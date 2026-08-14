Još malo o Rijerinim metodama: Ne podnosi "fristajl" igrače, novajlije prvo samo gledaju treninge

Još od prošle jeseni, kada je Španac prvi put dovođen u vezu sa crveno-belima, počele su da kruže priče o njegovim metodama rada. Dosta drugačijim od onih na koje su sprski fudbaleri navikli u domaćim klubovima. Po onome što se može čuti, Rijera je izuzetno strog, često i jako neprijatan za komunikaciju zbog svog temperamenta, što ume da zasmeta zvezdama tima. Kao kada je bio u Ajntrahtu. Ali ako sve funkcioniše kako je zamislio, ume i da počasti ekipu sa čak sedam-osam vezanih dana odmora tokom reprezentativne pauze.

Sve je spremno da Albert Rijera sedne na klupu Crvene zvezde. A, da li su i igrači spremni za njega?

Bitno mu je da ga igrači slušaju i poštuju i da ima potpunu kontrolu nad timom. Kada je tako, onda im je poput najboljeg prijatelja. Strog je na treninzima, zanima ga samo "suvi rad", bez ikakvih igrica i vežbica za opuštanje atmosfere, ali čim se rad završi, voli da porazgovara sa svakim ponaosob i tako pridobije poverenje. Ume i da organizuje zajednička druženja, roštilje... U pripremama utakmice Rijeri pomaže analitičar iz Italije, Lorenco Dolčeti. Ogromnu pažnju posvećuje tom segmentu i ne dešavama mu se da u utakmicu uđe ne znajući šta ga čeka od protivnika. Na tome insistira i kod svojih igrača. Kao predstavnik španske škole, zahteva pozicionu igru i da igrač u svakom momentu zna koji mu je sledeći potez. Zbog toga i novajlije kada dođu prvih nekoliko dana samo gledaju treninge. Pre nego što se priključe radu ekipe od njih se traži da su u potpunosti shvatili ko gde stoji i kako se kreće. Ne voli "fristajl" igrače, virtuoze kakvih Crvena zvezda ima nekoliko u svojim redovima. Od svakoga zahteva maksimalnu disciplinu u igri i ispunjavanje zadatih instrukcija. Ko trči "kao muva bez glave", neće se naigrati fudbala kod Alberta Rijere.

Trudi se da svojim fudbalerima ulije samopouzdanje i prenese im veru da mogu da igraju protiv bilo koga tako što će se oni pitati o dešavanjima na terenu, a ne protivnik. Zbog toga ne dozvoljava nikome da mu se meša u rad. Od igrača do članova klupskog rukovodstva. Upravo tu je zapelo dok je bio u Frankfurtu. Nije uspeo da nađe zajednički jezik sa zvezdama kao što su Mario Gece, Artur Teat i kapiten Robin Koh, pa je izgubio svlačionicu. Ekipa jednostavno nije igrala za njega i nije mogao da sprovede ono što je zamislio. Pritom je i rukovodstvo bilo podeljeno, a prevagu je odnela struja koja ga nije želela. Neće biti prvi put ukoliko Rijera naiđe na "tvrdo" u Ljutice Bogdana. Nije Crvena zvezda navikla na trenere strance. Samo je Valter Zenga uspeo da napravi rezultat, dok su Zdenjek Zeman, Rikardo Sa Pinto i Barak Bahar bili epizode za zaborav. Poređenja radi, Španac ima sličnosti sa Izraelcem, prethodnim strancem na klupi crveno-belih, po tome što mu pobeda nije imperativ. Mnogo mu je bitnije da ekipa odigra kako je on zamislio nego da upiše tri boda.

"Na poluvremenu sam rekao momcima: 'Ako poginemo, ako umremo, onda ćemo umreti na naš način'. A, naš način je da se dodajemo, da nateramo protivnika da trči i da igra našu igru. Možda ćemo da imamo bolje ili lošije poluvreme, ali nećemo pokazati drugačiji karakter, nećemo se drugačije ponašati. To nikada neću dopustiti, taj deo ne smem da dozvolim da se promeni. Mene nije briga za rezultat, važno mi je da igramo svoju igru. Jer, ako budemo igrali svoju igru, onda ćemo imati šansu da pobedimo", pričao je Albert Rijera posle pobede Celja nad Legijom prošle sezone u Ligi konferencije (2:1).