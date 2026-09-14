Akvilani blista zbog Srbina: Matić šampion sa velikim "Š", u svemu mi pomaže

Akvilani je u najavi utakmice tražio od svoje ekipe hrabrost, karakter i vernost sopstvenoj ideji, bez obzira na ime protivnika. Posle pobede nad timom Lučana Spaletija mogao je da konstatuje da je upravo to i dobio. "Juče sam pričao o hrabrosti, za ovo treniramo. Moraš da imaš hrabrosti da ovako igraš protiv Juventusa i drugih timova. Srećan sam što treniram ovu ekipu, ovo je zdrava grupa i veoma sam zadovoljan jer su odigrali utakmicu na visokom nivou u svakom pogledu" , rekao je Akvilani posle meča.

Pravu senzaciju u četvrtom kolu Serije A napravio je Sasuolo pošto je na kolena bacio Juventus! Ekipa Alberta Akvilanija savladala je Staru damu rezultatom 3:2 na Mapei stadionu i nastavila seriju dobrih rezultata koja je počela pobedom i remijem u prethodna dva prvenstvena kola, a produžena trijumfom nad Frozinoneom na penale u Kupu Italije.

Četvrtak, 21.00: (1,23) Juventus (6,50) NEC Nejmehen (12,0) I na konferenciji za medije Akvilani je odbio da priču prebaci u smer da su Juventusove greške odredile pobednika. Za njega je ključ bio u tome što se Sasuolo nije odrekao sopstvenog identiteta.

"Ja bih fokus prebacio na hrabrost koju je Sasuolo pokazao, bez odricanja od sebe. Ako moram da izaberem jednu reč, bila bi: emotivno". Poseban razlog za zadovoljstvo predstavlja činjenica da je tokom večeri na teren izašlo čak devet igrača rođenih posle 2000. godine. Akvilani ni tu nije želeo da pravi veliku priču od godina.

"Mladi su dobri i kada su dobri, nema dileme da li treba da ih ubacimo. Ne gledamo ličnu kartu. Mi sada mislimo na Moncu, na sutrašnji trening. Uživamo kada uspemo da radimo ono što želimo, a posebno kada uz to osvojimo bodove. Ne želimo da nam pričaju kako lepo igramo, to svakog dana govorim momcima. Želimo da se ovako takmičimo, želimo da ovako pobeđujemo". MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET Jedan od igrača koji je simbol takvog pristupa jeste Vasilije Adžić. Crnogorski vezista, inače na pozajmici u Sasuolu upravo iz redova torinskog kluba, utakmicu je počeo na klupi, ali je ulaskom napravio razliku. Akvilani je objasnio da je upravo takav scenario i imao u glavi.

"Imam mnogo dobrih igrača koji mi otežavaju izbor. Sada, sa pet izmena, moramo da učinimo da se svi ti momci osećaju kao starteri. Izabrao sam Espozita jer sam ga uz Torstvedta više želeo u toj postavci, ali sam znao da Adžić može da napravi razliku kada uđe protiv umornijih ekipa. I Bouvi je postigao gol. Izmene služe da promene utakmicu, a i oni koji počinju sa klupe moraju da se osećaju kao starteri", rekao je Akvilani i dodao:

"On je mlad igrač, ima veoma veliki potencijal i dobro je počeo ovu sezonu. Započeo je novi put, daje nam odlične rezultate i sada mora da razume da ne sme da se zadovolji ovim, jer je put i dalje veoma dug. Ali ako nastavi ovako, može samo da nastavi da napreduje".

Poverenje je opravdao i Sebastijano Espozito, koji je dobio priliku od prvog minuta i postigao gol. Akvilani je, međutim, insistirao da njegov doprinos nije bio ograničen samo na realizaciju.

"Gol je nešto što on ima u sebi. To što dolazi između linija, što je pomalo devetka, a pomalo desetka, upravo je ono što smo tražili od njega. On je velikodušan igrač koji ponekad trči čak i više nego što bi trebalo i odigrao je neverovatnu utakmicu, bez obzira na gol. Sada mora da nastavi, jer je još jedan igrač koji može da ima veoma važnu budućnost". Trener Sasuola je govorio i o Derilu Bakoli, još jednom mladom igraču koji dobija sve veću ulogu.

"Još dvojica dobrih igrača. Bakola je bio malo neodlučan oko svoje pozicije, spustili smo ga nešto niže i daje nam veoma dobre odgovore. Espozita svi poznajemo, ja ga vidim kao devetku ili desetku, veoma je dobar između linija. Ne sme da izgubi svoju snagu u završnici, velikodušan je igrač i danas je zaista odigrao utakmicu na veoma visokom nivou".