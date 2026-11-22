Zastao je i najefikasniji napad Premijer lige. Brajton je u 10 kola postigao 26 golova, a zašto nije nijedan ovog popodneva, najzaslužniji je čovek koji je pre manje od deset dana primio čak sedam komada na golu Grčke na gostovanju u Amsterdamu – Konstantinos Colakis. Preselio ga je na klupu Ivan Jovanović za duel sa Srbijom u Volosu – mada se ne bi naradio sve i da je branio taj meč – a, sada je 24-godišnji grčki čuvar mreže pokazao da nije krhkog samopouzdanja, pošto je svakako jedan od najzaslužnijih za pobedu nad favorizovanim gostima.

I, kad smo već kod Lige nacija, još jedna zanimljivost – i na tom nesrećnom gostovanju u Amsterdamu, na suprotnoj strani terena nalazio se Bart Verbrugen, koji će dva puta kapitulirati, u 90+2. i 90+5. minutu!

Ovako na prvu, tragičarom bi neki okarakterisali Portugalca koji je na gotovo identičan način dobio dva žuta kartona i ostavio ekipu brojčano inferiornu u, ispostavilo se, ključnom periodu meča, ali je po promašenim prilikama to svakako Dijego Gomez, koji se u nekoliko navrata rtokom utakmice našao u kolosalnim prilikama da matira Colakisa, ali ovo nije bio njegov dan.

Imao je i Hal svoje prilike – u 76. minutu rezervista Sorba Tomas je iz nehata pogodio prečku, u nameri da centrira. Isti igrač je, zanimljivo, iznudio oba žuta kartona Koštinje, a onda u sudijskoj nadoknadi – poezija. Kao na video igrici su odigrana dva kontranapada. Kod prvog je najveći deo posla odradio Regan Slejter, mada se kao asistent vodi Luka Gurna Duat, dok je drugi gol namestio Mohamed Belumi. Oli Mekberni – oba puta na pravom mestu, gledajte i uživajte.