Uskoro će polovina prvenstva, a Partizan nikako da se uspravi i počne da igra ili makar beleži rezultate u skladu sa navijačkim željama. Mali pomak kakav se video u prvoj sedmici Stanojevićevog četvrtog mandata brzo je iščezao, pa je posle Mačve i sastav sa Novog Beograda našao način kako da izađe na kraj sa timom sa Topčiderskog brda. Utisak je, lakše nego što pokazuje rezultat druge utakmice nedeljnog programa 16. kola Mozzart Bet Superlige Srbije – 2:1.

Da čovek poludi. Verovatno da je ta misao prošla kroz glavu Grobarima, a na istu su sugerisali lice i gestovi Aleksandra Stanojevića dok su zajedno – prvi sa tribina, a drugi s klupe – posmatrali kako crno-beli ni tokom reprezentativne pauze nisu napredovali. To samo nagoveštava da nije do struke, kao što nije bilo ni do Saše Ilića , već do užasne selekcije igrača, njihovih gestova, manjka kvaliteta, pa čak i ravnodušnosti, na šta je trener upozoravao pred put u Loznicu, gde je IMT drugi put u sezoni savladao ekipu iz Humske i ostao u zoni raspodele evropskih ulaznica, dok je protivnika gurnuo u živo blato iz koga će se teško izbaviti.

Ovaj ishod znači da se sastav Zorana Popovića ozbiljno kandiduje za mesto koje vodi u Evropu, dok se Partizan igra vatrom i ako se nešto pod hitno ne promeni rizikuje scenario kakav ljudi iz kluba ne žele da izgovore, međutim, vreme prolazi, a i dalje je u opasnoj zoni, tamo gde su timovi u borbi za opstanak. Prošle sezone Valjak je zaustavljen u Loznici (0:1) kad je bio lider prvrenstva i to je u klubu ocenjeno kao vredna lekcija, da se više nikad ne ponovi. Sad je opet poklekao, kao da ništa od tog poraza nije naučio. Parni valjak je zaglavljen u sopstvenim problemima, deluje kao da jedva čeka zimu, kad bi trebalo da usledi veliki remont, jer sve što se dešavalo na Lagatoru upućuje na zaključak da ovaj tim nema vrednost potrebnu za mesto u gornjoj polovini tabele. Verovalo se da bi Stanojevićev angažman mogao pozitivno da utiče na svlačionicu, da bi fudbaleri trebalo da se prenu, da zaigraju angažovanije i ne prave gluposti kakvima su skloni od početka sezone, međutim, na tom planu jedva da ima pomaka. Niški Radnički i Mačva su dali po dva gola, srpskoligaš Budućnost jedan, Zemun promašio nekoliko zicera, a i IMT je našao način kako da dvaput matira odbranu tima iz Humske, ranjenu izostancima kapitena Nikole Simića (povreda) i Stefana Milića (kartoni).

Deluje da ne bi bilo mnogo bolje ni da su igrali srpski i crnogorski reprezentativac, ali tek nije dobro izgledala odbrana u kojoj su prvi put upareni Sidni Lima i Mateja Milovanović. Ruku na srce, odgovornost mladog Samsona je velika što je dozvolio Ivanu Martosu da se primakne kaznenom prostoru i neometano centrira, lopta je preletela brazilskog štopera, pa je Aleksa Mitić pucao pored ne baš veštog Milovanovića, lopta uzdrmala konstrukciju gola, da bi se Danijel Agahova pojavio pored svih u gostujućoj opremi i spretno je ubacio u mrežu za inicijalnu prednost. Bila je to nagrada za agresivan pristup Popovićevog sastava, koji je istrčao iz svlačionice odlučan da naudi Partizanu kao letos na Topčiderskom brdu, o čemu svedoče prilike Agahove na pas Glišića i pucanj Glišića koji je ukrotio Milošević. Strelac Agahova je imao još jednu priliku da povisi na 2:0, ali je Milošević i to odbranio u trenucima kad je IMT diktirao ritam, „vodio“ igru, pitao se za dosta toga na terenu u uvodnih 15-ak minuta. Osim toga, pokazao je reakciju posle izjednačenja u režiji Nikole Čumića, što znači da je na psihološkom planu stabilan. Iako 50-ak minuta uopšte nije pretio, IMT je do drugog pogotka stigao golom rezerviste Fransoa Kamanoa, koji je iskoristio grešku Idrisua Babe, neometan se primakao kaznenom prostoru da bi aktivirao bombu „zemlja-vazduh“ i kad se to đule zarilo u mrežu Marka Miloševića svi gledaoci su mogli da naslute krajnji ishod.

Partizan takvu reakciju nije imao. Bar ne u očekivanoj meri. Tek posle silnih znakova upozorenja Partizan se „pojavio“ na terenu u 15. minutu, kad je Milan Aleksić pucao sa distance, što je predstavljalo uvod u seriju pokušaja sa velike udaljenosti. Osim povratnika iz Sanderlenda (probao još jednom), šutirali su Čumić, Miladinović, Baba, Že, neki udarci su blokirani, neke je ukrotio golman Čančarević i na osnovu toga bilo je jasno da gosti nemaju igru, nisu izveli nijednu smislenu akciju kojom bi nekom od saigrača omogućili odličnu poziciju, već se sve svelo na individualizam. Pre ili kasnije, makar jedan metak je morao da zaluta u mrežu IMT-a. Ispalio ga je Nikola Čumić u ranoj fazi drugog poluvremena kad je Partizan još i nešto počeo da igra, krenuo da se oslanja na uticaj rezerviste Dembe Seka, ali osim dobrog pokušaja Babe – i taj hitac je ispaljen sa distance – drugi pogodak nije zaslužio. I zato nikako da se izbavi iz živog blata.