gol u 84. minutu. Uz napomenu da je Barsa preokrenula kod kuće, a Metalac kao gost.

Preokret, samo ne tako spektakularan, videli smo i u Ubu. Jedinstvo je na poluvremenu gubilo od Javora sa 0:1, ali na kraju je slavilo sa 3:2. Bila je to treća uzastopna utakmica Ivanjičana na kojoj nisu trijumfovali, što su Borac i TSC iskoristili da im odmaknu na vrhu tabele.

U 11. minutu je Marko Bjeković oteo loptu na sredini terena, proigrao Bendžamina Akvu, a igrači Jedinstva se nisu sporazumeli ko treba da preuzme vezistu iz Gane. Dozvolili su mu da nesmetano priđe šesnaestercu, prekasno su se skupili da bi ušli u blok, a svaki ozbiljniji profesionalni fudbaler takav poklon mora da kazni na način na koji je to uradio Akva.

Sa minimalnom prednošću Javor je i otišao na odmor, ali tokom pauze se pojačala kiša. Pljusak izgleda da je domaćinu više prijao, jer po klizavom terenu povećao se broj grešaka. Jednu takvu je u 56. minutu napravio baš Akva, driblao je ispred svog šesnaesterca i izgubio loptu, a Mihajlo Terzić se nije dugo kolebao, namestio se na šut i pogodio za 1:1.

Petnaest minuta kasnije videli smo i potpuni preokret. Posle duge lopte sa svoje polovine Ubljani su pokrenuli kontranapad. Nemanja Đokić nije uspeo da oceni dobro let lopte, promašio ju je, a ona je završila kod Nikole Paunovića. Visoki napadač je potom predriblao golmana Dimitrija Stevanovića i pogodio za 2:1. Osamnaestogodišnjaku koji je nedavno zatresao i mrežu Crvene zvezde u Kupu Srbije u porazu sa 1:5 je ovo bio šesti gol u sezoni.

U finišu meča je Javor stigao do izjednačenja, posle centaršuta Lazara Mićića sa levog krila je Marko Nikolić u skoku udario loptu glavom i poslao je u mrežu. Međutim, svega četiri minuta kasnije Jedinstvo je ponovo povelo. Rezervista Ričardson Denzel je sjajno povukao loptu po levom krilu, ušao u dribling, podigao glavu i video da su Ivanjičani potpuno zaboravili na Nikolu Jokića u šesnaestercu. Pronašao ga je, a Jokić je zakucao snažno, tako da je Stevanović samo uspeo da zakači loptu, ne i da joj promeni smer da ne završi u golu.

Ubljani su došli tako do veoma važnih bodova, bila im je ovo treća pobeda u poslednjih pet kola. Trijumf je zabeležio i Voždovac, koji sada ponovo ima tri boda više od Jedinstva i nalazi se izvan zone ispadanja. Zmajevi su kod kuće savladali Bor 1919 sa 1:0 (0:0), a apsolutni junak bio je Ognjen Ajdar.

Ofanzivac Voždovca je postigao izuzetno atraktivan pogodak u 67. minutu. Posle dugog dodavanja iz poslednje linije je nekako uspeo da prihvati i reaguje. Lopta mu se odbila visoko, na trenutak Ajdar kao da nije znao gde je, pa se okrenuo ceo krug oko sebe. Pala je tačno pred njega, sada ju je bolje primio i namestio se udesnom posle čega je poslao neodbranjiv šut. Ispostavilo se dovoljan za 12. uzastopni poraz Bora, koji na poslednjih šest utakmica nije dao nijedan gol.

Nažalost po Dubočicu, nije bilo preokreta ovog popodneva u Leskovcu. OFK Vršac je odoleo pritisku domaćina i slavio sa 2:1 (1:0).

Na isteku 44. minuta Dubočica je imala korner. Vrščani su se odbranili, lopta došla do Serhija Santosa, koji se okliznuo dok je primao loptu. Iskoristio je to Novak Gojkov, poslao loptu u prostor za Srđana Bašića, a on je mogao i da proigra samog Sumailu Vasija i omoguću mu da se ušeta u prazan gol, ali se opredelio da dribla golmana. Srećom po Vrščane, to je uradio dobro i potom lako pogodio za 1:0.

Možda delom i zbog toga što nije dobio loptu od Bašića, Vasiju je ušao u drugo poluvreme veoma nervozan. Ušao je u verbalan konflikt sa golmanom Dubočice Aleksom Milojevićem, hteo je čak i da se fizički obračuna sa njim, a na kraju se provukao sa žutim kartonom.

Vasiju je dao samo jedan gol od dolaska na pozajmicu iz Železničara, još 15. avgusta protiv Javora, što je preslab učinak za napadača s obzirom na to da je odigrao 14 utakmica dosad. Zato, razumljiva je nervoza 22-godišnjaka iz Gane, koji je ostao na tom učinku.

Ipak, može Vasiju da bude zadovoljan kako je odigrao ovaj meč iako nije bio strelac. Jer, u 57. minutu je upisao asistenciju. Odigrali su Vrščani brzo kroz sredinu, Vasiju je gurnuo loptu ka Bešiću koji ju je propustio kroz noge za Luku Serdara. Izbio je bivši vezista Vojvodine sam pred golmana i lako pogodio za 2:0.

Dubočica se nije predala posle toga. Pet minuta kasnije je posle centaršuta sa desnog krila lopta uz malo sreće došla do Martina Anđelkovića, koji je glavom prepolovio zaostatak. Međutim, do kraja meča Leskovčani nisu uspeli da urade više od toga, uprkos inicijativi.

Bliži se polusezona, ostala su do kraja ovog dela takmičenja samo još tri kola. U ovom trenutku deluje da će se za promociju boriti četiri ekipe – Borac, TSC, Javor i OFK Vršac – dok je suštinski jedini tim već viđen za selidbu u treći rang Bor. Svi ostali još mogu i u plej-of, ali i u borbu za opstanak.

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MOZZART BET PRVA LIGA – 19. KOLO

Petak

Proleter 023 - Borac 1926 1:2 (1:0)

/Stanković 32 - Alempijević 50, Đurić 74/

Subota

Napredak - Teleoptik 1:0 (1:0)

/Bukumira 20/

Spartak - TSC 0:1 (0:0)

/Nikolić 81/

Loznica - Grafičar 1:0 (0:0)

/Ćirković 64/

Nedelja

Smederevo – Metalac 2:3 (2:0)

/Milunović 31, Spiridonović 45+3pen – Starčević 65, Milojević 69, Luković 84/

Dubočica – OFK Vršac 1:2 (0:1)

/Anđelković 63 – Bašić 45, Serdar 57/

Jedinstvo – Javor 3:2 (0:1)

/Terzić 56, Paunović 71, Jokić 85 – Akva 11, Nikolić 81/

Voždovac – Bor 1:0 (0:0)

/Ajdar 67/

***Kvote su podložne promenama