Arsenalu široko oko guše: Brajton primio dva gola u sudijskoj nadoknadi
Vreme čitanja: 5min | ned. 22.11.26. | 17:10
Zastao i najefikasniji napad Premijer lige, Galebovi u 89. minutu ostali sa igračem manje, Oli Mekberni nakon toga realizovao dve perfektne kontre Hala
I kad, prvi put u sezoni remizira, a tek drugi put ne pobedi, Arsenal profitira! Da se razumemo, suviše populistički bi bilo reći da mu je Brajton (bio) nekakav konkurent za titulu, jer nije, uprkos tome što igra neverovatnu sezonu, ali Tobdžijama je i nakon jučerašnjih 2:2 protiv Njukasla - široko oko guše. Nije to iskoristio ni Mančester Siti, a onda su zastali i Galebovi, na zaista šokantan način na gostovanju Halu.
Prvo su se ispromašivali, onda se možda pomirili sa remijem kada je u 89. minutu Koštinja isključen posle drugog žutog kartona, da bi u sudijskoj nadoknadi dopmaćin izveo dve kontre kao iz udžbenika – one je u gol pretvorio Oli Mekberni, donevši Halu prvi trijumf još od 29. avgusta, ujedno nanevši Brajtonu tek treći poraz u tekućem šampionatu – 2:0 (0:0).
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Zastao je i najefikasniji napad Premijer lige. Brajton je u 10 kola postigao 26 golova, a zašto nije nijedan ovog popodneva, najzaslužniji je čovek koji je pre manje od deset dana primio čak sedam komada na golu Grčke na gostovanju u Amsterdamu – Konstantinos Colakis. Preselio ga je na klupu Ivan Jovanović za duel sa Srbijom u Volosu – mada se ne bi naradio sve i da je branio taj meč – a, sada je 24-godišnji grčki čuvar mreže pokazao da nije krhkog samopouzdanja, pošto je svakako jedan od najzaslužnijih za pobedu nad favorizovanim gostima.
I, kad smo već kod Lige nacija, još jedna zanimljivost – i na tom nesrećnom gostovanju u Amsterdamu, na suprotnoj strani terena nalazio se Bart Verbrugen, koji će dva puta kapitulirati, u 90+2. i 90+5. minutu!
Ovako na prvu, tragičarom bi neki okarakterisali Portugalca koji je na gotovo identičan način dobio dva žuta kartona i ostavio ekipu brojčano inferiornu u, ispostavilo se, ključnom periodu meča, ali je po promašenim prilikama to svakako Dijego Gomez, koji se u nekoliko navrata rtokom utakmice našao u kolosalnim prilikama da matira Colakisa, ali ovo nije bio njegov dan.
Imao je i Hal svoje prilike – u 76. minutu rezervista Sorba Tomas je iz nehata pogodio prečku, u nameri da centrira. Isti igrač je, zanimljivo, iznudio oba žuta kartona Koštinje, a onda u sudijskoj nadoknadi – poezija. Kao na video igrici su odigrana dva kontranapada. Kod prvog je najveći deo posla odradio Regan Slejter, mada se kao asistent vodi Luka Gurna Duat, dok je drugi gol namestio Mohamed Belumi. Oli Mekberni – oba puta na pravom mestu, gledajte i uživajte.
PREMIJER LIGA, 11. KOLO
Subota
Mančester Siti - Fulam 1:1 (0:1)
/Anderson 57 - Muniz 16/
Čelsi - Lids 1:4 (1:1)
/Emega 25 - Okafor 28, 59, Kalvert Luin 53pen, Aronson 90+1/
Koventri - Kristal Palas 3:2 (2:2)
/Avonji 5, Sakamoto 30, Meknil 85ag - Pino 13, Larsen 45+1/
Aston Vila - Sanderlend (0:0)
Totenhem - Ipsvič 2:0 (1:0)
/Vilijams Barnet 15, Solanki 51/
Bornmut - Notingem Forest 2:0 (1:0)
/Evanilson 19, Klajvert 45+3/
Njukasl - Arsenal 2:2 (0:1)
/Barns 49, Tšau 62 - Eze 33, Madueke 78/
Nedelja
Hal - Brajton 2:0 (0:0)
/Mekberni 90+2, 90+5/
17.30: (1,75) Liverpul (4,10) Mančester Junajted (4,10) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,40) Brentford (3,50) Everton (2,80) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama