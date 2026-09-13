Možda su ostali samo druga liga: Zverev rutinski dobio Šeltona i osvojio US Open

Bilo je prideva uz njega da je uplašen, da u velikim trenucima jednostavno nestane, da kako kažu Amerikanci da je "chocker", što bi se kod nas prevelo na to da se uvek uplaši i prospe sve u vodu u ključnim trenucima, ali evo, to više nije slušaj. Aleksander Zverev je velikan tenisa. Ima dva grend slema u džepu, sve u jednoj godini, koja mu je podarila da se istakne među najvećima u istoriji, što je zaslužio još od davnih dana kada je bio najveći teniski talenat. Trebalo je da preuzme štafetu od Novaka , Rafe i Rodžera , što nikada nije uspeo. Janik i Karlos su ga sprečili da uđe među njih, ranije Medvedev i Tim , ali evo ga. Stigao je Saša , da vlada tenisom. Da uzme dva slema i da pokaže zašto je velikan.

Ako ste sumnjali, prevarili ste se – Aleksander Zverev je velikan tenisa. Prvi Nemac još od 1989. godine i Borisa Bekera koji osvaja US open i pokazuje i dokazuje zašto je ovde bio prvi nosilac. Zašto je najbolji teniser sveta posle Janika Sinera - koji zbog povrede i raznih problema nije mogao da učestvuje - i zašto je stvarno najjači trenutno od svih igrača na ATP turu.

Posle osvojenog Rolan Garosa i finala Vimbldona, došao je do meča za titulu na US openu i pojeo američki pritisak, američkog rivala koji je bio spreman da ga "bombarduje", da mu uzme to što mu sleduje. Nije uspeo Ben Šelton. Sale je bio jači, bio je bolji. Bio je to što smo svi od njega čekali i očekivali. Slavio je rezultatom 3-1, po setovima 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2 i podigao trofej Otvorenog prvenstva Amerike. Zasluženo. Dominantno. Sve je nekadašnji olimpijski šampion sumnje izbrisao. Trenutno je među najvećima. Trenutno možda i najveći. Za ovu godinu i sezonu fantastičnu. Možda su ostali konkurenti ove godine u Njujorku bili samo druga liga... Ako ne računamo Janika Sinera, Karlosa Alkarasa i Novaka Đokovića, pogotovo rivali iz dela kostura u kojem je bio Ben Šelton, nisu pokazali da su teniseri dostojni jednog od četiri najvažnija trofeja u teniskoj sezoni. Svaka čast Benu Šeltonu, ali njega je danas pojela ne samo trema velikog događaja, već i za klasu bolji Saša Zverev. Mogao je i trebalo da dobije ovaj meč bez izgubljenog seta, ali eto, trenutak slabosti je dao domaćem teniseru tračak nade, ali ta iskra se ubrzo ugasila i trofej je završio u pravim rukama. Napunili su Amerikanci tribine stadiona Artur Eš - inače poslednjeg tamnoputog Amerikanca koji je igrao finale US opena 1972. godine - da dočekaju Bena Šeltona, najveću nadu i potencijalnog prvog šampiona Otvorenog prvenstva Amerike iz njihove države još od 2003. godine i Endija Rodika. Videli smo posle sedam minuta jednu baš simpatičnu scenu, kada je na satu bilo 0:07, a onda je prikazan Pirs Brosnan, jedan od najboljih glumaca koji je izneo ulogu Džejmsa Bonda na filmskom platnu. Osim toga, ništa drugo nije bilo zanimljivo Amerikancima.

Nisu stigli ni da se ponadaju bilo čemu, već je popularni Zveki napravio brejk u prvom servis gemu Bena Šeltona i problema za nemačkog tenisera nije dalje bilo. Naoštren je bio Aleksander, za koga mnogi kažu da mu se ruka stisne u oskudnom trenutku, ali ovog puta je bio fokusiran kao da iza sebe ima dvocifren broj osvojenih slemova, a ne samo jedan, koji je uzeo ove godine. Neuništiv je bio Zverev u prvom setu, praktično nedodirljiv. Ugasio je publiku, ugasio je sjajnog levorukog domaćeg igrača, koji nije znao šta ga je snašlo na startu finala. Nije mogao da priđe servisu nemačkog tenisera ruskog porekla, koji ne samo da je rutinski održao rano napravljeni brejk, već je još jednom slomio servis dečka poznate fudbalerke Triniti Rodman - inače ćerke jednog od najboljih skakača i defanzivaca u istoriji NBA lige, Denisa Rodmana - i tako došao do prednosti. Drugi set je već bio druga priča.

Brejk loptu u četvrtom gemu spasao je Ben, bili su rutinski gemovi tokom čitavog seta, gde niko nije mogao da dotakne projektile koji su leteli sa jednog na drugi kraj terena, pa je najpoštenije bilo da se sve reši u taj-brejku. A tamo, niti borbe, niti uzbuđenja, niti nečega što će vas zalepiti za televizor. Brza dva mini-brejka i 5:0 za Zvereva, gde je bilo jasno da Šelton mora da juri čudo čudesno. Osvojio je Saša rezultatom 7:2 taj-brejk i još jedan set mu je ostao do druge titule na grend slemovima u karijeri. Taman kada je delovalo da će Zverev u tri seta da završi posao na Centralnom terenu, desilo se ono njegovo – ruka se stegla, kao da je tuđa. Drhtanje, neće ruka da ubaci u teren i umesto u taj-brejk, katastrofalan gem Saše. Izbacuje van terena, pravi duple, udara u nec, loši servisi... I uz huk tribina, Šelton pravi brejk! Uzima set i smanjuje, pa je onda bila prilika da malo "zagori" teren "Artur Eš" i da Amerikanci dobiju neku nadu. Nakratko...