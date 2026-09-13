Sad će tek biti vatre: Sudije priznale grešku u derbiju Mančestera, Halandov gol nije regularan

Međutim, kao što već verovatno znate, problem je predstavljala uloga Enca Fernandeza u celoj toj akciji. Novi vezista Sitija nalazio se u ofsajd poziciji i pokušao je da igra loptom pre nego što je ona stigla do Halanda . Fernandez je nije dodirnuo, zbog čega po pravilima njegova eventualna ofsajd pozicija nije bila automatska, pa je sudiji ostalo da proceni da li je svojim kretanjem i pokušajem igranja uticao na Lisandra Martineza u kaznenom prostoru.

Drugim rečima, PRO Ref nije naknadno poništio sudijsku odluku niti je kategorično saopštio da je gol morao da bude poništen. Priznato je da je VAR morao da omogući glavnom sudiji Majklu Oliveru da sam proceni da li je Fernandez iz ofsajda uticao na Martinezovu mogućnost da igra loptom. Iako jeste, Oliver je pokazao ka centru, mada je svima jasno da je direktno uticao na igru, što je s pravom razbesnelo sve u Mančester Junajtedu.

Upravo na tom mestu VAR je, prema naknadnom saopštenju PRO Ref-a, pogrešio. "VAR nije prepoznao verovatan uticaj njegove pozicije i trebalo je da preporuči pregled snimka na terenu" , navela je sudijska organizacija.

PRO Ref je potvrdio i da je tokom večeri kontaktirao Mančester junajted kako bi klubu saopštio da slučaj smatra "greškom u proceni", uz najavu dodatne analize incidenta. Međutim, to Junajtedu neće vratiti makar bod koji mu je, silom prilika, otet...

Cela kontroverza je počela praktično odmah po priznavanju gola. Engleski mediji pišu da je Geri Nevil još tokom prenosa tvrdio da Fernandez očigledno pokušava da igra loptom i time utiče na Martineza, dok je defanzivac Junajteda posle utakmice poručio da njegov tim sa Old Traforda odlazi sa osećajem nepravde... No, sve to sada pada u vodu, jer je Siti već uzeo tri boda koja ne mogu da se ponište.

Da svima bude jasno, prema pravilima ofsajda, pritom, nije neophodno da igrač dodirne loptu da bi usledila reakcija sudije i poništila se akcija. Prekršaj može da postoji i ukoliko iz nedozvoljene pozicije jasno pokušava da igra loptom i time utiče na protivnika, ili napravi očigledan pokret koji protivniku otežava mogućnost da interveniše. Upravo je procena tog Fernandezovog uticaja izostala u VAR sobi, što je direktno uticalo da Siti pobedi.

Rezultat, naravno, ostaje 1:0, ali će Halandov pobedonosni gol ostati pod velikim znakom pitanja, tim pre što je sama sudijska organizacija nekoliko sati kasnije priznala da procedura u VAR sobi nije bila sprovedena kako je trebalo.