Najlepše je biti Crnogorac u Italiji: Dvojica u „top 5“ strelaca Serije A
Vreme čitanja: 8min | ned. 22.11.26. | 17:01
Milutin Osmajić dvostruki strelac u slavlju Đenove nad Sasuolom (2:0), čime je došao do brojke od šest pogodaka u italijanskom šampionatu
Italija je oduvek bila obećana zemlja za crnogorske fudbalere, a tako će očigledno biti i u budućnosti. Posebno za napadače, koji imaju posebnu inspiraciju u klubovima Serije A. Tamo gde su svojevremeno blistali Dejo Savićević (Milan), Mirko Vučinić (Leče, Roma, Juventus) i Stevan Jovetić (Fjorentina), u istom stilu nastavili su Nikola Krstović i Milutin Osmajić. Posle dva Osmajićeva gola u pobedi Đenove nad Sasuolom (2:0), Crna Gora je postala jedina zemlja koja ima dvojicu igrača među pet najboljih strelaca italijanskog prvenstva. Krstović je na četvrtom mestu sa sedam postignutih golova, dok je Osmajić na deobi pete pozicije sa golom manje.
Osmajiću je ovo prva utakmica od dolaska u Đenovu na kojoj se dva puta upisao u strelce. Do sada je najbolji učinak imao u šestom kolu, kada je upisao gol i asistenciju u slavlju nad Fjorentinom. Kod oba gola bivši napadač Prestona demonstrirao je golgetersko umeće. Kod prvog u 26. minutu odlično je primirio ispucanu loptu, potom se ponudio u završnici, a onda majstorski spoljnim delom kopačke poslao loptu pored istrčalog Arijanta Murića. U 38. minutu je takođe bio na pravom mestu u kaznenom prostoru domaćina. Sačekao je pravovremeno dodavanje Hameda Traorea, a onda iz drugog pokušaja poslao loptu u Sasuolovu mrežu.
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Ispostavilo se da su ta dva gola bila sasvim dovoljna sastavu Danijelea de Rosija da upiše pobedu u ovom meču. Đenova se u drugom poluvremenu potpuno zatvorila, odlučila se za odbranu svog gola i uspela u potpunosti da osujeti pokušaje domaćeg sastava.
Srpski vezista Nemanja Matić na terenu je bio do 78. minuta, kao i uvek je vodio rovovsku bitku sa protivničkim defanzivcima, a u 34. minutu je imao jedan solidan pokušaj sa ivice kaznenog prostora. Ipak, taj udarac je prošao pored bliže stative gostujućeg gola, pa Džastin Bejlou nije imao razloga da interveniše.
Đenova se vratila na pobednički kolosek posle poraza od Milana na Marasiju, a pobednički niz prekinula je Bolonja, koja je vodila protiv Udinezea golom Nadira Zortee iz 43. minuta, ali je Nikolo Zaniolo postigao izjednačujući gol u 67. minutu utakmice - 1:1.
Domaćin je u zatvorenom prvom poluvremenu uspeo da kruniše praktično jedinu pravu priliku pred gostujućem golu, koji je stigao nakon loše reakcije gostujuće odbrane, koja je zbunjena gledala kako joj lopta ulazi u peterac, odakle je Zortea zakucao u mrežu.
U drugom poluvremenu mnogo konkretnija igra Zebri. Goste je predvodio upravo nadahnuti Zaniolo, koji je pre izjednačenja imao nekoliko ozbiljnih pokušaja, a u 67. minutu mu se isplatila upornost. Uzeo je loptu posle odbitka od Zortee i bez problema realizovao priliku.
Udineze se ovim bodom odlepio od dna tabele i tamo ostavio Veneciju, dok je Bolonja ostala na devetom mestu, kao i pre ovog meča.
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SERIJA 1 – 12. KOLO
Subota
Komo - Kaljari 2:0 (1:0)
/Ramon 24, Da Kunja 56/
Lacio - Leče 3:0 (1:0)
/Noslin 25, 68, Fratezi 90/
Parma - Roma 1:5 (0:1)
/Elfege 54 - Malen 39, 68, 77, 90, Mora 71/
Napoli - Torino 1:0 (0:0)
/Mektomini 73/
Nedelja
Juventus - Venecija 4:0 (0:0)
/Voltemade 53, Kopmejners 59, Kabal 65, Kolo Muani 71pen/
Bolonja - Udineze 1:1 (1:0)
/Zortea 43 - Zaniolo 67/
Sasuolo - Đenova 0:2 (0:2)
/Osmajić 26, 38/
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Ponedeljak
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