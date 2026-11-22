Italija je oduvek bila obećana zemlja za crnogorske fudbalere, a tako će očigledno biti i u budućnosti. Posebno za napadače, koji imaju posebnu inspiraciju u klubovima Serije A. Tamo gde su svojevremeno blistali Dejo Savićević (Milan), Mirko Vučinić (Leče, Roma, Juventus) i Stevan Jovetić (Fjorentina), u istom stilu nastavili su Nikola Krstović i Milutin Osmajić. Posle dva Osmajićeva gola u pobedi Đenove nad Sasuolom (2:0), Crna Gora je postala jedina zemlja koja ima dvojicu igrača među pet najboljih strelaca italijanskog prvenstva. Krstović je na četvrtom mestu sa sedam postignutih golova, dok je Osmajić na deobi pete pozicije sa golom manje.

Osmajiću je ovo prva utakmica od dolaska u Đenovu na kojoj se dva puta upisao u strelce. Do sada je najbolji učinak imao u šestom kolu, kada je upisao gol i asistenciju u slavlju nad Fjorentinom. Kod oba gola bivši napadač Prestona demonstrirao je golgetersko umeće. Kod prvog u 26. minutu odlično je primirio ispucanu loptu, potom se ponudio u završnici, a onda majstorski spoljnim delom kopačke poslao loptu pored istrčalog Arijanta Murića. U 38. minutu je takođe bio na pravom mestu u kaznenom prostoru domaćina. Sačekao je pravovremeno dodavanje Hameda Traorea, a onda iz drugog pokušaja poslao loptu u Sasuolovu mrežu.